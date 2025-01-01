文件扫描软件 - 最热门应用

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文档扫描软件旨在取代传统的物理扫描仪。这些平台提供捕获文档并将其直接上传到系统的功能。上传后，文档可以保存为各种格式，包括 .PDF、.JPEG 和 .TIFF。新创建的文件可以作为附件通过电子邮件发送或直接从平台本身发送。文档扫描解决方案通常包括存储和管理先前扫描的文档的功能。 虽然文档扫描软件几乎可以被任何企业使用，但它最常用于公司办公室，支持组织内的多个团队。例如，销售人员可能会使用它向客户发送合同，而人力资源代表可能会向新员工发送录用通知书。这些解决方案简化了扫描过程，并有助于降低因过度使用纸张而产生的成本。文档扫描软件通常与文档捕获软件集成，以确保文档的安全存储和管理。
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Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip是一款将PDF和图像转换为多种格式的工具，包括LaTeX、DOCX和Excel，便于研究人员管理和分享文献。
OpenRead
openread.academy
OpenRead是一款利用AI技术优化PDF文档处理和研究的工具，提供内容总结、分析及任务简化的功能。
Nanonets
nanonets.com
Nanonets是一款基于AI的智能文档处理服务，专注于光学字符识别(OCR)技术，能够自动提取多种文档中的数据，简化工作流程。
Sensible
sensible.so
Sensible是一个开发者优先的平台，用于从文档中提取结构化数据，如PDF格式的业务表单，支持快速数据提取和定制化规则。
FormX.ai
formx.ai
FormX.ai是一款AI工具，通过智能文档处理和光学字符识别自动提取数据，帮助企业简化流程并提高效率。
Redactable
redactable.com
Redactable是一款基于云的文档修订工具，能有效安全地去除PDF及其他文件中的敏感信息，适用于各种行业和组织。
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche是一个企业内容管理平台，帮助简化文档管理和自动化工作流程，支持数字化运营与多种业务系统集成。
Quino
quino.ai
Quino是一款AI学习工具，提供自动摘要、项目符号笔记、语义搜索和问答功能，帮助用户高效学习和复习。