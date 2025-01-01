无人机分析软件 - 最热门应用

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企业利用无人机分析软件来访问、观察和审查无人机捕获的航空数据。这些先进的工具提供测量位置的 2D 和 3D 表示，包括坡度图和数字表面模型等功能。此外，它们还有助于距离测量和长度、面积和体积的计算，对于评估库存数量特别有用。 无人机分析工具主要针对数据分析师，从航空数据中提取有价值的见解。尤其是建筑和采矿企业，可以利用这些见解进行快速、精确的库存分析，超越传统方法。此外，它们还通过验证机械是否遵守法规来帮助确保合规性和安全性。企业无人机分析软件对于保险和物业管理公司也很有价值，可以通过图像分析简化检查，特别是对于屋顶等具有挑战性的区域。
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DroneDeploy
dronedeploy.com
DroneDeploy是一个综合平台，使用无人机和360度相机进行现实捕获，支持数据分析和工业应用，如建筑和农业。
Mapware
mapware.com
Mapware 是一款云端无人机测绘软件，用户可以将2D无人机照片转换为真实感3D环境，适用于各种规模的项目。
Skycatch
skycatch.com
Skycatch是一款企业级地理空间数据软件，支持无人机数据收集与分析，特别适用于建筑、采矿和测量行业。提供高精度和实时监控功能。
Dronedesk
dronedesk.io
Dronedesk是一个无人机操作管理和飞行计划的应用，提供客户关系管理、设备管理、团队协作和合规支持等功能。
Trendspek
trendspek.com
Trendspek是一个基于云的资产建模和分析平台，提供3D数字双胞胎，便于远程检查和分析资产状况，优化维护策略。
Civil Tracker
civiltracker.xyz
Civil Tracker将无人机拍摄的图片转换为精准地图和地形模型，用户可以测量斜率、距离和体积等。
Propeller
propelleraero.com
Propeller是一款领先的云平台，专为依赖无人机数据的商业无人机运营商和工业公司提供支持。
Scanifly
scanifly.com
Scanifly是一款基于无人机的3D建模软件，优化太阳能项目的设计、安装和管理，提升准确性和安全性。
Scopito
scopito.com
Scopito是一个基于云的视觉数据管理平台，支持图像存储、分析和共享，适用于公用事业和DSP的检查过程。
Strayos
strayos.com
Strayos是一款采矿管理软件，提供数据分析和操作优化，支持无人机数据的3D模型创建与实时监控，降低成本与提升安全性。
TraceAir
traceair.net
TraceAir是一个3D建筑现场管理平台，提供精准的地形扫描、进度跟踪和数据协作，帮助建筑团队高效决策与管理。
FlyFreely
flyfreely.io
FlyFreely 是一款帮助企业管理无人机操作的平台，支持规划、执行和协调各种无人机任务，适应各国监管要求。
Botlink
botlink.com
Botlink是一个基于云的操作平台，可实时将无人机与行业链接。
SenseHawk
sensehawk.com
SenseHawk是一款用于太阳能资产管理的应用，提供任务管理、文件共享、地图视图和数字表单等功能，简化现场作业。
FlytBase
flytbase.com
FlytBase是一个企业级无人机自治平台，支持自动化航班和远程管理，简化航空数据收集流程，提升运营效率。
Kespry
kespry.com
Kespry是一个自动化无人机系统平台，帮助企业轻松捕获、分析和分享航空数据，适用于建筑、采矿、保险等行业。
Sensat
sensat.co
Sensat是一个可视化平台，利用AI分析基础设施数据，生成物理环境的数字副本，帮助项目团队更好地协作和决策。
vHive
vhive.ai
vHive是一款软件解决方案，允许企业部署自主无人机群，创建资产的数字双胞胎。