药物测试软件 - 最热门应用 - 皮特凯恩群岛

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药物测试软件旨在通过管理药物和酒精测试项目或支持药物测试业务来帮助公司、员工和候选人。这些解决方案简化了新员工的药物测试流程和正在进行的员工测试。它们提供药物测试数据管理、结果跟踪、遵守交通部 (DOT) 法规等功能。 通常，药物测试软件由背景检查软件作为补充，并且通常与申请人跟踪系统（ATS）无缝集成。这种集成是有益的，因为它允许公司和人力资源部门通过具有统一登录的单一在线门户访问背景调查信息。这种简化的方法增强了申请流程，并使人力资源部门能够全面了解每个候选人。
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Checkr
checkr.com
Checkr 是一个基于人工智能的背景筛选平台，旨在帮助各种规模的企业提高招聘流程的效率和效果。该平台提供一系列解决方案，包括犯罪背景调查、就业验证、驾驶记录检查、药物测试和教育验证等。 Checkr 的人工智能驱动平台减少了与传统人工审核相关的时间、人为错误和偏见，使企业能够快速扩大招聘流程。 凭借其评审工具，该平台使招聘流程更加高效且耗时更少。此外，Checkr 的分析工具可帮助企业扩大人才库并发现新的招聘机会。 Checkr 的平台使潜在候选人的招聘流程变得更加容易，让他们的记录更加透明。因此，企业可以减少填补空缺职位所需的时间，并为潜在员工提供积极的体验。 该平台还提供符合《公平机会法案》的合规工具和资源，旨在为有犯罪记录的候选人提供公平的就业机会。 总体而言，Checkr 为企业提供行业领先的背景筛选解决方案，使他们能够做出符合其业务需求和目标的明智的招聘决策。
Hireology
hireology.com
Hireology 的 ATS 将您吸引、雇用和加入最佳团队所需的一切功能整合到一个平台中，并且在设计时考虑了您的行业。建立品牌知名度，自动化招聘流程、短信和电子邮件候选人，并通过技能测试和验证降低风险。如今，超过 7,500 家企业信赖 Hireology 来寻找和雇用他们所需的人才。
HireRight
hireright.com
按需就业筛查、药物筛查和 I-9 就业资格解决方案，帮助管理和控制筛查计划
GoodHire
goodhire.com
GoodHire 是一家 Checkr 公司，提供业界最简单的端到端背景调查工作流程，同时提供独特的功能，帮助人力资源团队快速、经济地完成背景调查，并以最大限度地减少合规负担的方式。产品说明 GoodHire 通过为各种规模的组织提供可定制的按需服务，简化并加快了背景调查。建立一支优秀的团队始于值得信赖的合作伙伴，该合作伙伴提供业内最简单的端到端就业前背景调查工作流程。
Yardstik
yardstik.com
使用 Yardstik，您可以减少背景调查并获得明显更好的结果。我们突破性的顺序筛选技术减少了不必要的步骤并加速了候选人评估，从而节省您的时间和金钱。这只是开始。我们将代表您继续挑战其他领域（从客户支持到减少欺诈）中长期存在的背景筛查行业惯例。来自零工市场、人员配备、交通和医疗保健等行业的数千名客户相信我们能够提升他们的筛查解决方案。了解有关我们集成平台中的筛查、欺诈和合规产品组合的更多信息，请访问 https://yardstik.com。 Yardstik：明显更好。
Sterling
sterlingcheck.com
Sterling 通过全面的背景和身份服务使公司能够更快、更安全地做出招聘决策：犯罪背景调查、就业前筛查、药物测试、员工表格、入职服务、劳动力监控、社交媒体筛查等。 Sterling 的技术支持服务受到超过 50% 的财富 100 强企业的信赖，帮助各行业的组织为其员工、合作伙伴和客户建立良好的环境。