直运软件 - 最热门应用

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直运软件允许在线零售商无需预先购买库存即可提供待售产品。相反，零售商仅在顾客下单并付款后才购买商品。然后这些物品直接从批发商的仓库运送给客户。希望避免投资大量库存或仓库空间的电子商务企业可以利用一件代发软件来有效地启动或发展其业务。