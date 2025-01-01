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药物测试软件旨在通过管理药物和酒精测试项目或支持药物测试业务来帮助公司、员工和候选人。这些解决方案简化了新员工的药物测试流程和正在进行的员工测试。它们提供药物测试数据管理、结果跟踪、遵守交通部 (DOT) 法规等功能。 通常，药物测试软件由背景检查软件作为补充，并且通常与申请人跟踪系统（ATS）无缝集成。这种集成是有益的，因为它允许公司和人力资源部门通过具有统一登录的单一在线门户访问背景调查信息。这种简化的方法增强了申请流程，并使人力资源部门能够全面了解每个候选人。