无人机分析软件 - 最热门应用 - 法属波利尼西亚

Scopito

scopito.com

Scopito 是一个基于云的可视化数据管理平台。它帮助公用事业公司和 DSP 存储、分析和共享目视检查的图像，并提供其资产和资产状况的概览。 Scopito 不是基于订阅的，而是客户为平台上存储的每次检查支付固定金额，并可以选择基于数量的折扣。 Scopito 配备了强大的图像分析工具和智能键盘快捷键，可优化故障检测和管理的工作流程。可以集成到 SAP 系统。此外，客户可以选择将分析外包给 Scopito 团队，该团队利用人工智能算法和主题专家来完成任务，并直接在平台中提供结果。由于该产品基于云，因此可以轻松共享检查以进行审查或分析。额外的用户是免费的，公司可以直接从平台管理访问级别以及角色和权限。也可以在本地托管 Scopito。对于交付，Scopito 具有完全可定制的报告功能，可导出为 PDF 和 CSV。对于希望个性化平台的公司，Scopito 提供了白标解决方案。白标客户可以通过自定义 URL 使用该平台，并根据自己的选择进行专门设计。 ______ Scopito 的职业生涯始于无人机制造商，名称为“Danish Drones”。然而，团队的焦点很快发生了转移，Danish Drones 变成了 Heliscope；一家开发自己的图像管理软件的无人机服务提供商。 2016 年，该软件成为唯一的焦点，Heliscope 出售了其检查业务，更名为 Scopito。如今，Scopito 为全球 7000 多家公司提供服务，总部位于丹麦和美国。