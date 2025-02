文件扫描软件 - 最热门应用 - 塔吉克斯坦

Sensible

sensible.so

Sensible 是一个开发人员优先的平台,用于从文档(例如 PDF 格式的商业表单)中提取结构化数据。使用 Sensible 将文档自动化功能构建到您的垂直 SaaS 产品中。 使用 Sensible,您可以为任何文档编写提取查询并以 JSON 形式返回关键事实 Sensible 具有高度可配置性。您可以利用 GPT-4 和其他大型语言模型 (LLM) 在几分钟内提取数据,也可以使用 Sensible 的可视化、基于布局的规则获得细粒度的控制。通过结合基于布局和基于 LLM 的提取方法,Sensible 支持整个文档环境,从一致布局、高度结构化的业务表单到自由格式、可变的法律合同。