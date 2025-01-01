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文档生成软件 - 最热门应用

文档生成软件使用户能够创建、定制、编辑和生成数据驱动的文档。这些平台可以充当 PDF 创建者和文档生成器，将第三方来源的数据提取到模板中。他们可以集成来自各种源系统的数据，例如 CRM、ERP 和存储解决方案。文档生成工具应保持品牌一致性并提供条件格式。通过这些应用程序创建的文档功能各异，可以包括报告、表格、提案、法律文件、注释、合同等。

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Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Adobe Acrobat是一款综合PDF管理工具，提供创建、编辑、共享和签署文档的功能，支持多种平台和设备。

Overleaf

Overleaf

overleaf.com

Overleaf是一个基于云的协作LaTeX编辑器，帮助用户撰写、编辑和发布科学文档，支持实时协作和多种模板。

DocuSign

DocuSign

docusign.com

DocuSign应用程序允许用户随时通过任何设备安全地发送和签署文档，简化合同管理流程，增强工作效率。

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

Wondershare PDFelement是一款多功能PDF编辑器，支持创建、编辑、转换及电子签署PDF，适用于各种设备。提供OCR和密码保护功能。

Inkitt

Inkitt

inkitt.com

Inkitt是一款阅读应用，用户可以免费发现和阅读独立作者创作的小说，涵盖多种文学类型。

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc是一个提供文档自动化、电子签名和工作流程管理的软件平台，帮助企业高效创建、发送和管理提案与合同。

DocHub

DocHub

dochub.com

DocHub 是一款用于文档编辑、签名和分发的工具，可与 Google Workspace 集成，支持多种文件格式和安全存储。

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu是一个一体化的业务管理平台，集成项目管理、客户关系管理、财务管理等功能，便于企业高效运营。

DeftGPT

DeftGPT

deftgpt.com

DeftGPT 是一个内容写作和团队管理工具，可以与AI互动，支持多种文档格式并集成于多个平台。

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Qwilr是一个创建交互式销售材料的工具，可以生成基于Web的报价和建议，集成视频和电子签名，支持品牌自定义和客户分析。

ClientPoint

ClientPoint

clientpoint.net

ClientPoint 是一款企业平台，可帮助用户管理客户关系工作空间，优化客户沟通和资料共享，提高交易效率和客户满意度。

Lumin

Lumin

luminpdf.com

Lumin是一款云端PDF编辑和文档工作流软件，支持电子签名、文本编辑和团队协作，适用于个人和专业使用。

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

DealHub.io是一款销售解决方案，提供报价、合同管理和订阅管理，帮助企业简化销售流程和提高效率。

Proposify

Proposify

proposify.com

Proposify 是一款在线提案管理软件，帮助企业创建、管理和跟踪销售提案，提供电子签名、数据分析和CRM集成功能。

Mintlify

Mintlify

mintlify.com

Mintlify 是一款 AI 驱动的文档编写工具，帮助开发者快速生成代码文档，包括代码分析和 docstring 描述。

FormSwift

FormSwift

formswift.com

FormSwift是一个云服务，使用户能轻松创建、编辑、签署和下载各种商业、法律或个人表单。

Floik

Floik

floik.com

Floik是一款一体化工具，能够创建交互式产品展示，包括逐步指南、演示视频和可点击演示，帮助SaaS团队提升用户体验。

Pocketlaw

Pocketlaw

pocketlaw.com

Pocketlaw是一个用户友好的法律平台，帮助用户创建和管理法律文件，提供合同自动化和法律咨询，简化法律事务。

Legito

Legito

legito.com

Legito是一个无代码自动化平台，帮助用户高效创建、管理和自动化文档，适用于合规、HR、法律等领域的团队。

Documint

Documint

documint.me

Documint 是一款文档生成应用，用户可以快速根据数据创建专业文档，界面直观且提供预设计模板，无需技术技能。

Quadient

Quadient

quadient.com

Quadient AP Automation帮助会计团队在任何地方协作，利用AI减少数据录入，降低发票处理成本，并加强审批流程。

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

SuiteFiles是一个文档管理平台，支持文档创建、协作和签名，专为会计和专业服务公司设计。

Docupilot

Docupilot

docupilot.app

Docupilot是一款基于云的文档自动化软件，帮助用户高效创建、管理和共享文档，支持多种数据源的集成。

Docsie

Docsie

docsie.io

Docsie 是一个基于网络的文档平台，帮助企业创建、维护和发布多语言产品文档，并分析用户与文档的互动。

IncoDocs

IncoDocs

incodocs.com

IncoDocs是一款在线软件，整合发票和出口文档，简化国际贸易过程，帮助用户理解和实施国际商会的标准化规则。

Portant

Portant

portant.co

Portant是一款快速、简单的应用，自动生成发票、合同、报告、电子签名等文件，管理业务文书，提高工作效率。

Summize

Summize

summize.com

Summize 是一款以用户体验为中心的合同生命周期管理应用，整合于日常使用的工具中，提供 AI 驱动的合同摘要及分析功能。

Doppio

Doppio

doppio.sh

Doppio 是一个 API 服务，允许通过简单的代码将 HTML 转换为 PDF 或截屏，支持大规模生成文件并可直接存储在 S3 桶中。

Revv

Revv

revv.so

Revv是一款文档自动化平台，支持创建、上传文件并获得电子签名，提供安全性和合规性，适合各种业务工作流。

fynk

fynk

fynk.com

fynk是一款人工智能合同管理软件，简化合同的创建、编辑、协商和签署，支持动态内容、协作编辑及电子签名等功能。

QorusDocs

QorusDocs

qorusdocs.com

QorusDocs是一款基于AI的提案管理软件，自动生成关键的RFP响应和提案，帮助企业销售团队提升效率和赢单率。

Docsmore

Docsmore

docsmore.com

Docsmore 是一个基于云的解决方案，允许用户安全地收集、管理和报告文档交易数据，支持实时协作和强大的报告功能。

Pactly

Pactly

pactly.com

Pactly是一款合同管理平台，简化合同生命周期，从草拟到签署。它帮助法律团队自动化任务，提高协调效率并实时跟踪合同。

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