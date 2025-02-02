文档生成软件 - 最热门应用 - 瑞典

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文档生成软件使用户能够创建、定制、编辑和生成数据驱动的文档。这些平台可以充当 PDF 创建者和文档生成器，将第三方来源的数据提取到模板中。他们可以集成来自各种源系统的数据，例如 CRM、ERP 和存储解决方案。文档生成工具应保持品牌一致性并提供条件格式。通过这些应用程序创建的文档功能各异，可以包括报告、表格、提案、法律文件、注释、合同等。
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Overleaf
overleaf.com
Overleaf 是一款基于云的协作 LaTeX 编辑器，用于编写、编辑和发布科学文档。 它与众多科学出版商合作，提供官方期刊 LaTeX 模板和直接提交链接。Overleaf 最初由 John Hammersley 和 John Lees-Miller 共同创立的 WriteLaTeX Limited 公司于 2012 年推出，名为 WriteLaTeX。 两人都是数学家，并受到自己在学术界的经验的启发，为协作科学写作创建了更好的解决方案。 他们从 2011 年开始开发 WriteLaTeX。 他们于 2014 年 1 月 16 日在伦敦大英图书馆举办的首次#FuturePub 活动中推出了 Overleaf 的测试版。2017 年 7 月 20 日，Overleaf 收购了 ShareLaTeX，创建了一个拥有超过 200 万用户的联合社区。 由此诞生了 Overleaf v2，将两者的原始功能合并到一个托管于 overleaf.com 的基于云的平台中。Overleaf 被选为参加 2013 年夏季 Bethnal Green Ventures (BGV) 加速器计划的十个团队之一。 该计划于2013年7月1日开始，持续3个月。 2013年9月19日，BGV 2013暑期项目Demo Day举行。公司于2014年获得Digital Science战略投资。 Overleaf 在 2014 年 Nominet Internet Awards 中荣获创新互联网业务奖，并在 SyndicateRoom 2018 年英国增长最快的 100 家企业名单中名列第 99 位。Overleaf 已成为《自然》、《科学》、Red Hats opensource.com 和 Red Hats opensource.com 上撰写科学出版物的工具。德国 IT 杂志 heise 在线。 “2017 年，位于瑞士日内瓦附近的欧洲粒子物理实验室 CERN 采用 Overleaf 作为其首选的协作创作平台。”Overleaf 提供了向科学期刊和会议提交的模板。例如，IEEE 和 Springer（包括 Nature）提到了使用 Overleaf 提交的可能性。
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
在 Adobe，我们相信文档不仅仅是信息和证据的集合。它们是连接人员和想法、推动业务发展的基础。 Adobe Acrobat 让您与团队保持联系，同时推动您的业务向前发展 - 无论您在哪里工作。 Acrobat 是一款深受财富 500 强公司信赖的一体化 PDF 和电子签名解决方案。借助 Acrobat，您可以轻松地创建、编辑、转换、共享、签名和组合文档 - 所有这些都在一个 Adobe 平台上进行。您可以创建无缝的数字体验，使您的团队能够随时随地通过任何设备轻松协作和工作。 Acrobat 中的液体模式还使用户能够在小屏幕上查看 PDF，而无需捏合和缩放。我们与 Microsoft 合作，重新构想如何在现代、安全和互联的混合工作场所中完成工作。 Acrobat 解决方案旨在与您喜爱的 Microsoft 应用程序无缝集成。通过 Microsoft 365、Teams、Outlook 等创建、编辑、共享和签名来节省时间。此外，您还可以访问与 Google、Box 以及您每天使用的更多应用程序的智能集成。借助 Acrobat，您可以使用文件保护功能来保护您的文档免遭复制、更改或打印，让您更加安心。 Acrobat 帮助组织遵守安全标准和监管要求，例如 GLBA 和 FERPA。它还符合电子文档交换的 ISO 32000 标准，包括用于存档的 PDF/A、用于工程的 PDF/E 和用于打印的 PDF/X 等专用标准。
DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature 是企业和个人几乎随时随地通过几乎任何设备安全发送和签署协议的全球方式。 Docusign 应用程序易于使用，为各方提供无限制的免费签名，并受到全球数百万人的信任。 虽然电子签名改变了许多组织执行合同的方式，但签名前后的生命周期通常是通过手动流程、电子表格和电子邮件进行管理，从而减慢了业务节奏，增加了风险，并使客户和员工感到沮丧。 Docusign CLM（合同生命周期管理）允许组织通过将模拟手动流程转变为数字自动化工作流程来简化协议生命周期。最终结果是业务开展速度加快、合规性提高以及员工效率提高。 主要功能：中央存储库、高级搜索和查找、版本控制、条款库、与内部和外部各方的协作、修订、简单和高级工作流程、标记、移动访问、多平台集成（包括与 Salesforce 的紧密集成）。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
万兴PDF专家是Adobe® Acrobat®的领先替代品，以极低的价格提供企业级PDF功能和永久许可。它可跨桌面、移动和网络平台使用。万兴PDF专家在全球以 11 种不同语言出售，为所有类型的用户提供了最简单、最智能的方式来创建、编辑、转换和设计 PDF 文档，所有这一切都在用户友好的界面中进行。
Inkitt
inkitt.com
发现独立作家创作的数千本新小说，并在 Inkitt 上免费阅读。加入我们的使命，支持有抱负的作者迈出出版的第一步！从奇幻、科幻、惊悚、悬疑、动作和冒险到戏剧、浪漫、情色和青春，Inkitt 上有各种类型的精选小说！
Documint
documint.me
Documint 强大的文档生成引擎使您可以快速轻松地根据数据创建专业文档，从而节省您的时间和精力。借助我们直观的界面和预先设计的模板，您不需要任何技术技能即可开始。
Doppio
doppio.sh
只需几行代码即可从 HTML 生成 PDF 和屏幕截图！ Doppio 是一项 API 服务，提供世界上最好的渲染引擎来将 HTML 转换为 PDF 或截取屏幕截图。大规模，而不影响您的安全。 使用 Doppio，您只需要一个 API 调用即可生成大量文件（同步或异步渲染）。您甚至可以将文件直接存储在您自己的 S3 存储桶中，而不会影响隐私。 Doppio 每月最多可以免费使用 400 个文档。我们提供提供更高容量和附加功能的定价计划。
Portant
portant.co
Portant 是自动生成发票、合同、报告、电子签名和所有其他文书工作的最快、最简单的方法。只需点击几下，Portant 即可完成您的业务管理。生成团队和客户喜爱的专业、美观且无错误的文档。再也不用在无聊的手动任务上浪费一分钟了！可与 Google Workspace、Outlook、GMail 配合使用，并同步来自 HubSpot、Xero、Glide、Tally 和 Zapier 的数据。
Docupilot
docupilot.app
Docupilot 是一款基于云的文档自动化软件。与定价较高的竞争产品不同，Docupilot 的价格实惠。 Docupilot 注重可用性，还提供与不同数据源的集成，如 CRM、表单、在线数据库、HR、调查等。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一个基于网络的文档平台，使企业能够以多种语言构建、维护和发布优秀的产品文档。 该平台可帮助您分析客户如何与您的文档交互，并为您提供有关如何改进文档的见解。如果您只能随着产品的发展而想象，那么您的产品文档也应该如此。使用 Docsie 制作的文档将使您的客户更容易在文档中找到有关您产品的相关知识，从长远来看，让他们更满意并帮助您成功留住他们。 Docsie 还将您连接到最先进的翻译市场，该市场还可以在经过认证的翻译人员、机器学习以及先进的翻译速度和准确性改进算法的帮助下帮助您翻译产品文档。 Docsie 是一个基于 Web 的一体化文档平台，使公司能够以多种语言构建、维护和发布优秀的产品文档。我们的平台还帮助分析客户如何与其文档交互，并为他们提供有关如何改进文档的见解。
IncoDocs
incodocs.com
IncoDocs 的在线软件将您的发票和导出文档汇集到一处，以简化您的工作方式并消除数据重新输入和代价高昂的人为错误。
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 简化您的内容写作：DeftGPT 允许您提出问题、获得即时答案并与 AI 进行互动对话。您将可以立即访问 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各种其他机器人。 * 团队管理：DeftGPT 使您能够邀请无限的成员加入您的组织帐户，从而简化了管理和计费。这可以节省您的资金，同时提高整体生产力。此外，通过我们的计划，您可以将账单统一到一个帐户中，以增加便利。 * 与任何 PDF 或文档聊天：从法律协议到财务报告，DeftGPT 为您的文档注入活力。您可以提出问题、接收摘要、查找信息等等。此外，它还兼容多种格式，包括 PDF、txt、docx、doc，甚至 eml！ * 在 Google 搜索旁边获取类似 ChatGPT 的结果：与 Google 一起提供准确可靠的搜索结果的完美工具。告别不相关的数据，通过我们的智能集成获得精确的答案。使用 DeftGPT 优化您的搜索体验！ * 随时在 Chrome 上创建内容：通过按自定义快捷键，使用 Chrome 轻松制作出色的内容。这种快速、轻松的方式使您可以制作独特且引人入胜的内容或修改现有文本以执行修改社交媒体简介或精简文章等任务。此外，您还可以根据自己的喜好自定义快捷方式。 * 随处使用 DeftGPT：DeftGPT 是跨各种平台无缝集成的首选工具。在 Google 文档、电子邮件客户端和社交媒体等流行应用程序中使用它。此外，凭借其多功能性，DeftGPT 可以轻松地与 Gmail、LinkedIn、Twitter、Facebook 等平台配合使用。
ClientPoint
clientpoint.net
他们的企业平台可帮助您轻松管理每位潜在客户、现有客户和合作伙伴的业务关系工作区，您可以在一个地方安排、会面和共享材料。培养更有效的领导，更快地提出和完成交易，以及更好地加入和服务客户。从营销（潜在客户参与和内容管理），到销售（提案管理和电子签名），到客户关怀（客户入职和关系管理），再到扩展（升级和更新），ClientPoint 帮助您建立更强大、更有价值的业务关系。集成：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs 是一家位于华盛顿州西雅图的人工智能提案管理软件提供商，可自动创建关键的 RFP 响应和提案，从而脱颖而出并赢得交易。该公司为 WSP、MinterEllison、Insight、CDW、Kramer Levin、Panasonic、Canon、Ricoh 等公司的企业提案和销售团队提供支持。收入团队可以更快地提出更多提案，加快交易速度，提高获胜率并降低销售成本。了解更多信息，请访问 www.qorusdocs.com
Docsmore
docsmore.com
Docsmore 是一种基于云的解决方案，允许用户轻松、安全地收集、管理和报告文档事务中的数据。 借助 Docsmore，您可以通过以下方式更充分地利用文档： * FORM.FILL.SIGN - 使用 Docsmore，可以简化设置表单并发送给用户完成或签名的过程。使用我们的平台轻松上传文档、指定表单字段/标牌，然后发送给用户完成。以最自然的方式向用户呈现表单 - 实际文档本身。 * 协作 - 与多个用户实时共享和协作。将每个字段指定给唯一的用户，以获得强大的协作体验。 * 跟踪文件 - 不再给您的客户打电话询问他们是否已下载并阅读表格。借助 Docsmore，您可以在客户打开文档后立即收到实时通知。通过 Docsmore 强大的仪表板功能跟踪所有文档的进度和状态。 * 强大的报告 - Docsmore 配备了令人印象深刻的报告工具。只需打开该功能，即可轻松将客户输入的所有数据用于搜索目的。它可以控制到文档中的特定字段，因此您只需让它为您需要的字段准备好报告，使其非常强大。 * PDF 表单 - Docsmore 可识别大多数 pdf 表单字段，并在您上传文档时保留字段名称。您可以继续使用您最喜欢的工具创建带有表单字段的 pdf 文档，而不必担心上传到 Docsmore 时丢失它们。 * 品牌 - Docsmore 可以与您的应用程序直接集成，使其外观和感觉成为您自己的应用程序或网站的一部分。我们提供专用服务器和静态 IP，使产品扩展变得轻而易举。
SuiteFiles
suitefiles.com
文档创建、协作和签名全部集中在一处。 SuiteFiles 是一款功能强大且简单的文档管理软件，适用于会计和专业服务公司。我们的工作流程正是中小型公司与客户共同成长所需的。我们支持您的日常活动，与 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 等集成。我们的使命是为各种规模的公司提供企业级解决方案和服务，以满足他们的发展轨迹。结果呢？一个用户友好、可扩展、强大的平台，您的团队和客户将真正喜欢使用。我们的产品开发和客户支持团队反应迅速 — 这意味着您有人投资，让您能够充分利用 SuiteFiles。借助 SuiteFiles，您的文档管理需求得到满足，IT 负担减轻，使您能够增加计费时间并加强与客户的关系。 1000 多家以效率为导向的专业服务公司通过 SuiteFiles 改善其业务（续订率为 99.6%），我们是您的不二之选。通过完整的工作流程解决方案和广泛的集成，将您与行业领先的应用程序连接起来，打破您的运营孤岛。 SuiteFiles 的全面特性和功能专为 10 至 500 人的团队而设计，并考虑到员工的满意度。多年来，我们通过集成、自动化、签名和电子邮件管理完善了适合您的端到端流程的软件，消除了您原本需要的应用程序跳转和多项订阅费用。我们将轻松的第三方共享与尖端的安全性相结合，而不会剥夺您的数据所有权。我们简化了组织、集中和利用您公司日常执行所需信息的复杂性。您应该将工作时间花在服务客户和发展业务上，而不是与文件打交道。因此，我们设计的 SuiteFiles 具有快速、完整的数据迁移和入门功能，让您的团队在短短两天内即可投入运行。此外，我们的智能界面易于使用且始终如一地完善。通过消除不必要的来回、流程延迟、协作开销以及在多个工具之间切换，我们节省的时间会增加。我们的客户报告称，每位员工每周可节省 5 个小时。也就是说，每位员工每年的全职工作时间为 6.5 周！
Revv
revv.so
Revv 突破了文档自动化和工作流程的界限。 Revv 使您可以灵活地从其丰富的模板库创建文档或上传和发送外部 WORD/PDF 文档以进行电子签名。此外，它还提供各种签名类型，以满足各种可能的电子签名场景。无论您是想生成用于电子签名的批量文档还是在可填写的网络表单上获取签名，Revv 都能让一切成为可能。它提供即时通知、文档分析和审计跟踪，让您随时了解最新情况。 Revv 通过电子邮件和短信身份验证双重保护您的电子签名流程。 Revv 通过最先进的证据管理提供强大的电子签名证明。它还为点击生效签名提供视频身份验证。将业务应用程序与 Revv 集成，以简化复杂的任务并无缝运行文档工作流程。 Revv 是一款一体化、无代码文档工作流程自动化平台，可随时随地通过任何设备运行您的业务。 Revv 提供强大的保护，并在具有多级加密且符合当地法律的安全环境中运行。优点：更好的治理和合规性 - Revv 遵守 ESIGN Act、UETA 和 eIDAS 法规，这使得所有电子签名文档具有法律约束力。 Revv满足电子签名的所有要求。 - 签名意图：Revv 通过要求签名者提交电子签名来确认签名者的意图。 - 同意以电子方式开展业务：Revv 通过要求签名者在提交文件之前确认其签名来满足同意要求。 Revv 还为收件人提供了拒绝签名请求的选项。 - 签名归属：通过每笔交易的完整审计跟踪建立文档控制。 Revv 通过捕获和存储带有日期和时间戳、签名者详细信息和 IP 地址的所有操作来满足签名归属要求。 - 记录保留：Revv 自动创建签名记录的副本，并将其发送给发送者和接收者以维护他们的交易证明。强大的功能可利用电子签名创造新的可能性并最大限度地提高业务效益 - - 在模板中创建动态字段作为表单字段，并加快文档创建过程。使用所选模板，在表单字段中添加自定义详细信息，然后将其发送给客户以填写所需信息，并对文档进行电子签名。 - 灵活地上传和发送 PDF 或 DOCX 文件、编辑它们以及发送以获取电子签名。 - 使用“填写并签名”功能以文本或图像形式从签名者那里收集重要数据。 - 即用型模板和丰富的编辑器可立即创建和自定义业务文档并提高业务转化率。 - 使用批量发送功能自动将文档发送给多个收件人并提高您的工作效率。 - 通过 Zapier、Retool 和 Native API 集成您的日常业务应用程序来配置电子签名工作流程，并节省更多时间、金钱和资源。 - 自由选择签名类型 - 单击签名、绘制签名或单击首字母缩写。 - 实时跟踪和分析，以便在正确的时间干预和吸引客户。 - 通过电子邮件、可共享链接、可填写的网络表单或 API 集成在线签署文档的多种选择。无与伦比的安全性 - - 遵守全球和当地电子签名法律和最新行业标准。 - 双因素（短信和电子邮件）身份验证，以保证签名者的身份。 - 通过 AWS 全球云认证（CSA、SOC 1、SOC2 和 ISO 27001）实现高级别安全性，在每一步保护您的数据。 - 符合 PCI DSS 的支付网关 终身存储 - Revv 提供基于云的存储，使您的记录永远安全、有序且易于访问。增强客户体验 - - 通过短信将文档即时发送到移动设备，并降低客户流失率。 - 协作功能可在文档中与客户和团队成员进行交互并加速签名过程。无需任何编码技能的 DIY 平台 - Revv 非常易于使用且易于导航。其直观的界面不需要外部帮助或特殊技能。为增强客户能力而构建的支持系统 - 由专家组成的客户支持团队，能够为您的业务提供卓越的支持。 - 24/7 聊天支持 - 文档的多语言支持 - 支持设计和创建模板 - 帮助中心、支持文章和视频指导您完成整个过程
fynk
fynk.com
fynk 是一款支持人工智能的合同管理软件，旨在显着简化合同的创建、编辑、谈判和签署。其主要功能包括起草和创建、动态内容、协作编辑、批准工作流程和电子签名。 fynk 利用人工智能提供高级合同分析，以深入了解合同中的数据。可以创建重复文档类型的模板，确保合同和提案之间的一致性和品牌一致性。 凭借其动态内容功能，用户可以通过填写表格来填写合同，或者外部用户可以通过调查问卷做出贡献。它还维护智能块和条件，以便于合同输入和可选部分。 它跟踪何时需要续订合同、设置提醒并维护风险价值的概览。该软件允许团队协作，内部和外部用户可以实时协同工作。 它与多个系统集成，确保与现有工作流程的兼容性，并将符合 GDPR 的安全协议引入合同管理中。
Pocketlaw
pocketlaw.com
各种规模的团队都可以使用 Pocketlaw 以自动化、可扩展且用户友好的方式轻松地与合法的跨组织合作。我们直观的一体化法律平台可帮助法律和非法律团队管理组织的日常法律需求，以释放商机。在该平台中，您可以通过合同自动化（+400个最新的司法管辖区特定模板）、集成电子签名和巧妙的合同管理功能轻松管理您的法律工作。轻松协作和谈判，并将所有法律文件安全地存储在一个地方。原生人工智能功能将赋予并帮助法律和非法律团队比以往更快地做出明智的决策。探索法律的未来。
Pactly
pactly.com
Pactly 是一个合同管理平台，旨在简化从起草到签署的合同生命周期。使各种规模的法律团队能够自动执行任务、与业务团队高效协作并实时了解合同。借助可定制的模板、人工智能辅助的剧本审查以及先进的工作流程和分析，Pactly 可以节省时间、降低风险并改进流程。加入许多小型和大型团队，使用 Pactly 彻底改变合同管理。
Legito
legito.com
流程。人们。文件。没有专为合规、人力资源、法律、运营、采购、销售和采购团队设计的代码自动化平台。全球有 40 万用户使用 Legito 来创建、执行、协作和执行他们的工作。一种集成的无代码解决方案。包括律商联讯、普华永道、斯柯达汽车和法国兴业银行。尝试我们的 30 天免费试用或请求演示。无需信用卡。欲了解更多信息，包括定价和产品功能，请访问我们的网站 www.legito.com。
Summize
summize.com
Summize 通过将用户体验放在首位的 CLM 解决方案开创了真正的数字化合同。它采用了一种故意不同的方法，将工作流程直接嵌入到您（和您的企业）已经了解和日常使用的现有技术中，包括 Teams、Slack 和 Word。这种独特的方法可以提高用户采用率、加快合同周期、提高效率并降低风险。现在，内部法律团队可以通过人工智能驱动的元数据摘要立即将合同内容变为现实，从而节省数小时的手动审核时间。全面的分析和集中存储库提供了做出明智决策的所有洞察力。这是与众不同的 CLM。
Floik
floik.com
Floik 是一款用于创建交互式产品展示的一体化解决方案，例如分步指南、解释视频和可点击演示。该工具旨在帮助 SaaS 团队提供无缝的买家体验，并让他们的产品受到应有的关注。我们知道，需要整个团队来构思、创建、编辑和发布教育和吸引用户所需的内容。当你认为自己已经成功时，你的产品就会发生变化，并使所有这些内容变得陈旧。这就是 Floik 可以成为您的魔杖的地方。 🪄 您可以创建交互式演示、产品视频和分步指南，以突出产品的功能并取悦用户 - 全部从一个地方完成！该平台具有高级定制功能，可帮助您微调产品展示。您可以与您的团队合作，并将其与您的销售和 GTM 技术堆栈集成，以最大限度地取得成功。
Quadient
quadient.com
Beanworks 的 Quadient AP Automation 使会计团队（从 CFO 到 AP 专业人员）能够在任何地方协同工作。借助 Quadient AP，您可以减少后续工作，通过 AI 支持的数据捕获消除 83% 的数据输入，并将发票处理成本降低 86%。通过 PO、发票和付款的审批工作流程加强 AP 控制，在正确的时间自动将请求发送给正确的员工。通过对 AP 进行更好的控制和更好的可见性，您可以降低风险并让所有部门对后续财务流程负责。
Mintlify
mintlify.com
Mintlify 是一款基于 AI 的文档编写器，使开发人员能够快速准确地生成代码文档。它能够分析代码，理解代码的用途，并以文档字符串的形式创建代码的描述。 该工具可在 Visual Studio Code 和 IntelliJ 等流行编辑器以及 Web 版本中使用。它受到了开发者的高度评价，超过 100 条评论的平均评分为 4.9/5。 借助 Mintlify，开发人员可以通过自动生成文档来节省时间并改进其代码库，并在构建时显示准确的描述。 该扩展还因其准确性而受到称赞，许多用户发现它能够比他们更好地理解代码，并生成比他们自己想出的更好的描述。
Lumin
luminpdf.com
Lumin 是基于云的 pdf 编辑和文档工作流程软件，成立于 2014 年，总部位于新西兰。 Lumin 在全球范围内运营，拥有超过 8000 万用户，几乎每个大陆都有一个 Lumin 用户 - 包括南极洲！ Lumin 提供与 G-Suite 的无缝集成，并提供一系列直观的数字工具，可将电子签名、文本、突出显示等添加到云中的 PDF 文档中。使用 Lumin，您可以： - 直接在文档中编辑原始 pdf 文本，以便于更改日期以及对合同和协议进行细微更新 - 创建无缝的电子签名工作流程以收集和请求数字签名 - 随时随地与您的团队进行评论、标记和协作 -与您熟悉和喜爱的 Google 工具同步 - 访问一系列数字工具，包括添加形状、图像、文本、注释、突出显示 - 访问一系列高级 pdf 功能，用于操作文档、压缩用于发送的文件、分割文件等等。使用如同第二天性一样的工具简化文档流程和工作流程，并且按照您期望的方式工作。用Lumin学习、工作、生活。 Lumin 可以免费下载和使用，或者您也可以解锁高级特性和功能，只需 9 美元/月。商业和企业计划可供使用，并且可以轻松扩展以适合您的团队。只需从 G-Suite Marketplace 安装 Lumin PDF 即可开始使用！
Qwilr
qwilr.com
提高交易速度，从内容中获取买家见解，并为销售代表提供更多时间进行销售。如何？将销售材料变成漂亮的自动化网页。通过完美的提案、推介、销售报价、客户引导页面等打造难忘的销售体验。您发送的每个 Qwilr 页面都是一个漂亮的交互式网页，具有交互式媒体、智能跟踪和自动化功能。告别静态 PDF，迎接 Qwilr 令人印象深刻的销售能力。使用 Qwilr，您可以： 创建给买家留下深刻印象的自定义交互式销售材料： 发送 URL，而不是无休止的附件。分享产品演示、定价、额外服务，并观察买家与个性化体验的互动。保持每个页面的品牌一致：使用我们的品牌编辑器标准化您的所有销售材料，将您的字体和颜色应用到每个页面
Proposify
proposify.com
Proposify 是一款在线提案软件，可让您控制和了解销售流程中最重要的阶段。关闭。从交易设计到签署，获得主导交易的信心和灵活性。创建令人印象深刻的销售文档，保持一致且无错误。获得有关扩展流程、及时参与和准确预测的见解。为您的客户和潜在客户提供无缝签核体验。功能包括灵活且用户友好的设计编辑器、电子签名、CRM 集成、数据驱动的见解、交互式定价、内容管理、审批等等。如果您准备好为您的销售团队提供竞争优势，请访问我们的网站或通过 https://www.proposify.com 预订演示。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS软件的美国软件公司。该平台提供销售流程软件。 PandaDoc 总部位于加利福尼亚州旧金山，主要办事处位于白俄罗斯明斯克和佛罗里达州圣彼得堡。文档自动化软件即服务，具有内置电子签名、工作流程管理、文档生成器和 CPQ 功能。
FormSwift
formswift.com
FormSwift 是一家 SaaS 公司，为企业提供现代化的文书工作解决方案。我们是一项基于云的服务，使个人和企业能够轻松定制、签署和下载流行的商业、法律或个人表格。
Flowlu
flowlu.com
Flowlu 是一个一体化业务运营平台，包含项目、任务、财务和客户管理的所有基本工具。 Flowlu 为您提供对公司中正在发生的一切的深刻概述。您可以跟踪业务的每个部分，从团队花费的时间和工作量到总体成本和客户发票。
DocHub
dochub.com
DocHub 使任何人都能够简化文档编辑、签名、分发以及表单填写。 DocHub 还提供与 Google Workspace 的高度流行的集成，允许用户直接从 Google 应用导入、导出、修改和签署文档。 DocHub 于 2014 年推出，已受到超过 8330 万用户的信任。实时云保存和安全工作流程使超过 5 亿个文档在一个易于使用的解决方案中保持最新和安全。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub 提供完整的报价到收入解决方案，旨在推动销售流程更快地向前发展。作为唯一平衡可定制性与业务敏捷性的低代码商务引擎，DealHub 使中端市场和企业领导者能够简化其团队和流程、更快地执行交易并更有效地创建可预测的渠道。借助由直观的销售手册提供支持的 CPQ、CLM、计费和订阅管理解决方案，团队可以在一个统一位置发布提案、达成交易、管理合同以及自动化订阅和计费。 DealHub 还集中买家/卖家沟通，并提供在数字 DealRoom 中完成交易所需的一切。 DealHub 与 Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、SugarCRM、Freshworks 等领先的 CRM 集成，并受到 WalkMe、Gong、Drift、Hopin、SpotOn、Sendoso 和 Braze 等收入专家的信赖，可确保通过一项流动收入更快地实现价值运动。