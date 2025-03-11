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最热门 最近添加 域名注册提供商 - 最热门应用

域名注册服务提供商（也称为域名注册商）协助企业保护互联网域名。这些服务涉及处理域名注册并通常将其保留一到两年。域名注册商通常会提供域名搜索功能，供用户检查所需域名的可用性。这些服务对于旨在建立和维护网站或安全域名以供将来使用的组织至关重要。 此外，域名注册商还提供域名转移服务，将已注册的域名转移到新的注册商。有些还提供域名停放服务，允许用户托管简单的网页或广告空间，供网站访问者访问。 顶级和二级域名的注册商均受到互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 的认可和监督，ICANN 是一家负责管理域名系统的非营利组织。一些网站托管提供商还将域名注册作为其托管套餐的一部分，为组织提供了一种简化的方式来管理其域名。