文档生成软件 - 最热门应用

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文档生成软件使用户能够创建、定制、编辑和生成数据驱动的文档。这些平台可以充当 PDF 创建者和文档生成器，将第三方来源的数据提取到模板中。他们可以集成来自各种源系统的数据，例如 CRM、ERP 和存储解决方案。文档生成工具应保持品牌一致性并提供条件格式。通过这些应用程序创建的文档功能各异，可以包括报告、表格、提案、法律文件、注释、合同等。