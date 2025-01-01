文件扫描软件 - 最热门应用 - 加纳

Redactable

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Redactable 是一种基于云的文档编辑工具，可帮助组织高效、安全地删除 PDF 文档和其他文件类型中的敏感信息。与传统的手动方法相比，这种人工智能驱动的解决方案简化了编辑流程，可显着节省时间并增强数据保护。 Redactable 专为企业、律师事务所、政府机构和任何处理敏感文档的组织而设计，可解决与传统编辑技术相关的挑战。它消除了使用标记或基本 PDF 编辑工具等手动方法经常遇到的不完整编辑的风险，这可能会使敏感数据容易暴露。 Redactable 解决了手动编辑过程中经常被忽视的两个关键问题。首先，它解决了使用PDF标记软件在敏感信息上放置黑框时出现的数据删除不完整的问题——这种方法...