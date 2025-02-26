直运软件 - 最热门应用 - 土库曼斯坦

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
直运软件允许在线零售商无需预先购买库存即可提供待售产品。相反，零售商仅在顾客下单并付款后才购买商品。然后这些物品直接从批发商的仓库运送给客户。希望避免投资大量库存或仓库空间的电子商务企业可以利用一件代发软件来有效地启动或发展其业务。
提交新应用
easync
easync.io
寻找热门商品，自动削弱竞争，赚取最大利润。将产品从 Amazon、WalMart、Overstock、Aliexpress 等直接运送到 Ebay 和 Shopify 的简便方法。
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker 是一流的多供应商商务平台，无论集成类型如何，它都可以无缝连接贸易伙伴。我们的现代解决方案使零售商和品牌能够连接、协调和发展他们的商务平台，通过利用和分析重要的第一方数据、降低库存风险和策划扩大的品种来控制他们的客户体验。通过提高客户商务计划的可见性，Logicbroker 可以更好地定位零售商和品牌，实现变革性增长。随着业务需求和需求的变化，Logicbroker 能够在 3P 和 1P 之间快速切换供应商和产品履行，并负责任地寻找新的库存来源，以维护您的品牌完整性并满足您的交付承诺。我们与多个垂直领域的中端市场和企业制造商及零售商合作，包括健康与保健、家居装修、消费电子产品、玩具和婴儿，以及三星、维多利亚的秘密、维生素专柜、沃尔格林等消费品和服务品牌、Ace Hardware 和 BBQGuys。
Yakkyofy
yakkyofy.com
Yakkyofy 帮助店主完全自动化 Woocommerce Dropshipping 商店的管理。 Yakkyofy 为您寻找要销售的产品，也带有您自己的徽标，只需点击几下即可帮助您将它们导入您的商店，并自动处理您的所有订单履行流程。 ##主要功能 凭借我们令人惊叹的功能脱颖而出并击败您的竞争对手！ #实时产品报价借助我们的 Chrome 扩展程序，实时搜索和查找数千种产品，只需点击几下即可将它们添加到您的 WooCommerce 商店。 #免费享受Yakkyofy的软件 Yakkyofy完全免费供您使用： -无月费 -免费无限订单履行 -免费产品采购 -免费多商店管理 -无仓储费 您只需为您购买的产品付费。 #增加您的利润 Yakkyofy 以 B2C 价格为您提供产品，这意味着比最常见的中国市场上提供的价格便宜 15% 到 50%。享受产品折扣价格并增加您的销售利润。 #打造您的品牌 Yakkyofy 帮助您代发货带有您徽标的产品或以定制包装和盒子发货。您甚至可以在包裹中放入优惠券卡，以提高客户忠诚度和退货率。 #快速运送 Yakkyofy 默认情况下会使用目的地国家/地区可用的最快运送方式运送您的包裹。我们可以在 3-8 天内送达美国和大多数欧盟国家，并在 12 天内送达全球 30 多个国家。我们还提供运输服务，可将货物运送到 100 多个国家/地区。 #实时库存水平更新 Yakkyofy 将实时更新您的库存水平，以确保您在产品库存不足时始终收到通知。这样，您就可以随时在家中舒适地通过访问 Yakkyofy 帐户中的“虚拟仓库”选项卡来检查您的库存。 #实时发货追踪 一旦订单完成，Yakkyofy 就会在 Yakkyofy 仪表板上上传您向我们发货的每笔订单的追踪号码，同时自动发送电子邮件通知您的最终客户。另外，借助运输状态选项卡，您将始终实时了解包裹的位置以及是否已送达。 #自动订单履行 别再浪费时间手动支付订单了！客户结帐后，激活您的电子钱包即可自动开始处理您的订单。无需点击。 #Bundle Sales Yakkyofy 允许您在同一订单中发送单个客户购买的多件产品，只需支付一次运费。 #标记自动化 Yakkyofy 允许您添加规则以自动向您的产品添加标记。 #Multistore Dashboard 您可以将所有 Shopify 和 Woocommerce 商店连接到一个 Yakkyofy 帐户，并从一个地方管理您的所有订单。 #只有一个合作伙伴 Yakkyofy 为您采购您需要的产品，在旧供应商缺货时寻找新供应商，管理您产品的定制并组织您的库存交付。 Yakkyofy 将为您的业务提供所有采购和物流服务，并帮助您仅通过一个帐户和一个合作伙伴管理所有商店、所有订单、报价和运输。 #支持如果您有任何疑问或需要技术帮助，请通过在线聊天与我们联系或发送电子邮件至 [email protected] 或在此处观看我们的视频教程 https://yakkyofy.com/直销-视频-教程/
Shippit
shippit.com.my
运输和交付 我们的技术和智能承运商分配使多承运商连接变得简单，因此您可以提供更多的交付选择和可持续、经济高效的运输。当您的运输需求复杂时，我们的专业运输服务会照顾您的运输业务，以便您可以专注于发展您的业务。履行和优化我们的平台与您现有的电子商务软件无缝连接，负责为您的商店、品牌和地点提供运输服务。它是任务关键型运输软件，配有帮助您的业务增长所需的履行自动化和运输分析。购买后体验 我们的购买后体验解决方案可自动跟踪任何运营商的通知。结合我们的内部交付支持和自助退货门户，我们可以帮助您分享与您的业务相适应的更好的客户体验。
Doba
doba.com
Doba 是行业领先的直销平台，适合有抱负和成熟的电子商务企业家。我们杰出的产品目录包含超过 100 万种商品，提供多种产品类别，同时保持质量保证。直销业务模式使企业家能够将产品直接运送给消费者，而无需存储库存或运输物流的麻烦。直销还提供了重要的盈利机会，因为产品以批发价提供。 Doba 弥合了零售商和供应商之间的差距，建立了简化的联系并建立了成功经营业务所需的必要关系。 Doba 为行业带来了电子商务企业家所缺少的组件，并从头到尾简化了直销业务。
Ali2Woo
ali2woo.com
“Dropshipping with Banggood for WooCommerce”的扩展。轻松在 Banggood 上搜索和导入产品！ Banggood 门户的 Dropshipping 扩展。 - 导入产品 - 按特定运输选项过滤并突出显示产品 - 从特定类别或交易页面批量导入产品 - 连接多个 woocommerce 商店 该扩展程序与 Dropshipping 和 Banggood for WooCommerce 一起使用
AppScenic
appscenic.com
AppScenic 是电子商务自动化（直销和批发）的终极平台，为您提供随时随地销售更多产品所需的所有工具。我们将世界各地的电子商务企业主与来自顶级国家的优质直销和批发供应商联系起来。加入 AppScenic 市场后，您可以访问超过 1,000,000 种直销和批发产品。最重要的是，我们在您和我们的供应商之间提供 24/7 价格和库存同步、全自动订单、自动将跟踪号码导入您的商店、自定义定价公式以及包含业界最具创新功能的强大仪表板。市场。这是您从未见过的电子商务。
Inventory Source
inventorysource.com
Inventory Source 是世界上最大、运行时间最长的 Dropship 数据解决方案提供商”，将经销商直接与其 Dropship 供应商计划连接起来，并允许经销商有效管理产品目录更新。 Inventory Source 总部位于佛罗里达州杰克逊维尔，业务遍及全球，为世界多个国家的数千名客户提供服务。
Syncee
syncee.co
Syncee 是一个全球 B2B 直销和批发平台，旨在帮助零售商和供应商建立联系。 Syncee Marketplace 上有数以百万计的各种类别的可立即销售、高利润的产品。来自美国/加拿大/欧盟/英国/澳大利亚等地的供应商为其产品提供快速运输。 Syncee 拥有适合大大小小的在线零售企业的所有工具，可帮助他们的商店更上一层楼。使用该平台的其他解决方案，Syncee DataFeed Manager 商家可以使用 CSV、XML、XLS(X)、JSON 和 TXT 等格式的产品数据源文件将产品上传到其在线商店。 Syncee 提供自动产品数据上传、更新和订单数据同步的解决方案。
Calcurates
calcurates.com
Calcurates 是一种基于云的完整运输解决方案，可在结账时计算并向客户显示正确的方法和费率。它帮助电子商务与主要运输承运商（DHL、UPS、USPS、FedEx 等）无缝集成，以获得实时费率、打印标签并跟踪发货情况。
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ 是一种简单的业务工具，可以解决品牌的库存管理难题，并将所有电子商务和批发销售渠道连接到一个集中中心。整合、优化和无缝扩展您的品牌，而您的银行预算可以用于其他需求。在对全渠道订单和库存管理解决方案做出任何决定之前，请先到 Blastramp 总部试一试。我们致力于品牌的一大飞跃！主要特性 - 专为拥有多个销售渠道的小型但成长型品牌而打造 - 强大的库存和订单管理功能 - 集中中心管理从工厂 PO 到退货管理的整个生命周期。 - 以订单为中心的 CRM 功能巩固了品牌员工、供应商、销售代表、3PL/仓库和客户之间的沟通。 - 简单的定价结构（无隐藏费用） 集成：ERP - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) 集成：电子商务和批发 - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - Joor 集成：会计和 POS - Xero - Quickbooks Online - Quickbooks Desktop 集成：运输和履行 - ShipStation - 2Ship 集成：3PL 合作伙伴 - Logiwa - AMS 履行 - NRI 履行 - Verde 履行
Modalyst
modalyst.co
使用 Modalyst，无需预付库存成本 - 采购 40 多个类别的数百万种产品，其中包括精心挑选的美国供应商，并将订单直接发送给您的客户。
Sell The Trend
sellthetrend.com
真正的一体化代发货解决方案，提供真正的制胜产品、创新产品导入和一键式订单履行。
ShipKaro
shipkaro.com
ShipKaro 是 StoreHippo 的一项计划，旨在通过向电子商务企业主提供运输聚合服务来提供快速、低成本和简化的物流解决方案。
ShipperHQ
shipperhq.com
与 ShipperHQ 一起实现期望！ ShipperHQ 可以轻松个性化您在线为客户提供的运费和方式。无论您是想减少购物车废弃率、降低运输成本、提供国际运输（或以上所有功能），ShipperHQ 都可以让您自定义结账方式，以符合您的具体业务目标。 ShipperHQ 拥有十多年为全球数以万计的零售商提供服务的经验，通过先进的电子商务运输管理工具，您可以灵活地设置免费送货、按产品定制费率、开展促销活动等。控制向客户收取的运费 • 为指定的产品组制定自定义和实时运费 • 设置特定地理区域、产品重量、价格阈值、购物车数量和客户的运输成本 • 添加特别折扣、附加费和促销，包括免费送货 • 启用表费率、统一费率运输和基于体积重量的运输成本 • 细分国际运输价格，包括关税和税费等费用 根据您自己的运输要求定制结帐 • 为某些承运商创建运输规则或限制（ UPS、FedEx 等）和方法（陆运、零担、快递等） • 自动计算多个仓库或代发货供应商的运输 • 从距离客户最近或最少的运输始发地进行评级 • 定义规则单独或以多个包裹运送某些商品 • 提供店内取货、零担货运和结账时当日送达等选项 • 确定截止时间、交货时间、限制日期和最大运输时间，以准确估计送达日期 • 启用地址验证，以确定客户的地址是住宅地址还是商业地址 支持 30 多家承运商，包括：UPS（小包裹、零担货运、地面货运定价、UPS 接入点）、FedEx（小包裹、零担货运、SmartPost、Hold at Location） )、ReTrans Freight、USPS、DHL（快递、电子商务）、uShip、Zenda、DHL Express via ILS、FlavorCloud、Cerasis、Deliv、澳大利亚邮政（零售、eParcel）、加拿大邮政、YRC Freight、GLS/GSO 和 Fastway 需要 Real - 实时计算运费功能 ShipperHQ 应用程序要求您在 Shopify 帐户上启用实时计算运费功能才能接收第三方评级。立即开始使用 ShipperHQ 在 ShipperHQ.com 上进行 30 天无风险免费试用，亲身体验 ShipperHQ 的强大功能。除了我们的 Essentials、Standard 和 Pro 计划外，我们还提供企业选项，可自定义定价并可完全访问 ShipperHQ 的运输管理功能。与 UPS、DHL、FedEx、USPS、ReTrans Freight 和超过 30 家承运商集成
Wholesale2B
wholesale2b.com
在 Amazon、eBay、Shopify、BigCommerce、Weebly、Ecwid、WooCommerce 和许多其他平台上进行 Dropship。或者购买一家交钥匙电子商务商店！
Shipfusion
shipfusion.com
我们为零售商的电子商务业务提供履行解决方案。我们在芝加哥、纽约和多伦多设有仓库，可以在美国、加拿大和国际范围内提供订单履行服务。我们的定制软件使我们的客户能够完全控制他们的运输，并实时监控履行过程。
Yaballe
welcome.yaballe.com
Yaballe 是一家发展超快的自举创业公司，为电子商务直销企业和客户提供 SaaS 解决方案。
Crowdship
crowdship.io
Crowdship 使零售商能够快速查找、加入和销售顶级品牌的产品。立即查找、装载和代发货顶级品牌的产品，无需预先购买库存。与无限的供应商实时同步产品、定价、库存、订单、退货、付款等。当您进行销售时，Crowdship 会自动在每个供应商的商店中创建采购订单。当产品完成后，Crowdship 会同步跟踪信息，并向每个供应商付款，无需人工输入。使用 Crowdship 运营自动化代发货业务。
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud 帮助超过 23,000 家电子商务企业在最关键的流程（运输）上节省时间、精力和金钱。连接到您最喜爱的承运商并在全球范围内高效运送。通过品牌跟踪邮件、跟踪页面和完全自助式退货门户超越客户期望。借助可扩展的 Sendcloud 运输平台，让您的商店为国际发展做好准备。
Planio
plan.io
工程师项目成功：发行跟踪，项目管理，版本控制，帮助台，文件同步，Wiki和Chat。 Planio使基于Web的项目管理和团队协作更加高效和乐趣。它是您项目，团队成员和客户的理想平台。
Printful
printful.com
按需印刷和刺绣履行。在线销售您的设计或为自己打印设计，没有最低订购量！我们将根据您的需求自动打印和运送您的订单，所有这些都以您的品牌名称进行。 Printful 与顶级电子商务平台和在线市场以及自定义网站或应用程序集成。我们在北美和欧洲的工厂使用最新的尖端印刷技术来印刷我们的产品，以确保最高的质量。我们还与澳大利亚和日本的工厂合作，为客户提供本地化体验。您花在担心运输上的时间越少，您就有越多的时间来发展您的业务！
Shippo
goshippo.com
您在一处进行可扩展运输所需的一切，以及顶级承运商提供的最优惠费率。无缝同步来自所有顶级电子商务平台的订单，并获得全球 40 多家承运商（包括 UPS、USPS 和 FedEx）的最优惠价格。 Shippo 的端到端多承运商运输软件功能齐全，可随着您的需求增长提供支持。在整个履行过程中实现工作流程自动化，使其易于扩展。超过 10 万个品牌信赖 Shippo。主要功能包括： >> 适用于每个企业的端到端运输平台 - 使运输成为您业务的无缝组成部分 - 连接您的电子商务平台或将我们的实施就绪 API 直接构建到您的工作流程中，通过智能快速履行订单默认值和可配置的自动化，并获得见解，帮助您通过分析和报告更智能地交付。 >> 支持每一步 - 得益于我们经验丰富的客户支持、实施和成功团队，您可以充满信心地前行。我们拥有运输知识，可帮助您快速入门并保持持续运行。 >>与七宝一起走向未来 - 您明天只会运送更多。 Shippo 为您提供 99.99% 的正常运行时间、现代化的技术堆栈以及与客户建立更紧密的品牌联系所需的所有功能，并可根据您的最高目标进行扩展。就像我们超过 100,000 名客户一样，七宝可以帮助您满怀信心地走向未来。
ShipStation
shipstation.com
使用电子商务卖家的第一选择 ShipStation 导入、管理和运送您的订单。我们与 150 多个最受欢迎的市场、购物车和运营商集成。另外，您可以根据需要拥有任意数量的销售渠道和运营商。通过 ShipStation，您可享受高达 82% 的承运商独家折扣： UPS International 折扣 82%，UPS Ground 折扣 78%，USPS 零售价格折扣 89%，DHL Express 折扣 81%。立即开始 30 天免费试用，防止错误并将您的运输时间缩短一半。
Spocket
spocket.co
在机器学习的帮助下，Spocket 正在彻底改变直销市场，并帮助在线零售商与亚马逊竞争——消除零售商持有库存的需要并消除前期成本。 Spocket 使五大洲的 30,000 多名企业家能够开设和扩展其在线商店，重点关注美国和欧盟的产品。通过仔细审查供应商，商家和客户可以确保快速运输、优质且一致的产品、品牌发票和世界一流的客户支持团队。成为 Spocket 革命性愿景的一部分，通过使用直销模式并解决价值 1.1 万亿美元的库存扭曲问题，消除在线和实体零售中的库存。
Convictional
convictional.com
Convictional 帮助成熟的零售商推出新的交叉销售、代发货和市场计划。零售商使用我们的平台来采购、加入任何供应商并与任何供应商进行交易，包括我们由 5,000 多家精心策划的代发货供应商组成的网络。通过与 Shopify、Magento 2、BigCommerce、WooCommerce 的集成以及 CSV 上传和对 EDI 的支持，我们的客户在不到一天的时间内就加入了品牌。对于符合条件的零售商，我们将与您的团队合作，确定客户喜爱的品牌和类别，同时确保它们满足您的策划标准和业务要求。 Indigo、Harry Rosen、The Fascination、HD Supply、Scandiborn 等公司使用我们的平台来引入和代发货新品牌并推出新类别。我们的客户看到入职时间缩短、品种增长加快、专门负责入职供应商的人员数量减少，同时在线销售额不断增长。欲了解更多信息，请访问criminal.com
DSers
dsers.com
Dsers 是最好的电子商务速卖通工具之一，使您能够处理速卖通的批量订单并进行付款。借助 Dsers，您只需单击一下即可从全球速卖通找到多个供应商选项。它使您能够连接和管理供应商，在短短几秒钟内下多个订单，并从您的商店或 Paypal 帐户自动跟踪它们。 Dsers 提供供应商优化功能，为您的所有产品找到更好的供应商，并以更好的评级和更便宜的价格范围促进相同产品的更好销售。此外，您只需点击几下鼠标，即可立即找到替代供应商，而不是当前的供应商。用户还可以选择通过 Dsers 批量订购，从而节省时间和精力。用户还可以从多个全球速卖通供应商创建不同的产品包，以获得折扣、优惠和降价。您只需在 Dsers 网站上创建帐户并设置您的在线商店即可免费试用 Dsers。
Shiprocket
shiprocket.in
最好的电子商务物流和运输软件解决方案之一。超过 24000 种 COD 服务并使用印度多个快递合作伙伴按时交付您的产品。无运输限制。
Easyship
easyship.com
Easyship 是世界领先的在线运输软件。我们直观的平台与 BigCommerce、Magento、Shopify、ShopifyPlus、Squarespace、Ebay、Amazon 等顶级电子商务市场以及 Kickstarter 和 Indiegogo 等众筹网站集成，让您在单个仪表板中管理所有订单和运输活动。立即获得 USPS、UPS 和 FedEx 等顶级快递公司预先商定的折扣费率，无需任何最低限额或帐户要求，然后比较费率并可节省高达 91% 的零售折扣。 Craighill、MoMA 和 IronMan 等品牌使用 Easyship 来优化其运输流程、客户体验并节省日常运输费用。
Airhouse
airhouse.io
Airhouse 是高增长 DTC 品牌的履行和物流提供商。我们运营着一个由强大技术连接的全球高性能仓库网络。以世界最大品牌的效率进行规模化。
Dropified
dropified.com
Dropified 使您能够自动化您的 eBay/AliExpress 直销业务，或推出您自己的定制品牌补品，直销给您的客户。
Duoplane
duoplane.com
Duoplane 是一款面向零售商和供应商的直运自动化软件，可让您扩展业务运营并加强重要关系。借助 Duoplane，您可以完全自动化大部分后端流程：订单管理、目录更新、发票付款等。 Duoplane 将您的订单信息组织在一处，并通过仪表板和警报实时准确地告诉您需要了解的信息。如果您厌倦了无法扩展繁琐任务的手动操作，那么是时候在 www.duoplane.com 上与您的直销好友见面了
HyperSKU
hypersku.com
HyperSKU 为电子商务卖家提供简化的采购和超高效的物流。凭借直接接触中国供应商的第一手资料以及完善可靠的全球交付系统的基础设施，卖家可以提高整个生态系统的销售业绩并降低成本。
SaleHoo
salehoo.com
SaleHoo 为电子商务企业家提供专用工具和资源。该平台通过经过审查的批发和直销供应商目录、优质产品和强大的直销自动化工具简化了在线销售。会员可以使用市场研究工具来查找流行产品、销售率和利润率等信息。 SaleHoo 还主办了一个拥有 137,000 人的强大社区论坛，并提供专家主导的电子商务培训。
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint 是专为互联商务而构建的现代零售运营平台。 Flxpoint 将您的供应链与销售渠道连接起来，并实现电子商务运营的完全自动化。大规模销售，无需手动流程或定制开发，以免拖慢您的速度。
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions 是一家领先的商务集成平台，自 2010 年以来一直致力于为品牌、3PL 和大型经销商解决一些电子商务最复杂的集成和自动化问题。我们的使命是让每笔数字商务交易都成为消费者和卖家的理想选择。使用 Ideal Order™ 比率作为黄金标准 KPI，我们的目标是最大限度地提高每个订单的效率、盈利能力和客户满意度。为此，Etail Solutions 创建了大量工具，专门用于管理在线世界中的多对多数据关系： • 我们的集成平台在处理多种协议（API/EDI/平面文件等），聚合和标准化跨来源的数据，并将您的电子商务生态系统无缝集成到一个集成网络中，您可以从一个集中式平台控制、监控和管理该网络，同时为您提供交易完整性和集成到您的核心系统记录，使您的财务、库存和所有其他数据保持最新。 • 我们的目录和库存管理功能为您提供无与伦比的控制能力，用于管理所有销售渠道和销售渠道类型的销售、分配、发布和优化库存方式，以及跨多个渠道有效管理和规划您的库存放置和履行。位置履行网络。这是因为能够将所有在线渠道的每个列表和每个可用库存来源链接到您销售的每件商品的基本计量单位中的单个主 SKU。 • 我们的订单管理系统是一个成熟的分布式订单管理 (DOM) 平台，将在以下方面优化每个订单： • 任何方法（自有库存或供应商自有、您的 DC、分销商、零售或代发货商，甚至跨平台）对接） • 任何位置或位置类型 – 3PL、分销商、多个 DC 甚至跨多个记录系统。 • 任何包装（纸箱化）——优化盒子尺寸、数量甚至捆扎，以最大限度地降低运费。 • 任何承运商和服务级别，为您的每个订单节省资金。您的履行网络越广泛，我们能为您节省的钱就越多。 • 多地点库存规划 – 通过按履行地点了解 SKU 的理想需求，最大限度地降低履行和运输成本。轻松汇总所有渠道的需求，并根据应从每个位置发货的库存（而不是从每个位置发货的库存）了解 SKU 按位置的真实速度。 • 我们的理想订单洞察和分析可以模拟您所有电子商务运营的最佳情况，并为您提供如何在现实生活中实现每个订单的数据！理想的订单将帮助您就如何最大限度地减少净利润损失以及如何最大限度地提高企业电子商务的利润做出明智的决策——从供应链运营到库存管理、订单履行和交付。 • 等等，还有更多 – 多渠道 PIM、多币种全球定价控制、ERP 和 WMS 集成、列表生命周期管理、竞争性和自动重新定价、分类控制、工作自动化和控制等等... Etail Solutions 拥有多年来，通过解决一个又一个复杂的现实世界商业问题而成长。我们构建每一项特性和功能，以优化客户的增长能力和盈利规模，并肩负着为每一位客户创造理想商业环境的使命！客户成功：进入我们的平台仅一年后，客户的平均增长率为 138%。入驻平台两年后，客户平均增长率较第一年末又增长了70%。与第一年年初相比，前两年客户的平均增长率为282%。
Cymbio
cym.bio
Cymbio 通过世界上第一个端到端直运和市场平台帮助品牌实现数字销售增长。我们包罗万象的 B2B 自动化中心支持所有系统、协议和供应商，同时将品牌无缝地暴露在全球零售生态系统中。 Cymbio 为 800 多家零售商、市场、百货商店和精品店（例如 Nordstrom、Kohl's、Macy's、Farfetch、Urban Outfitters）提供支持，并为数百个品牌提供服务，包括 Steve Madden、Marchesa、Camper 等。我们很自豪能够在不改变任何当前系统或流程的情况下实现品牌完整零售设置的自动化，简化产品数据、图像、地图、分类、库存同步、订单、计费、跟踪、退货等等。
Kentro.io
kentro.io
Kentro：电子商务的下一代 ERP 在电子商务运营需要敏捷性和效率的时代，Kentro 成为 NetSuite 或 SAP 等传统 ERP 系统的现代替代品。作为一款基于云的多渠道 ERP，Kentro 专为电子商务领域而设计，提供了一系列功能，可以以极低的成本和复杂性简化运营。为什么选择肯特罗？现代 ERP 解决方案：Kentro 专为电子商务时代而构建，以其直观的设计和先进的功能超越了老式系统。经济高效：以更实惠的价格体验 NetSuite 或 SAP 等高端 ERP 系统的强大功能。用户友好的界面：通过易于使用且高效的界面浏览您的电子商务操作。实时运营：通过实时库存管理、订单履行和供应链洞察保持领先地位。主要特点： 内置 B2B 在线商店：无缝管理客户和企业销售。实时库存管理：始终了解您的库存水平并进行有效管理。订单履行和路由：顺畅且自动化的订单处理。直运自动化：简化您的直运流程。供应链管理：完全控制您的供应链。产品目录管理：轻松管理和更新您的产品列表。多渠道列表：跨不同平台整合并同步您的销售。工作流程自动化：可定制的规则引擎可自动执行您的日常任务。会计自动化：保持您的财务数据同步和更新。供应商/供应商仪表板：为您的业务合作伙伴提供的专用门户。通信自动化：自动电子邮件和短信通知和警报。退款管理：简化您的退款流程。自定义 API 集成：用于定制集成的开放渠道和商店 API。重新定义您的电子商务运营 Kentro 不仅仅是一个 ERP；它是您电子商务之旅中的战略合作伙伴。通过直接集成 100 多个外部工具和 5000 多个 zaps，Kentro 弥合了不同流程之间的差距，将复杂的操作转变为简化的工作流程。准备好转变您的电子商务运营了吗？今天就发现 Kentro 的不同之处！