文件扫描软件 - 最热门应用 - 瓜德罗普

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文档扫描软件旨在取代传统的物理扫描仪。这些平台提供捕获文档并将其直接上传到系统的功能。上传后，文档可以保存为各种格式，包括 .PDF、.JPEG 和 .TIFF。新创建的文件可以作为附件通过电子邮件发送或直接从平台本身发送。文档扫描解决方案通常包括存储和管理先前扫描的文档的功能。 虽然文档扫描软件几乎可以被任何企业使用，但它最常用于公司办公室，支持组织内的多个团队。例如，销售人员可能会使用它向客户发送合同，而人力资源代表可能会向新员工发送录用通知书。这些解决方案简化了扫描过程，并有助于降低因过度使用纸张而产生的成本。文档扫描软件通常与文档捕获软件集成，以确保文档的安全存储和管理。
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Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche 是领先的企业内容管理 (ECM) 和业务流程自动化 SaaS 提供商。通过强大的工作流程、电子表格、文档管理和分析，Laserfiche 加速了业务的完成。 Laserfiche 30 多年前率先通过企业内容管理实现无纸化办公。如今，Laserfiche 正在利用云、机器学习和人工智能进行创新，帮助 80 多个国家/地区的组织转型为数字业务。
Mathpix Snip
mathpix.com
数字科学，即刻完成。 使用我们的 AI 支持的文档转换技术，将图像和 PDF 转换为 LaTeX、DOCX、Overleaf、Markdown、Excel、ChemDraw 等。
Nanonets
nanonets.com
Nanonets 是一项基于人工智能的智能文档处理服务，专注于光学字符识别 (OCR) 技术。通过利用自学习算法，Nanonets 能够自动从发票、收据、护照、身份证等各种文档中捕获数据。 基于人工智能的 OCR 技术能够从任何格式和大小的文档中识别和提取数据，无论多么复杂。此外，Nanonets 还提供各种解决方案来帮助客户简化文档处理工作流程，例如 AP 自动化、非接触式发票处理、电子邮件解析和 ERP 集成。Nanonets 还配备了一系列免费的 OCR 转换器，可用于转换PDF 到 Excel、CSV、JSON、XML 和文本。 此外，该服务还提供Web Scraper、Image to Excel和Image to Text工具。Nanonets受到全球超过10,000家客户的信赖，并在G2 Crowd、Capterra和GetApp上获得了高度评价。 该服务通过自动化手动数据输入帮助客户节省时间和金钱。成功用例的例子包括马里兰州的补救承包商通过 Nanonets 的发票提取为其应付账款团队节省了 90% 的时间、Expatrio Global Services GMBH 通过 Nanonets 的 OCR 实现了手动数据输入时间减少 95% 以及 In2 项目管理层利用 Nanonets 的 AI 帮助一家供水公司节省了 700,000 澳元。准备好开始了吗？ Nanonets 为最常见的文档类型（例如发票、收据、身份证、菜单卡、简历、表格和仪表读数）提供即用型解决方案。 客户只需点击几下即可创建和设置自己的定制模型。客户还可以与 Nanonets 专家预约 30 分钟的免费咨询，以获得定制的解决方案
FormX.ai
formx.ai
FormX.ai 是一款人工智能驱动的工具，旨在自动提取数据，从而使企业能够简化流程、最大限度地减少错误并提高效率。 该系统使用智能文档处理（IDP）和光学字符识别（OCR）从发票、收据、身份证、地址证明、商业证书等各种类型的文档中提取数据。 提取的数据可以在保险、金融、零售、人力资源、物流和医疗保健等各个领域得到有效利用。例如，保险公司可以自动化文档处理和数据提取、保护敏感信息、自动化门诊索赔以及分析资产组合。 同样，零售行业的企业可以自动提取收据数据、集中客户信息并做出准确的产品推荐。 FormX.ai 还提供 API 就绪的数据提取，允许将该工具无缝集成到现有系统中。对于开发人员来说，该工具提供了低代码环境，简化了数据提取并减少了手动输入的需要。 此外，FormX.ai 使企业能够实现医疗保健行业医疗记录的自动化和数字化，以确保数据准确性、改善患者护理并消除人为错误。 该工具受到国际公司的信赖，支持各种文档格式，包括发票、收据、采购订单、银行对账单、合同、申请、装运单、会员申请、年度报告、证书、许可证和簿记。
Sensible
sensible.so
Sensible 是一个开发人员优先的平台，用于从文档（例如 PDF 格式的商业表单）中提取结构化数据。使用 Sensible 将文档自动化功能构建到您的垂直 SaaS 产品中。 使用 Sensible，您可以为任何文档编写提取查询并以 JSON 形式返回关键事实 Sensible 具有高度可配置性。您可以利用 GPT-4 和其他大型语言模型 (LLM) 在几分钟内提取数据，也可以使用 Sensible 的可视化、基于布局的规则获得细粒度的控制。通过结合基于布局和基于 LLM 的提取方法，Sensible 支持整个文档环境，从一致布局、高度结构化的业务表单到自由格式、可变的法律合同。
Quino
quino.ai
Quino 提供自动摘要、要点注释、语义搜索和问答工具来帮助您的学习。它还会生成测验问题来测试您从您自己上传的资源中获得的知识。
OpenRead
openread.academy
OpenRead 采用尖端的人工智能技术来增强和彻底改变您的研究体验。
Redactable
redactable.com
Redactable 是一种基于云的文档编辑工具，可帮助组织高效、安全地删除 PDF 文档和其他文件类型中的敏感信息。与传统的手动方法相比，这种人工智能驱动的解决方案简化了编辑流程，可显着节省时间并增强数据保护。 Redactable 专为企业、律师事务所、政府机构和任何处理敏感文档的组织而设计，可解决与传统编辑技术相关的挑战。它消除了使用标记或基本 PDF 编辑工具等手动方法经常遇到的不完整编辑的风险，这可能会使敏感数据容易暴露。 Redactable 解决了手动编辑过程中经常被忽视的两个关键问题。首先，它解决了使用PDF标记软件在敏感信息上放置黑框时出现的数据删除不完整的问题——这种方法实际上并没有删除底层数据。其次，虽然某些 PDF 软件允许编辑文档内容，但它们常常忽略元数据删除。 Redactable 确保可见内容和隐藏元数据都经过全面编辑，为文档安全提供完整的解决方案。 可编辑的主要功能包括： * 人工智能驱动的自动编辑，可快速准确地识别敏感信息 * 与表面黑匣子覆盖不同，永久编辑可确保完全删除敏感数据 * OCR 技术用于编辑扫描文档和基于图像的 PDF * 保证元数据删除，以防止无意的数据泄露 * 与 Box 和 OneDrive 等流行的云存储服务集成，以实现无缝工作流程 与传统的编辑方法相比，Redactable 具有显着的优势： 1. 时间效率：用户报告与手动编辑过程相比，节省了高达 98% 的时间，使其比 Adobe 或其他 PDF 编辑器快得多。 2. 增强的安全性：与标记或 pdf 标记软件中的黑匣子等可逆或透视的手动密文方法不同，Redactable 提供对敏感信息的永久、不可逆的密文。 3. 合规性和可审计性：该平台生成修订证书，为所有执行的修订创建清晰的审计跟踪——对于遵守法规的组织来说，这是一个至关重要的功能。 4. 可访问性：作为基于浏览器的解决方案，Redactable 可以从任何具有互联网连接的设备进行访问，无需安装专门的软件。 5. 多功能性：由于其内置的 OCR 功能，该工具可以处理各种文档类型，包括扫描文档。 使用 Redactable 的组织可以有效地管理大规模的编辑项目、维护文档机密性并确保遵守数据保护法规。无论是编辑单个 PDF 文档还是处理批量文件，Redactable 都提供了用户友好的界面，可以简化整个编辑工作流程。通过自动化编辑过程，Redactable 不仅节省了时间，还最大限度地降低了人为错误的风险，为保护文档中的敏感信息提供了更可靠的解决方案。这使其成为处理机密数据的行业（例如法律、医疗保健、金融和政府部门）的宝贵工具。