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企业利用无人机分析软件来访问、观察和审查无人机捕获的航空数据。这些先进的工具提供测量位置的 2D 和 3D 表示，包括坡度图和数字表面模型等功能。此外，它们还有助于距离测量和长度、面积和体积的计算，对于评估库存数量特别有用。 无人机分析工具主要针对数据分析师，从航空数据中提取有价值的见解。尤其是建筑和采矿企业，可以利用这些见解进行快速、精确的库存分析，超越传统方法。此外，它们还通过验证机械是否遵守法规来帮助确保合规性和安全性。企业无人机分析软件对于保险和物业管理公司也很有价值，可以通过图像分析简化检查，特别是对于屋顶等具有挑战性的区域。
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DroneDeploy
dronedeploy.com
DroneDeploy是一个综合平台，使用无人机和360度相机进行现实捕获，支持数据分析和工业应用，如建筑和农业。
Mapware
mapware.com
Mapware 是一款云端无人机测绘软件，用户可以将2D无人机照片转换为真实感3D环境，适用于各种规模的项目。
Skycatch
skycatch.com
Skycatch是一款企业级地理空间数据软件，支持无人机数据收集与分析，特别适用于建筑、采矿和测量行业。提供高精度和实时监控功能。
Dronedesk
dronedesk.io
Dronedesk是一个无人机操作管理和飞行计划的应用，提供客户关系管理、设备管理、团队协作和合规支持等功能。
Trendspek
trendspek.com
Trendspek是一个基于云的资产建模和分析平台，提供3D数字双胞胎，便于远程检查和分析资产状况，优化维护策略。
Civil Tracker
civiltracker.xyz
Civil Tracker将无人机拍摄的图片转换为精准地图和地形模型，用户可以测量斜率、距离和体积等。
Propeller
propelleraero.com
Propeller是一款领先的云平台，专为依赖无人机数据的商业无人机运营商和工业公司提供支持。
Scanifly
scanifly.com
Scanifly是一款基于无人机的3D建模软件，优化太阳能项目的设计、安装和管理，提升准确性和安全性。
Scopito
scopito.com
Scopito是一个基于云的视觉数据管理平台，支持图像存储、分析和共享，适用于公用事业和DSP的检查过程。
Strayos
strayos.com
Strayos是一款采矿管理软件，提供数据分析和操作优化，支持无人机数据的3D模型创建与实时监控，降低成本与提升安全性。
TraceAir
traceair.net
TraceAir是一个3D建筑现场管理平台，提供精准的地形扫描、进度跟踪和数据协作，帮助建筑团队高效决策与管理。
FlyFreely
flyfreely.io
FlyFreely 是一款帮助企业管理无人机操作的平台，支持规划、执行和协调各种无人机任务，适应各国监管要求。
Botlink
botlink.com
Botlink是一个基于云的操作平台，可实时将无人机与行业链接。
SenseHawk
sensehawk.com
SenseHawk是一款用于太阳能资产管理的应用，提供任务管理、文件共享、地图视图和数字表单等功能，简化现场作业。
FlytBase
flytbase.com
FlytBase是一个企业级无人机自治平台，支持自动化航班和远程管理，简化航空数据收集流程，提升运营效率。
Kespry
kespry.com
Kespry是一个自动化无人机系统平台，帮助企业轻松捕获、分析和分享航空数据，适用于建筑、采矿、保险等行业。
Sensat
sensat.co
Sensat是一个可视化平台，利用AI分析基础设施数据，生成物理环境的数字副本，帮助项目团队更好地协作和决策。
vHive
vhive.ai
vHive 是唯一一款能够帮助企业部署自主无人机蜂巢以创建其资产的数字孪生的软件解决方案。要了解更多信息：www.vHive.ai 或 [email protected]
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