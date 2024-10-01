域名注册提供商 - 最热门应用 - 佛得角

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域名注册服务提供商（也称为域名注册商）协助企业保护互联网域名。这些服务涉及处理域名注册并通常将其保留一到两年。域名注册商通常会提供域名搜索功能，供用户检查所需域名的可用性。这些服务对于旨在建立和维护网站或安全域名以供将来使用的组织至关重要。 此外，域名注册商还提供域名转移服务，将已注册的域名转移到新的注册商。有些还提供域名停放服务，允许用户托管简单的网页或广告空间，供网站访问者访问。 顶级和二级域名的注册商均受到互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 的认可和监督，ICANN 是一家负责管理域名系统的非营利组织。一些网站托管提供商还将域名注册作为其托管套餐的一部分，为组织提供了一种简化的方式来管理其域名。
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Hostinger
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Zoho Mail
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Zoho Mail 是面向企业的安全电子邮件托管服务。它有一个内置的协作平台，使整个组织能够在 Inbox 内无缝共享和通信。它融合了经典电子邮件和现代协作工具，促进评论、点赞和分享的使用。 Zoho Mail 与所有其他 Zoho 应用程序以及流行的外部应用程序完美集成。
Mailchimp
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Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美国上市互联网域名注册商和网络托管公司，总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，并在特拉华州注册成立。截至 2020 年 6 月，GoDaddy 在全球拥有超过 2000 万客户和 7,000 多名员工。该公司以其在电视和报纸上的广告而闻名。它卷入了一些与审查制度有关的争议。
Google Domains
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使用 Google 的域名在线查找您的位置，并由 Google 的可靠性、安全性和性能提供支持。
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. 是一家 ICANN 认可的域名注册商，提供域名注册和网络托管，总部位于美国亚利桑那州凤凰城。 Namecheap 是一家预算托管提供商，拥有 1100 万注册用户和 1000 万个域名。
SiteGround
siteground.com
SiteGround 是最大的独立网站托管平台，深受全球超过 280 万个域名的所有者信赖。 SiteGround 的托管服务注重网络速度和安全性，包括简单但功能强大的网站管理工具和独特的内部解决方案，使网站运行得更快、更安全。与行业领先的客户服务相结合，SiteGround 成为自由职业者、小型企业和网站管理员等的首选网站托管提供商。 SiteGround 上的 WordPress 用户可以使用专门的工具享受托管服务，以实现卓越的网站性能和轻松管理。
Bluehost
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Bluehost 是 Newfold Digital 旗下公司，是 WordPress 用户值得信赖的合作伙伴。 Bluehost 成立于 2003 年，使新手和专家都能通过可靠的网络托管、电子商务工具、营销应用程序、自动化安全性和 WordPress 工具创建和维护网络形象。其一站式仪表板使用户可以轻松管理其网站的大部分方面，从指标到网站安全。 Bluehost 以开源技术为基础，继续支持和参与无数开源项目，帮助推动互联网充分发挥潜力。
DreamHost
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WordPress 的强大功能 + 拖放构建器的易用性。将拖放编辑与设计块结合使用，可以更快地构建并更轻松地进行编辑。帖子和页面生成器使 WordPress 对于初学者来说变得简单，但还包括高级选项，可供经验丰富的专业人士将您的想法变成现实，而无需所有额外的工作。 DreamHost WP 网站生成器的功能包括 - - 快速启动向导 - 200 多个入门网站可供选择 - 拖放网站生成器 - 实时SEO建议
OVHcloud
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OVH（法律上为 OVH Groupe SAS）是一家法国云计算公司，提供 VPS、专用服务器和其他 Web 服务。截至 2016 年，OVH 拥有全球面积最大的数据中心。截至 2019 年，它是欧洲最大的托管提供商，也是全球第三大物理服务器托管提供商。
Krystal
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Krystal 是一家互联网服务公司，成立于 2002 年，专门为世界各地的企业提供尖端工具和服务。我们以不同的方式做事，提供可持续的优质解决方案而不牺牲性能。如今，我们是英国最大的独立网络托管公司，也是世界上唯一的共益企业网络托管和公共云提供商。无论是我们屡获殊荣的网络托管、定制云服务、VoIP 解决方案，还是出色的英国客户支持，我们在产品、服务或地球优先的方法上都绝不妥协。我们由 100% 可再生电力提供动力，在将利润再投资于改善我们的服务后，我们将所有剩余现金用于环保举措。我们抵消了整个员工的碳排放，并种植了数百万棵碳捕获、恢复栖息地的树木。无论您的企业规模或抱负有多大，Krystal ...
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NameSilo
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NameSilo LLC 是一家美国互联网域名注册商和网络托管公司，总部位于亚利桑那州凤凰城。它由 NameSilo Technologies Corp. 所有，该公司在加拿大证券交易所（微型股和新兴公司的替代证券交易所）上市。 NameSilo 是一家 ICANN 认可的域名注册商公司，提供 DNS 域名、网络托管、电子邮件服务、SSL 证书和其他网站产品。
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Afternic 是 GoDaddy 旗下公司，是全球最大的全方位服务优质域名市场。
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101domain 通过我们的企业域名服务帮助企业创建、维护和保护其在线形象，其中包括域名注册和管理，以及告知他们任何相关法律变更的法律资源，并将他们推荐给专门从事各个领域的律师 -相关问题。但企业并不是唯一受益于我们强大的域名管理工具和多年行业经验的人。即使是个人网站也可以从在线保护自己和制定真正经过深思熟虑的域名策略中获得巨大的好处。
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DNSimple 帮助您管理您的域名和 DNS。简单的域名，包括注册、转让和续订。简单的 DNS 为我们所有的用户提供企业级 DNS 服务，简单的 SSL 可以通过三个简单的步骤使用 SSL 证书来保护您的域。 DNSimple 它也是一种管理域和 DNS 的新方法。借助 DNSimple 域控制平面，即使资源托管在 DNSimple 基础设施之外，您也可以获得前所未有的域和 DNS 可见性和控制。无论您的域名组合有多复杂，DNSimple 都能提供您可以信赖的简单、安全的域名管理。
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AccuWeb Hosting 成立于 2003 年，是一家位于美国新泽西州 Old Tappan 的网络托管公司，为世界各地的客户提供最实惠、最可靠的网络托管解决方案。 AccuWeb Hosting 是一家无债务的私营公司，拥有 14 年以上的经验。截至目前，AccuWeb Hosting 已为超过 101,025 名满意的客户提供服务，并且这一数字还在不断增加。 AccuWeb Hosting 的在线支持人员每周 7 天、每天 24 小时开放。为了您的方便，您可以提出支持请求或参与实时在线聊天。所有的票证和聊天请求都得到了高技能的 3 级托管技术人员的满意答复。大多数支持请求都会在 ...
HostArmada
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HostArmada 是一家私营且独立资助的网络托管提供商，成立于 2019 年 11 月，其团队致力于提供快速、安全和可靠的网络托管服务。 HostArmada 不仅仅是一家网络托管公司。我们是一支充满热情的团队，致力于为客户提供卓越的托管服务。我们的重点是提供快速、安全和可靠的网络托管服务，以满足全球企业和个人的独特需求。在 HostArmada，我们了解每个企业都是不同的，这就是为什么我们提供广泛的托管解决方案来满足各种规模的公司（从小型初创公司到大型企业）的需求。我们的托管服务包括共享托管、经销商托管、VPS 托管和专用 CPU VPS，所有这些均由强大的云基础设施支持，可确保您网站的...
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Pair 是一家网站托管公司，拥有超过 25 年的经验、99.9% 的服务器正常运行时间以及各种强大的网络托管计划，所有这些均由真正员工提供的 24/7 友好技术支持提供支持。
HostPapa
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HostPapa 是一家私营公司，总部位于安大略省伯灵顿。 HostPapa 还在全球其他 11 个国家/地区设有分支机构。在 HostPapa，我们将每一位客户视为我们家庭的一员。这就是为什么我们的座右铭是“让爸爸照顾你！” 我们了解客户的网站很重要，他们需要能够依靠我们来确保他们的服务不会中断。 我们已经建立了坚实的基础，可以为中小型企业提供可靠、易于使用、以客户服务为导向、且成本低廉的托管解决方案和云服务。在 HostPapa，我们重视客户并认识到他们对卓越客户服务的需求。直到客户满意我们才满意！ 通过 HostPapa，您可以获得： * 功能丰富的托管包 * 退款保证 * 免费...
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Loopia 自 1999 年以来一直是瑞典最大且领先的托管提供商。我们提供简单、安全和可持续的服务以及市场上最好的支持。
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UltaHost 是关键任务网站和应用程序快速托管解决方案的领导者。拥有稳定的 VPS 或专用主机以获得流畅的操作。 UltaHost 是一个高性能网络托管平台，可帮助您为任何类型的数字项目获得快速、稳定和安全的网站，无论是电子商务商店、博客、公司投资组合、代理营销、媒体和内容发布、社交网络，还是中小型企业。它为公司、企业和个人提供共享、廉价的 VPS（虚拟专用服务器）、VDS（虚拟专用服务器）和廉价的专用托管解决方案，以使其项目取得成功。
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IntecHost.in 是印度的一家网络托管提供商，提供价格实惠且可靠的网络托管服务，正常运行时间为 99.99%，并且提供免费 SSL。他们接受付款并提供 NVMe SSD 磁盘空间。根据用户评论和专家意见，IntecHost.in 提供快速、安全的服务器和实惠的定价计划
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Yola 构建并托管网站。您可以从数百个模板中进行选择，并添加您自己的照片库、视频和在线商店。该网站是免费的，您可以升级您的帐户，使其包含网络托管、品牌电子邮件地址和自定义域名。
Simply.com
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专业、廉价、稳定的网络空间，价格人人都能承受。 Simply.com 使网络托管变得简单、智能并且可供所有人使用。 Trustpilot 上 5 颗星。
StableHost
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StableHost 是一种低成本的网络托管服务，提供从按月到按年的服务计划。提供企业、经销商和 VPS 托管以及标准网络托管服务。
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NexifyHost 是全球领先的网络托管及相关服务提供商。我们为世界各地数百名用户提供全面的工具，因此任何人，无论是新手还是专业人士，都可以上网并利用我们的网络托管套餐蓬勃发展。
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EuroDNS 是一个没有隐藏带宽费用的网络托管，因此不会产生意外的账单。
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网络成功的背后在于最高水平的性能。我们还通过专门的专家和领先的技术来满足您的托管需求。
Subreg
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Subreg 提供域名注册和管理。
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DomainRacer 旨在为专业人士和企业提供可靠、安全且经济实惠的托管解决方案。 DomainRacer 具有以下功能和优点： • 无限的SSD 磁盘空间，可让您的网站和应用程序快速、平稳地运行。 • LiteSpeed 技术和CloudLinux 平台可将您的托管服务速度提高21 倍并保持高度稳定性。 • 免费的SSL 证书和cPGuard 安全工具可保护您的网站数据和访问者免受网络威胁。 • 免费域名（.in、.com）和SEO 默认工具可提高您的在线形象和排名。 • 24/7 技术支持和客户服务可帮助您解决任何问题或疑问。 • 有竞争力的价格和适合您预算和需求的计划。 • 全球数据中...
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您的一体化 WordPress 平台 - 使用我们屡获殊荣的插件、专用托管、强大的网站管理工具和 5 星级支持来优化和管理多个 WP 网站。 自 2006 年以来，WPMU DEV 一直在创建高质量的 WordPress 解决方案 - 帮助超过 900,000 名开发人员、自由职业者、网站所有者和代理机构发展他们的 WP 业务。
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Monovm 的宗旨是提供一个平台，让创意和企业在网上展示。为了在 9 年内为超过 10 万客户实现这一目标，我们设计的服务旨在让每个人都能在网上获得可见性。我们是一家一站式网络托管服务提供商，在同一屋檐下提供所有托管相关服务。我们提供高端专用服务器、Windows VPS、Linux VPS、RDP、SSD VPS、域名注册、WordPress 虚拟主机、Linux 虚拟主机和 SSL 证书。我们的客户是我们的第一要务，这使得我们的服务本身就处于一流水平，而质量保证是我们所有服务的支柱。我们致力于为人们在线上和线下开始、成长和制作图像铺平道路！
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HostPoco 是领先的托管提供商之一，提供免费托管和低成本专业托管。我们的托管价格从每月 0.00 美元到 2.20 美元不等。所有托管计划均附带 cPanel、免费 SSL、免费迁移、无限资源等等。 Hostpoco 为共享和经销商托管提供 30 天退款保证。我们提供托管服务，并致力于帮助解决客户的每一个问题。
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提供广泛的托管解决方案，包括 cPanel 托管、专业级 KVM VPS、经济实惠且可靠的 OpenVZ VPS、Mikrotik 基于云的路由器等等。
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Host Media 自 2008 年起提供一系列网络托管，如 WordPress、Lucee、VPS 和专用服务器以及域名服务。Host Media 自公司成立之初就屡获殊荣，并受到我们客户的高度评价，Host Media 是一家值得信赖的良好企业成立托管公司。 Host Media 为杰出个人的支持者感到自豪，例如赞助 F1 学院车手 Abbi Pulling 以及为英国各地的慈善机构提供免费域名和托管。
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我们专注于提供所有网络托管解决方案，为世界各地的企业和企业家提供可靠、快速和专业的网络托管服务，并根据每个人的规模和需求进行定制。
ARZ Host
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ARZ HOST 为企业和技术爱好者提供广泛的 IT 服务。从网络托管到虚拟数据中心、专用服务器和存储解决方案，我们的所有服务都受益于持续创新，并定期丰富新功能。
Hostbillo
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我们发展最快的前公司 Wisesolution 成立于 2010 年，现已更名为 hostbillo.com 并重新推出。 Hostbillo 在顶尖和最具影响力的网络托管公司中占有一席之地。该公司因在全球范围内提供高品质、一流的超大规模网络托管而受到高度认可。该公司首席执行官 Akshay Saini 旨在以极具竞争力的价格向 Hostbillo 客户和全球各地的客户传达和提供尖端且无缝的服务。他拥有详尽的知识、令人难以置信的经验以及对网络托管行业的参与。这促使他迅速应对商业和托管行业的每一项挑战，以构建动态技术解决方案并提供卓越的支持。经过仔细检查，Akshay 先生了解到，在一个单独的舞...