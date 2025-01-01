药物测试软件 - 最热门应用

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药物测试软件旨在通过管理药物和酒精测试项目或支持药物测试业务来帮助公司、员工和候选人。这些解决方案简化了新员工的药物测试流程和正在进行的员工测试。它们提供药物测试数据管理、结果跟踪、遵守交通部 (DOT) 法规等功能。 通常，药物测试软件由背景检查软件作为补充，并且通常与申请人跟踪系统（ATS）无缝集成。这种集成是有益的，因为它允许公司和人力资源部门通过具有统一登录的单一在线门户访问背景调查信息。这种简化的方法增强了申请流程，并使人力资源部门能够全面了解每个候选人。
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Checkr
checkr.com
Checkr是一款基于人工智能的背景检查平台，帮助企业高效进行犯罪调查、就业验证和药物测试等。
HireRight
hireright.com
Hireright是一款提供背景筛选、毒品筛查和就业资格验证的应用，旨在帮助企业管理招聘和合规流程。
Hireology
hireology.com
Hireology 是一个招聘管理平台，帮助企业吸引、雇用和培训员工，提供自动化工作流程和候选人沟通工具。
GoodHire
goodhire.com
GoodHire 是一个背景筛选平台，提供定制化的背景调查服务，帮助企业快速合规地进行招聘。
Yardstik
yardstik.com
Yardstik 应用通过创新的顺序筛选技术简化背景检查，提高候选人评估效率，帮助用户节省时间和成本。
Sterling
sterlingcheck.com
Sterling提供全面的背景和身份服务，包括犯罪记录检查、药物测试和入职服务，帮助企业快速做出安全的招聘决策。