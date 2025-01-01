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文档创建软件使用户能够自定义、编辑和共享基于文本的文档。这些应用程序充当文字处理器、PDF 创建器和编辑器。它们还提供存储和共享文档以及协作编辑的功能。通常，文档创建工具是更大产品套件的一部分，或者与更广泛的业务软件集成，但它们也可以作为独立的专用平台存在。