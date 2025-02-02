文档生成软件 - 最热门应用 - 瑞典

Revv

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Revv 突破了文档自动化和工作流程的界限。 Revv 使您可以灵活地从其丰富的模板库创建文档或上传和发送外部 WORD/PDF 文档以进行电子签名。此外，它还提供各种签名类型，以满足各种可能的电子签名场景。无论您是想生成用于电子签名的批量文档还是在可填写的网络表单上获取签名，Revv 都能让一切成为可能。它提供即时通知、文档分析和审计跟踪，让您随时了解最新情况。 Revv 通过电子邮件和短信身份验证双重保护您的电子签名流程。 Revv 通过最先进的证据管理提供强大的电子签名证明。它还为点击生效签名提供视频身份验证。将业务应用程序与 Revv 集成，以简化复杂的任务并无缝运行文档工作流程。 Revv 是一款一体化、无代码文档工作流程自动化平台，可随时随地通过任何设备运行您的业务。 Revv 提供强大的保护，并在具有多级加密且符合当地法律的安全环境中运行。优点：更好的治理和合规性 - Revv 遵守 ESIGN Act、UETA 和 eIDAS 法规，这使得所有电子签名文档具有法律约束力。 Revv满足电子签名的所有要求。 - 签名意图：Revv 通过要求签名者提交电子签名来确认签名者的意图。 - 同意以电子方式开展业务：Revv 通过要求签名者在提交文件之前确认其签名来满足同意要求。 Revv 还为收件人提供了拒绝签名请求的选项。 - 签名归属：通过每笔交易的完整审计跟踪建立文档控制。 Revv 通过捕获和存储带有日期和时间戳、签名者详细信息和 IP 地址的所有操作来满足签名归属要求。 - 记录保留：Revv 自动创建签名记录的副本，并将其发送给发送者和接收者以维护他们的交易证明。强大的功能可利用电子签名创造新的可能性并最大限度地提高业务效益 - - 在模板中创建动态字段作为表单字段，并加快文档创建过程。使用所选模板，在表单字段中添加自定义详细信息，然后将其发送给客户以填写所需信息，并对文档进行电子签名。 - 灵活地上传和发送 PDF 或 DOCX 文件、编辑它们以及发送以获取电子签名。 - 使用“填写并签名”功能以文本或图像形式从签名者那里收集重要数据。 - 即用型模板和丰富的编辑器可立即创建和自定义业务文档并提高业务转化率。 - 使用批量发送功能自动将文档发送给多个收件人并提高您的工作效率。 - 通过 Zapier、Retool 和 Native API 集成您的日常业务应用程序来配置电子签名工作流程，并节省更多时间、金钱和资源。 - 自由选择签名类型 - 单击签名、绘制签名或单击首字母缩写。 - 实时跟踪和分析，以便在正确的时间干预和吸引客户。 - 通过电子邮件、可共享链接、可填写的网络表单或 API 集成在线签署文档的多种选择。无与伦比的安全性 - - 遵守全球和当地电子签名法律和最新行业标准。 - 双因素（短信和电子邮件）身份验证，以保证签名者的身份。 - 通过 AWS 全球云认证（CSA、SOC 1、SOC2 和 ISO 27001）实现高级别安全性，在每一步保护您的数据。 - 符合 PCI DSS 的支付网关 终身存储 - Revv 提供基于云的存储，使您的记录永远安全、有序且易于访问。增强客户体验 - - 通过短信将文档即时发送到移动设备，并降低客户流失率。 - 协作功能可在文档中与客户和团队成员进行交互并加速签名过程。无需任何编码技能的 DIY 平台 - Revv 非常易于使用且易于导航。其直观的界面不需要外部帮助或特殊技能。为增强客户能力而构建的支持系统 - 由专家组成的客户支持团队，能够为您的业务提供卓越的支持。 - 24/7 聊天支持 - 文档的多语言支持 - 支持设计和创建模板 - 帮助中心、支持文章和视频指导您完成整个过程