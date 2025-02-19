域名注册提供商 - 最热门应用 - 乍得

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
域名注册服务提供商（也称为域名注册商）协助企业保护互联网域名。这些服务涉及处理域名注册并通常将其保留一到两年。域名注册商通常会提供域名搜索功能，供用户检查所需域名的可用性。这些服务对于旨在建立和维护网站或安全域名以供将来使用的组织至关重要。 此外，域名注册商还提供域名转移服务，将已注册的域名转移到新的注册商。有些还提供域名停放服务，允许用户托管简单的网页或广告空间，供网站访问者访问。 顶级和二级域名的注册商均受到互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 的认可和监督，ICANN 是一家负责管理域名系统的非营利组织。一些网站托管提供商还将域名注册作为其托管套餐的一部分，为组织提供了一种简化的方式来管理其域名。
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GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美国上市互联网域名注册商和网络托管公司，总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，并在特拉华州注册成立。截至 2020 年 6 月，GoDaddy 在全球拥有超过 2000 万客户和 7,000 多名员工。该公司以其在电视和报纸上的广告而闻名。它卷入了一些与审查制度有关的争议。
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST 为企业和技术爱好者提供广泛的 IT 服务。从网络托管到虚拟数据中心、专用服务器和存储解决方案，我们的所有服务都受益于持续创新，并定期丰富新功能。
DareToCloud
daretocloud.com
专门为比利时规模化公司提供优质网站维护和托管机构。
Arsys
arsys.net
注册您的域名并通过 Arsys 购买托管服务。我们的服务器位于西班牙，可以保证您的互联网存在。
Hostitbro
hostitbro.com
通过快速、安全的网络托管开始您的在线之旅，让您席卷互联网。在 HostItBro，您可以选择各种与网络托管相关的服务，包括域名注册、LiteSpeed 服务器共享托管。如果您正在寻找： ✅ 易于使用的 cPanel ✅ 24/7 专业实时聊天支持 ✅ 速度提升 8 倍的 WordPress 托管 ✅ 99.9% 的正常运行时间保证 ✅ 实惠的价格
Hostbillo
hostbillo.com
我们发展最快的前公司 Wisesolution 成立于 2010 年，现已更名为 hostbillo.com 并重新推出。 Hostbillo 在顶尖和最具影响力的网络托管公司中占有一席之地。该公司因在全球范围内提供高品质、一流的超大规模网络托管而受到高度认可。该公司首席执行官 Akshay Saini 旨在以极具竞争力的价格向 Hostbillo 客户和全球各地的客户传达和提供尖端且无缝的服务。他拥有详尽的知识、令人难以置信的经验以及对网络托管行业的参与。这促使他迅速应对商业和托管行业的每一项挑战，以构建动态技术解决方案并提供卓越的支持。经过仔细检查，Akshay 先生了解到，在一个单独的舞台上提供稳定的质量、最快的速度、成本充足和强大的信息安全是一项棘手的任务，几乎没有任何网络托管服务商有能力完成。他将这些重要因素以及所有潜在的市场陷阱作为首要任务，为这家私营公司“Hostbillo”贡献了自己的时间、金钱投资和努力。
ArkHost
arkhost.com
经济实惠、值得信赖、高性能的网络托管，将 DirectAdmin 集成到 ArkHost 客户端区域，实现轻松的站点控制。
Suede Hosting
suedehosting.com
我们提供强大的 WordPress 托管、域名和专业电子邮件服务 (Google Workspace)。我们的目标市场一般是企业家/企业主。
MilesWeb
milesweb.com
MilesWeb 于 2012 年推出，是印度快节奏的领先网络托管服务提供商之一。在 MilesWeb，我们的目标是通过精心设计的托管计划和日复一日的无尽客户服务来满足所有业务需求！我们承诺提供超越客户期望的服务！在我们的旅程中，我们有才华横溢的员工队伍陪伴，帮助我们在竞争中保持领先地位。开始为您的企业选择值得信赖且可靠的托管合作伙伴！
CDmon
cdmon.com
CDmon 专注于托管、网络托管和域名注册解决方案。
UK2
uk2.net
UK2 的域名和托管解决方案，拥有 24/7 技术支持和 20 年经验。查看最新优惠，获取在线表达想法所需的一切。
Subreg
subreg.cz
Subreg 提供域名注册和管理。
Aplus.Net
aplus.net
Aplus.Net 为小型企业提供从域名注册到高价值网络托管和设计服务的帮助。
WebHostingPad.com
webhostingpad.com
WebHostingPad.com 成立于 2005 年，是 Linux 平台上经济实惠的共享网络托管解决方案的领导者。我们的目标是让您能够以简单且经济的方式创建和维护强大的在线形象。我们的芝加哥办事处提供 24/7 支持。
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer 旨在为专业人士和企业提供可靠、安全且经济实惠的托管解决方案。 DomainRacer 具有以下功能和优点： • 无限的SSD 磁盘空间，可让您的网站和应用程序快速、平稳地运行。 • LiteSpeed 技术和CloudLinux 平台可将您的托管服务速度提高21 倍并保持高度稳定性。 • 免费的SSL 证书和cPGuard 安全工具可保护您的网站数据和访问者免受网络威胁。 • 免费域名（.in、.com）和SEO 默认工具可提高您的在线形象和排名。 • 24/7 技术支持和客户服务可帮助您解决任何问题或疑问。 • 有竞争力的价格和适合您预算和需求的计划。 • 全球数据中心可确保您的托管服务达到最佳速度和正常运行时间。
101domain
101domain.com
101domain 通过我们的企业域名服务帮助企业创建、维护和保护其在线形象，其中包括域名注册和管理，以及告知他们任何相关法律变更的法律资源，并将他们推荐给专门从事各个领域的律师 -相关问题。但企业并不是唯一受益于我们强大的域名管理工具和多年行业经验的人。即使是个人网站也可以从在线保护自己和制定真正经过深思熟虑的域名策略中获得巨大的好处。
DNSimple
dnsimple.com
DNSimple 帮助您管理您的域名和 DNS。简单的域名，包括注册、转让和续订。简单的 DNS 为我们所有的用户提供企业级 DNS 服务，简单的 SSL 可以通过三个简单的步骤使用 SSL 证书来保护您的域。 DNSimple 它也是一种管理域和 DNS 的新方法。借助 DNSimple 域控制平面，即使资源托管在 DNSimple 基础设施之外，您也可以获得前所未有的域和 DNS 可见性和控制。无论您的域名组合有多复杂，DNSimple 都能提供您可以信赖的简单、安全的域名管理。
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds 以具有竞争力的价格提供可靠的云解决方案。自 2010 年成立以来，我们的首要宗旨是为全球托管客户提供最好的客户服务和产品。我们的专业支持全天候 (24/7) 为客户提供，并拥有 99.9999% 的正常运行时间保证。 Hostwinds 客户可以放心，因为他们的托管仍然掌握在可靠的手中。
UltaHost
ultahost.com
UltaHost 是关键任务网站和应用程序快速托管解决方案的领导者。拥有稳定的 VPS 或专用主机以获得流畅的操作。 UltaHost 是一个高性能网络托管平台，可帮助您为任何类型的数字项目获得快速、稳定和安全的网站，无论是电子商务商店、博客、公司投资组合、代理营销、媒体和内容发布、社交网络，还是中小型企业。它为公司、企业和个人提供共享、廉价的 VPS（虚拟专用服务器）、VDS（虚拟专用服务器）和廉价的专用托管解决方案，以使其项目取得成功。
WPMU DEV
wpmudev.com
您的一体化 WordPress 平台 - 使用我们屡获殊荣的插件、专用托管、强大的网站管理工具和 5 星级支持来优化和管理多个 WP 网站。 自 2006 年以来，WPMU DEV 一直在创建高质量的 WordPress 解决方案 - 帮助超过 900,000 名开发人员、自由职业者、网站所有者和代理机构发展他们的 WP 业务。
Tsohost
tsohost.com
Tsohost 提供 Linux、Windows、电子邮件和托管网络托管服务以及域名注册。
LogicWeb
logicweb.com
您的 #1 虚拟主机，配备 LiteSpeed、NVMe、JetBackup、自动 SSL、免费域名*、一键式 WordPress 安装、每日自动备份。
IntecHost
intechost.com
IntecHost.in 是印度的一家网络托管提供商，提供价格实惠且可靠的网络托管服务，正常运行时间为 99.99%，并且提供免费 SSL。他们接受付款并提供 NVMe SSD 磁盘空间。根据用户评论和专家意见，IntecHost.in 提供快速、安全的服务器和实惠的定价计划
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost 是全球领先的网络托管及相关服务提供商。我们为世界各地数百名用户提供全面的工具，因此任何人，无论是新手还是专业人士，都可以上网并利用我们的网络托管套餐蓬勃发展。
MyLightHost
mylighthost.com
为所有网络托管套餐提供无限带宽。您的网站永远不会因为带宽问题而宕机。
MonoVM
monovm.com
Monovm 的宗旨是提供一个平台，让创意和企业在网上展示。为了在 9 年内为超过 10 万客户实现这一目标，我们设计的服务旨在让每个人都能在网上获得可见性。我们是一家一站式网络托管服务提供商，在同一屋檐下提供所有托管相关服务。我们提供高端专用服务器、Windows VPS、Linux VPS、RDP、SSD VPS、域名注册、WordPress 虚拟主机、Linux 虚拟主机和 SSL 证书。我们的客户是我们的第一要务，这使得我们的服务本身就处于一流水平，而质量保证是我们所有服务的支柱。我们致力于为人们在线上和线下开始、成长和制作图像铺平道路！
HostStage
host-stage.net
我们的核心目标是推动客户在网上取得成功，帮助他们实现财务独立。因此，我们不仅关注客户满意度，还邀请用户向我们介绍他们的项目，以便以前所未有的个性化方式为他们提供服务。
Host Poco
hostpoco.com
HostPoco 是领先的托管提供商之一，提供免费托管和低成本专业托管。我们的托管价格从每月 0.00 美元到 2.20 美元不等。所有托管计划均附带 cPanel、免费 SSL、免费迁移、无限资源等等。 Hostpoco 为共享和经销商托管提供 30 天退款保证。我们提供托管服务，并致力于帮助解决客户的每一个问题。
HostEurope
hosteurope.de
网络成功的背后在于最高水平的性能。我们还通过专门的专家和领先的技术来满足您的托管需求。
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Digital Pacific 虚拟主机、专用服务器、VPS、云服务和域名。
BoostedHost
boostedhost.com
BoostedHost 的成立有一个独特的愿景：提供一个托管解决方案，其中包含成功网站所需的一切。通过共享主机、WordPress 主机、WooCommerce 主机、经销商主机和域名注册等产品，我们可以满足您的需求。在 BoostedHost，我们的解决方案包含 SSL、电子邮件、数据库、备份、AI 防病毒和一键登台等不可或缺的功能，确保您的网站无缝运行。我们不仅仅是托管提供商，还是一支充满激情的团队，旨在提供针对每个网站的独特需求量身定制的卓越服务。无论您是崭露头角的博主还是蓬勃发展的企业，我们的一系列解决方案都能满足所有人的需求。使用我们直观的控制面板，导航和管理您的托管帐户变得轻而易举。即使技术不是您的强项，我们也会为您提供每一步的指导。客户支持？这是我们工作的核心。我们的专业团队 24/7 全天候待命，确保您的问题永远得到解答。此外，凭借我们明确的定价和无隐藏费用，您将始终知道自己的立场。我们对您的承诺？直接的 45 天退款保证巩固了这一点。选择 BoostedHost，为您的网站提供顶级服务、强大的工具和无与伦比的支持。深入了解并见证 BoostedHost 的差异。
BGOcloud
bgocloud.com
提供广泛的托管解决方案，包括 cPanel 托管、专业级 KVM VPS、经济实惠且可靠的 OpenVZ VPS、Mikrotik 基于云的路由器等等。
Zomro
zomro.com
加入 Zomro.com！我们公司提供广泛的服务：托管、VPS、外汇 VPS、专用服务器、FTP 存储、域名注册、DDOS 攻击防护、VPN 服务等等。我们自 2014 年开始工作。我们的服务器位于荷兰，团队位于乌克兰、拉脱维亚和荷兰。技术支持随时准备为您提供帮助。服务器位于荷兰，提供了站点的高可用性和性能。我们还提供联盟计划，让您轻松赚钱。加入并为每位推荐客户获得奖励。无论您是网站管理员、企业家还是网站所有者，Zomro.com 都能提供全方位的服务来确保您的在线形象。
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Unlimited Hosting Hub 提供高质量、完全托管和优质的网络托管服务，让您的新网站上线。保证提供最好、最可靠的无限制个人和小型企业网络托管。
StableHost
stablehost.com
StableHost 是一种低成本的网络托管服务，提供从按月到按年的服务计划。提供企业、经销商和 VPS 托管以及标准网络托管服务。
HostZop
hostzop.com
Hostzop 是一家位于印度钦奈的完整网络解决方案公司。它为您提供最好的客户满意度。 Hostzop 一直在印度钦奈以最具竞争力的价格提供可靠的托管服务。我们强调提供更好的服务，并确保您全程陪伴；从建议合适的域名到在线托管您的网站。通过 Hostzop 通过经济实惠的网络托管计划拓展您的在线业务。当市场上充斥着网页设计机构时，找到最好的托管提供商可能非常困难。我们是印度钦奈的一家领先托管公司。您可以使用我们的经销商托管套餐来发展您的业务。我们的专用服务器非常适合在一台服务器上托管多个网站。
Nexcess
nexcess.net
Nexcess 帮助网站和商店更快上线并实现增长。 23 年多来，我们一直为小型企业、大型企业以及为其创作的设计师、开发人员和机构提供服务和支持。无论我们是投资新特性、功能、产品，还是投资组合收购，我们始终不断创新，以满足我们所服务社区的需求。用户信任 Nexcess，因为我们在世界各地运营着数十万个网站和商店。我们的客户每天都依赖我们提供更快的速度、更强的安全性、固有的可扩展性以及超越的支持。 - 23 年的托管经验 - 管理 500,000 个网站 - 10 个全球数据中心 - 受人尊敬的合作伙伴和联盟计划 - Inc. 5000 11 次获奖者 - Magento 协会白金合作伙伴 - 24/7/365 支持 Nexcess 的完全托管托管，更好内置。我们随时为您提供帮助。
Koerge
koerge.com
Koerge 是一家网络托管公司，由拥有 10 多年行业经验的创始人创建，旨在创建理想的网络托管平台。我们帮助企业在线启动并取得成功。获取域名、虚拟主机和专业电子邮件地址。
KemuHost
kemuhost.com
KemuHost成立于2017年。KemuHost是唯一一家在纯SSD NVMe存储上提供所有服务的公司。这肯定会将您网站的性能提高近 10 到 100 倍。他们以非常实惠的价格提供 Linux 共享主机、Windows 共享主机、Linux VPS、Windows VPS、专用服务器等。 KemuHost 是发展最快的网络托管解决方案提供商之一。 KemuHost 不断革新新方法，提供轻快、坚不可摧且可靠的网络托管解决方案，使人们能够充分利用其数字存在的潜力。 KemuHost 总部位于印度，为全球用户提供全面的工具，因此任何人，无论是新手还是专业人士，都可以通过我们的网络托管解决方案上网并发展他们的数字形象。他们在澳大利亚、加拿大、法国、德国、波兰、新加坡和英国设有服务器。他们提供极快的网络托管解决方案，非常适合您的需求，无论您是刚刚启动您的网站、新博客还是流行的商业网站，KemuHost 都能满足您的所有托管需求。无论您从未运营过网站，还是专业开发人员，他们的 24/7/365 支持专家随时为您提供帮助。
INWX
inwx.com
每天 24 小时全天候注册和管理您的域名。通过实时注册，您可以在几秒钟内获得大量域名。自行定义注册者、其他联系人以及具有所有支持的记录类型的名称服务器。
HostRiver
hostriver.ro
我们始终关注客户，因为他们值得我们给予所有关注。首先，他们是我们的朋友，而不仅仅是我们的客户。这就是我们提供及时和专业支持的原因，因为它们是 HostRiver 的首要任务。我们提供最新一代的服务器和技术，提供最好的网络托管服务。如果我们想要发展我们的业务，在此之前我们需要满足任何客户，这就是我们的目标。
HostMedia
hostmedia.uk
Host Media 自 2008 年起提供一系列网络托管，如 WordPress、Lucee、VPS 和专用服务器以及域名服务。Host Media 自公司成立之初就屡获殊荣，并受到我们客户的高度评价，Host Media 是一家值得信赖的良好企业成立托管公司。 Host Media 为杰出个人的支持者感到自豪，例如赞助 F1 学院车手 Abbi Pulling 以及为英国各地的慈善机构提供免费域名和托管。
Hostilica
hostilica.com
我们专注于提供所有网络托管解决方案，为世界各地的企业和企业家提供可靠、快速和专业的网络托管服务，并根据每个人的规模和需求进行定制。
GrowLast
growlast.com
GrowLast 是一家顶级网络托管和域名提供商，为世界各地的企业和个人提供快速、可靠且安全的云托管解决方案。 GrowLast 致力于提供无与伦比的速度和正常运行时间，其云托管服务针对性能进行了优化，确保网站快速加载并平稳运行。除了提供闪电般快速的云托管之外，GrowLast 还为客户提供免费域名和免费 SSL 证书，以确保他们的网站安全且可供访问者访问。此外，知识渊博、友善的专家团队提供 24/7 全天候支持，客户可以放心，他们的网站得到妥善管理。无论您是要启动新网站还是希望将现有网站迁移到更可靠的托管解决方案，GrowLast 的云托管服务都是完美的选择。凭借最先进的基础设施、无与伦比的安全功能以及对客户满意度的承诺，GrowLast 是任何希望放心托管网站的人的理想合作伙伴。
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Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您保持联系。使用名片扫描仪等联系人导入工具查找并添加新客户。跟踪受众增长并在仪表板上查看有关各个联系人的见解。一站式完成所有操作 - 直接从应用程序拨打电话、发送短信和发送电子邮件。每次交互后记录笔记并添加标签以记住重要的细节。 * 报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销绩效。跟踪所有营销活动的结果并获取有关如何改进的可行建议。查看电子邮件营销活动、登陆页面、Facebook 和 Instagram 广告、社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 * 电子邮件和自动化 - 创建、编辑和发送电子邮件营销活动、时事通讯和自动化。通过一键重新发送给未打开者和产品重定向电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook 和 Instagram 广告 - 起草和发布广告、设定预算并针对特定群体。接触新朋友、吸引现有联系人、设置自定义受众或吸引回网站访问者。 * 营销建议 - 获取可操作的建议来帮助改善您的营销。了解何时需要设置废弃购物车电子邮件或收到设置品牌徽标的提醒。 * 品牌管理 - 将图像从您的设备直接上传到 Mailchimp 中，并在您的所有营销活动中使用它们。
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SiteGround 是最大的独立网站托管平台，深受全球超过 280 万个域名的所有者信赖。 SiteGround 的托管服务注重网络速度和安全性，包括简单但功能强大的网站管理工具和独特的内部解决方案，使网站运行得更快、更安全。与行业领先的客户服务相结合，SiteGround 成为自由职业者、小型企业和网站管理员等的首选网站托管提供商。 SiteGround 上的 WordPress 用户可以使用专门的工具享受托管服务，以实现卓越的网站性能和轻松管理。
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廉价域名注册、100 多个顶级域名 (TLD) 的域名抢注以及大型优质域名和拍卖域名市场。
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH（法律上为 OVH Groupe SAS）是一家法国云计算公司，提供 VPS、专用服务器和其他 Web 服务。截至 2016 年，OVH 拥有全球面积最大的数据中心。截至 2019 年，它是欧洲最大的托管提供商，也是全球第三大物理服务器托管提供商。
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OnlyDomains 是注册域名或建立网站的最简单方法。成立于 2009 年，我们致力于 ✓ 实惠的价格 ✓ 出色的用户体验 ✓ 五星级客户服务
NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC 是一家美国互联网域名注册商和网络托管公司，总部位于亚利桑那州凤凰城。它由 NameSilo Technologies Corp. 所有，该公司在加拿大证券交易所（微型股和新兴公司的替代证券交易所）上市。 NameSilo 是一家 ICANN 认可的域名注册商公司，提供 DNS 域名、网络托管、电子邮件服务、SSL 证书和其他网站产品。
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. 是一家 ICANN 认可的域名注册商，提供域名注册和网络托管，总部位于美国亚利桑那州凤凰城。 Namecheap 是一家预算托管提供商，拥有 1100 万注册用户和 1000 万个域名。
Name.com
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Name.com 位于丹佛，提供域名、网络托管和超级简单的网站。独角兽和彩虹是我们客户支持的标准配置。
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免费创建您自己的网站！您可以在短短几分钟内使用 Webnode 创建一个令人惊叹的网站。加入我们 4500 万用户的行列，亲自打造一款。
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krystal.uk
Krystal 是一家互联网服务公司，成立于 2002 年，专门为世界各地的企业提供尖端工具和服务。我们以不同的方式做事，提供可持续的优质解决方案而不牺牲性能。如今，我们是英国最大的独立网络托管公司，也是世界上唯一的共益企业网络托管和公共云提供商。无论是我们屡获殊荣的网络托管、定制云服务、VoIP 解决方案，还是出色的英国客户支持，我们在产品、服务或地球优先的方法上都绝不妥协。我们由 100% 可再生电力提供动力，在将利润再投资于改善我们的服务后，我们将所有剩余现金用于环保举措。我们抵消了整个员工的碳排放，并种植了数百万棵碳捕获、恢复栖息地的树木。无论您的企业规模或抱负有多大，Krystal 都能提供可持续的解决方案来确保您的业务面向未来并推动您的发展。