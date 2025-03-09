文档生成软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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文档生成软件使用户能够创建、定制、编辑和生成数据驱动的文档。这些平台可以充当 PDF 创建者和文档生成器，将第三方来源的数据提取到模板中。他们可以集成来自各种源系统的数据，例如 CRM、ERP 和存储解决方案。文档生成工具应保持品牌一致性并提供条件格式。通过这些应用程序创建的文档功能各异，可以包括报告、表格、提案、法律文件、注释、合同等。
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QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs 是一家位于华盛顿州西雅图的人工智能提案管理软件提供商，可自动创建关键的 RFP 响应和提案，从而脱颖而出并赢得交易。该公司为 WSP、MinterEllison、Insight、CDW、Kramer Levin、Panasonic、Canon、Ricoh 等公司的企业提案和销售团队提供支持。收入团队可以更快地提出更多提案，加快交易速度，提高获胜率并降低销售成本。了解更多信息，请访问 www.qorusdocs.com
Summize
summize.com
Summize 通过将用户体验放在首位的 CLM 解决方案开创了真正的数字化合同。它采用了一种故意不同的方法，将工作流程直接嵌入到您（和您的企业）已经了解和日常使用的现有技术中，包括 Teams、Slack 和 Word。这种独特的方法可以提高用户采用率、加快合同周期、提高效率并降低风险。现在，内部法律团队可以通过人工智能驱动的元数据摘要立即将合同内容变为现实，从而节省数小时的手动审核时间。全面的分析和集中存储库提供了做出明智决策的所有洞察力。这是与众不同的 CLM。
Legito
legito.com
Legito是一个无代码自动化平台，帮助用户高效创建、管理和自动化文档，适用于合规、HR、法律等领域的团队。
Pactly
pactly.com
Pactly 是一个合同管理平台，旨在简化从起草到签署的合同生命周期。使各种规模的法律团队能够自动执行任务、与业务团队高效协作并实时了解合同。借助可定制的模板、人工智能辅助的剧本审查以及先进的工作流程和分析，Pactly 可以节省时间、降低风险并改进流程。加入许多小型和大型团队，使用 Pactly 彻底改变合同管理。
Pocketlaw
pocketlaw.com
Pocketlaw是一个用户友好的法律平台，帮助用户创建和管理法律文件，提供合同自动化和法律咨询，简化法律事务。
fynk
fynk.com
fynk 是一款支持人工智能的合同管理软件，旨在显着简化合同的创建、编辑、谈判和签署。其主要功能包括起草和创建、动态内容、协作编辑、批准工作流程和电子签名。 fynk 利用人工智能提供高级合同分析，以深入了解合同中的数据。可以创建重复文档类型的模板，确保合同和提案之间的一致性和品牌一致性。 凭借其动态内容功能，用户可以通过填写表格来填写合同，或者外部用户可以通过调查问卷做出贡献。它还维护智能块和条件，以便于合同输入和可选部分。 它跟踪何时需要续订合同、设置提醒并维护风险价值的概览。该软件允许团队协作，内部和外部用户可以实时协同工作。 它与多个系统集成，确保与现有工作流程的兼容性，并将符合 GDPR 的安全协议引入合同管理中。
Revv
revv.so
Revv 突破了文档自动化和工作流程的界限。 Revv 使您可以灵活地从其丰富的模板库创建文档或上传和发送外部 WORD/PDF 文档以进行电子签名。此外，它还提供各种签名类型，以满足各种可能的电子签名场景。无论您是想生成用于电子签名的批量文档还是在可填写的网络表单上获取签名，Revv 都能让一切成为可能。它提供即时通知、文档分析和审计跟踪，让您随时了解最新情况。 Revv 通过电子邮件和短信身份验证双重保护您的电子签名流程。 Revv 通过最先进的证据管理提供强大的电子签名证明。它还为点击生效签名提供视频身份验证。将业务应用程序与 Revv 集成，以简化复杂的任务并无缝运行文档工作流程。 Revv 是一款一体化、无代码文档工作流程自动化平台，可随时随地通过任何设备运行您的业务。 Revv 提供强大的保护，并在具有多级加密且符合当地法律的安全环境中运行。优点：更好的治理和合规性 - Revv 遵守 ESIGN Act、UETA 和 eIDAS 法规，这使得所有电子签名文档具有法律约束力。 Revv满足电子签名的所有要求。 - 签名意图：Revv 通过要求签名者提交电子签名来确认签名者的意图。 - 同意以电子方式开展业务：Revv 通过要求签名者在提交文件之前确认其签名来满足同意要求。 Revv 还为收件人提供了拒绝签名请求的选项。 - 签名归属：通过每笔交易的完整审计跟踪建立文档控制。 Revv 通过捕获和存储带有日期和时间戳、签名者详细信息和 IP 地址的所有操作来满足签名归属要求。 - 记录保留：Revv 自动创建签名记录的副本，并将其发送给发送者和接收者以维护他们的交易证明。强大的功能可利用电子签名创造新的可能性并最大限度地提高业务效益 - - 在模板中创建动态字段作为表单字段，并加快文档创建过程。使用所选模板，在表单字段中添加自定义详细信息，然后将其发送给客户以填写所需信息，并对文档进行电子签名。 - 灵活地上传和发送 PDF 或 DOCX 文件、编辑它们以及发送以获取电子签名。 - 使用“填写并签名”功能以文本或图像形式从签名者那里收集重要数据。 - 即用型模板和丰富的编辑器可立即创建和自定义业务文档并提高业务转化率。 - 使用批量发送功能自动将文档发送给多个收件人并提高您的工作效率。 - 通过 Zapier、Retool 和 Native API 集成您的日常业务应用程序来配置电子签名工作流程，并节省更多时间、金钱和资源。 - 自由选择签名类型 - 单击签名、绘制签名或单击首字母缩写。 - 实时跟踪和分析，以便在正确的时间干预和吸引客户。 - 通过电子邮件、可共享链接、可填写的网络表单或 API 集成在线签署文档的多种选择。无与伦比的安全性 - - 遵守全球和当地电子签名法律和最新行业标准。 - 双因素（短信和电子邮件）身份验证，以保证签名者的身份。 - 通过 AWS 全球云认证（CSA、SOC 1、SOC2 和 ISO 27001）实现高级别安全性，在每一步保护您的数据。 - 符合 PCI DSS 的支付网关 终身存储 - Revv 提供基于云的存储，使您的记录永远安全、有序且易于访问。增强客户体验 - - 通过短信将文档即时发送到移动设备，并降低客户流失率。 - 协作功能可在文档中与客户和团队成员进行交互并加速签名过程。无需任何编码技能的 DIY 平台 - Revv 非常易于使用且易于导航。其直观的界面不需要外部帮助或特殊技能。为增强客户能力而构建的支持系统 - 由专家组成的客户支持团队，能够为您的业务提供卓越的支持。 - 24/7 聊天支持 - 文档的多语言支持 - 支持设计和创建模板 - 帮助中心、支持文章和视频指导您完成整个过程
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles是一个文档管理平台，支持文档创建、协作和签名，专为会计和专业服务公司设计。
Docsmore
docsmore.com
Docsmore 是一种基于云的解决方案，允许用户轻松、安全地收集、管理和报告文档事务中的数据。 借助 Docsmore，您可以通过以下方式更充分地利用文档： * FORM.FILL.SIGN - 使用 Docsmore，可以简化设置表单并发送给用户完成或签名的过程。使用我们的平台轻松上传文档、指定表单字段/标牌，然后发送给用户完成。以最自然的方式向用户呈现表单 - 实际文档本身。 * 协作 - 与多个用户实时共享和协作。将每个字段指定给唯一的用户，以获得强大的协作体验。 * 跟踪文件 - 不再给您的客户打电话询问他们是否已下载并阅读表格。借助 Docsmore，您可以在客户打开文档后立即收到实时通知。通过 Docsmore 强大的仪表板功能跟踪所有文档的进度和状态。 * 强大的报告 - Docsmore 配备了令人印象深刻的报告工具。只需打开该功能，即可轻松将客户输入的所有数据用于搜索目的。它可以控制到文档中的特定字段，因此您只需让它为您需要的字段准备好报告，使其非常强大。 * PDF 表单 - Docsmore 可识别大多数 pdf 表单字段，并在您上传文档时保留字段名称。您可以继续使用您最喜欢的工具创建带有表单字段的 pdf 文档，而不必担心上传到 Docsmore 时丢失它们。 * 品牌 - Docsmore 可以与您的应用程序直接集成，使其外观和感觉成为您自己的应用程序或网站的一部分。我们提供专用服务器和静态 IP，使产品扩展变得轻而易举。
Floik
floik.com
Floik是一个多合一的解决方案，用于创建交互式产品展示柜，例如分步指南，解释器视频和可单击的演示。该工具旨在帮助SaaS团队提供无缝的买家体验，并为其产品提供应有的焦点。 它了解，整个部队需要构思，创建，编辑和发布教育和吸引用户所需的内容。就在您认为已经钉住它时，您的产品就会发展并使所有这些内容陈旧。 那就是Floik可以成为您的魔杖的地方。 您可以创建互动演示，产品视频和分步指南，以突出产品的功能并欣赏用户 - 所有位置都来自一个地方！ 该平台配备了高级自定义功能，可帮助您微调产品展示。您可以与您的团队合作，并将其与您的销售和GTM Tech堆栈集成在一起，以最大程度地发挥成功。
ClientPoint
clientpoint.net
ClientPoint 是一款企业平台，可帮助用户管理客户关系工作空间，优化客户沟通和资料共享，提高交易效率和客户满意度。
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT 是一个内容写作和团队管理工具，可以与AI互动，支持多种文档格式并集成于多个平台。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一个基于网络的文档平台，帮助企业创建、维护和发布多语言产品文档，并分析用户与文档的互动。
Docupilot
docupilot.app
Docupilot是一款基于云的文档自动化软件，帮助用户高效创建、管理和共享文档，支持多种数据源的集成。
Portant
portant.co
Portant 是自动生成发票、合同、报告、电子签名和所有其他文书工作的最快、最简单的方法。只需点击几下，Portant 即可完成您的业务管理。生成团队和客户喜爱的专业、美观且无错误的文档。再也不用在无聊的手动任务上浪费一分钟了！可与 Google Workspace、Outlook、GMail 配合使用，并同步来自 HubSpot、Xero、Glide、Tally 和 Zapier 的数据。
Doppio
doppio.sh
只需几行代码即可从 HTML 生成 PDF 和屏幕截图！ Doppio 是一项 API 服务，提供世界上最好的渲染引擎来将 HTML 转换为 PDF 或截取屏幕截图。大规模，而不影响您的安全。 使用 Doppio，您只需要一个 API 调用即可生成大量文件（同步或异步渲染）。您甚至可以将文件直接存储在您自己的 S3 存储桶中，而不会影响隐私。 Doppio 每月最多可以免费使用 400 个文档。我们提供提供更高容量和附加功能的定价计划。
IncoDocs
incodocs.com
IncoDocs 的在线软件将您的发票和导出文档汇集到一处，以简化您的工作方式并消除数据重新输入和代价高昂的人为错误。
Overleaf
overleaf.com
Overleaf是一个基于云的协作LaTeX编辑器，帮助用户撰写、编辑和发布科学文档，支持实时协作和多种模板。
Quadient
quadient.com
Beanworks 的 Quadient AP Automation 使会计团队（从 CFO 到 AP 专业人员）能够在任何地方协同工作。借助 Quadient AP，您可以减少后续工作，通过 AI 支持的数据捕获消除 83% 的数据输入，并将发票处理成本降低 86%。通过 PO、发票和付款的审批工作流程加强 AP 控制，在正确的时间自动将请求发送给正确的员工。通过对 AP 进行更好的控制和更好的可见性，您可以降低风险并让所有部门对后续财务流程负责。
Documint
documint.me
Documint 强大的文档生成引擎使您可以快速轻松地根据数据创建专业文档，从而节省您的时间和精力。借助我们直观的界面和预先设计的模板，您不需要任何技术技能即可开始。
Mintlify
mintlify.com
Mintlify 是一款基于 AI 的文档编写器，使开发人员能够快速准确地生成代码文档。它能够分析代码，理解代码的用途，并以文档字符串的形式创建代码的描述。 该工具可在 Visual Studio Code 和 IntelliJ 等流行编辑器以及 Web 版本中使用。它受到了开发者的高度评价，超过 100 条评论的平均评分为 4.9/5。 借助 Mintlify，开发人员可以通过自动生成文档来节省时间并改进其代码库，并在构建时显示准确的描述。 该扩展还因其准确性而受到称赞，许多用户发现它能够比他们更好地理解代码，并生成比他们自己想出的更好的描述。
Lumin
luminpdf.com
Lumin是一款云端PDF编辑和文档工作流软件，支持电子签名、文本编辑和团队协作，适用于个人和专业使用。
Qwilr
qwilr.com
Qwilr是一个创建交互式销售材料的工具，可以生成基于Web的报价和建议，集成视频和电子签名，支持品牌自定义和客户分析。
Proposify
proposify.com
Proposify 是一款在线提案管理软件，帮助企业创建、管理和跟踪销售提案，提供电子签名、数据分析和CRM集成功能。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement是一款多功能PDF编辑器，支持创建、编辑、转换及电子签署PDF，适用于各种设备。提供OCR和密码保护功能。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一个提供文档自动化、电子签名和工作流程管理的软件平台，帮助企业高效创建、发送和管理提案与合同。
Inkitt
inkitt.com
Inkitt是一款阅读应用，用户可以免费发现和阅读独立作者创作的小说，涵盖多种文学类型。
FormSwift
formswift.com
FormSwift是一个云服务，使用户能轻松创建、编辑、签署和下载各种商业、法律或个人表单。
Flowlu
flowlu.com
Flowlu是一个一体化的业务管理平台，集成项目管理、客户关系管理、财务管理等功能，便于企业高效运营。
DocuSign
docusign.com
DocuSign应用程序允许用户随时通过任何设备安全地发送和签署文档，简化合同管理流程，增强工作效率。
DocHub
dochub.com
DocHub 是一款用于文档编辑、签名和分发的工具，可与 Google Workspace 集成，支持多种文件格式和安全存储。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io是一款销售解决方案，提供报价、合同管理和订阅管理，帮助企业简化销售流程和提高效率。
Adobe Acrobat
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Adobe Acrobat是一款综合PDF管理工具，提供创建、编辑、共享和签署文档的功能，支持多种平台和设备。