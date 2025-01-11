文件扫描软件 - 最热门应用 - 希腊

Redactable

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Redactable 是一种基于云的文档编辑工具，可帮助组织高效、安全地删除 PDF 文档和其他文件类型中的敏感信息。与传统的手动方法相比，这种人工智能驱动的解决方案简化了编辑流程，可显着节省时间并增强数据保护。 Redactable 专为企业、律师事务所、政府机构和任何处理敏感文档的组织而设计，可解决与传统编辑技术相关的挑战。它消除了使用标记或基本 PDF 编辑工具等手动方法经常遇到的不完整编辑的风险，这可能会使敏感数据容易暴露。 Redactable 解决了手动编辑过程中经常被忽视的两个关键问题。首先，它解决了使用PDF标记软件在敏感信息上放置黑框时出现的数据删除不完整的问题——这种方法实际上并没有删除底层数据。其次，虽然某些 PDF 软件允许编辑文档内容，但它们常常忽略元数据删除。 Redactable 确保可见内容和隐藏元数据都经过全面编辑，为文档安全提供完整的解决方案。 可编辑的主要功能包括： * 人工智能驱动的自动编辑，可快速准确地识别敏感信息 * 与表面黑匣子覆盖不同，永久编辑可确保完全删除敏感数据 * OCR 技术用于编辑扫描文档和基于图像的 PDF * 保证元数据删除，以防止无意的数据泄露 * 与 Box 和 OneDrive 等流行的云存储服务集成，以实现无缝工作流程 与传统的编辑方法相比，Redactable 具有显着的优势： 1. 时间效率：用户报告与手动编辑过程相比，节省了高达 98% 的时间，使其比 Adob​​e 或其他 PDF 编辑器快得多。 2. 增强的安全性：与标记或 pdf 标记软件中的黑匣子等可逆或透视的手动密文方法不同，Redactable 提供对敏感信息的永久、不可逆的密文。 3. 合规性和可审计性：该平台生成修订证书，为所有执行的修订创建清晰的审计跟踪——对于遵守法规的组织来说，这是一个至关重要的功能。 4. 可访问性：作为基于浏览器的解决方案，Redactable 可以从任何具有互联网连接的设备进行访问，无需安装专门的软件。 5. 多功能性：由于其内置的 OCR 功能，该工具可以处理各种文档类型，包括扫描文档。 使用 Redactable 的组织可以有效地管理大规模的编辑项目、维护文档机密性并确保遵守数据保护法规。无论是编辑单个 PDF 文档还是处理批量文件，Redactable 都提供了用户友好的界面，可以简化整个编辑工作流程。通过自动化编辑过程，Redactable 不仅节省了时间，还最大限度地降低了人为错误的风险，为保护文档中的敏感信息提供了更可靠的解决方案。这使其成为处理机密数据的行业（例如法律、医疗保健、金融和政府部门）的宝贵工具。