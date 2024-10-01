无人机分析软件 - 最热门应用 - 哥斯达黎加

FlyFreely

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FlyFreely 使企业和企业能够启动、扩展和维持其无人机运营。在一个简单易用的平台上规划、执行和协调您的所有无人机操作。我们通过灵活的平台技术来实现这一目标，该技术可以满足运营和监管要求的任意组合。我们可以支持从简单的 VLOS 到复杂的 BVLOS 操作（例如盒装无人机、送货和城市空中机动）的所有类型的操作。我们根据您所在国家/地区的监管要求定制所有数据源、规则、工作流程、表格和报告，使在一个或多个国家/地区的运营变得轻而易举。此外，该平台甚至可以离线规划和执行任务，以确保您可以随时随地进行操作。由成熟的商业无人机运营商开发，我们了解运营商在该领域面临的挑战。通过 FlyFreely，您...