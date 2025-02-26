无人机分析软件 - 最热门应用 - 土库曼斯坦

SenseHawk

sensehawk.com

SenseHawk 是适用于建筑和运维团队的终极太阳能站点应用程序。 SenseHawk 新颖的基于 GIS 的软件套件使太阳能资产管理就像使用您最喜欢的移动地图应用程序一样轻松。其生产力和协作工具围绕太阳能资产的数字孪生捕获和组织数据。该应用程序集成并可视化数据，范围从地形和设计文档到设备信息和现场活动。由于数据被地理标记到太阳能资产中的特定组件或位置，因此远程管理变得更加简单。 SenseHawk 增强了太阳能资产流程和站点运营： + 地图视图 上传 KML、CAD 文件并为您的站点创建地图视图。注释、添加任务、表单等。让工地导航变得简单。 + 照片 浏​​览网站、单击图片、创建任务或附加到现有任务。 + 文件/文档 上传和组织项目文件和文档。共享、管理版本、协作和附加到任务。项目完成后轻松移交文件。 + 任务 向您的团队分配自定义或模板化任务，包括清单、截止日期、评论、文档、照片等。 + 表格 使用功能丰富的数字表格消除纸质表格。数字化、设置规则、收集信息、根据输入运行工作流程等等。 + 聊天内置的上下文聊天使个人或团队的沟通变得简单，并让您的团队专注于任务并保持高效。永远不要因为缺乏信息而停下来。 + 模板 表单和任务模板消除了设置重复任务和创建表单的痛苦。为组织或项目内创建模板。共享、导入、更新等等。 + 工作流程 定义工作流程以实现流程自动化。添加审批、自动创建任务、检查表单是否合规等。