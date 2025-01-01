文件扫描软件 - 最热门应用

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文档扫描软件旨在取代传统的物理扫描仪。这些平台提供捕获文档并将其直接上传到系统的功能。上传后，文档可以保存为各种格式，包括 .PDF、.JPEG 和 .TIFF。新创建的文件可以作为附件通过电子邮件发送或直接从平台本身发送。文档扫描解决方案通常包括存储和管理先前扫描的文档的功能。 虽然文档扫描软件几乎可以被任何企业使用，但它最常用于公司办公室，支持组织内的多个团队。例如，销售人员可能会使用它向客户发送合同，而人力资源代表可能会向新员工发送录用通知书。这些解决方案简化了扫描过程，并有助于降低因过度使用纸张而产生的成本。文档扫描软件通常与文档捕获软件集成，以确保文档的安全存储和管理。