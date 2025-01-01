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文档创建软件 - 最热门应用

文档创建软件使用户能够自定义、编辑和共享基于文本的文档。这些应用程序充当文字处理器、PDF 创建器和编辑器。它们还提供存储和共享文档以及协作编辑的功能。通常，文档创建工具是更大产品套件的一部分，或者与更广泛的业务软件集成，但它们也可以作为独立的专用平台存在。

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Microsoft Word Online

Microsoft Word Online

microsoft.com

Microsoft Word Online是一款在线文字处理软件，允许用户创建、编辑及共享文档，支持实时协作，适用于基本文档处理。

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Adobe Acrobat是一款综合PDF管理工具，提供创建、编辑、共享和签署文档的功能，支持多种平台和设备。

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp是一个综合的生产力平台，帮助团队管理任务、文档和协作，支持项目规划和进度跟踪，灵活可定制。

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com是一个项目管理工具，帮助组织管理任务、项目和团队合作，并提高协作和工作效率。

Coda

Coda

coda.io

Coda是一个基于云的文档编辑器，集成文档、电子表格和应用功能，支持团队协作和多种第三方服务。

Zoho Sheet

Zoho Sheet

zoho.com

Zoho Sheet是一个电子表格应用，支持在线创建、编辑和共享数据，具备数据分析、实时协作和导入导出多种文件格式的功能。

iLovePDF

iLovePDF

ilovepdf.com

iLovePDF是一款多功能PDF管理工具，提供编辑、合并、拆分、转换、压缩和签署PDF的功能，适用于各种用户。

Zoho Writer

Zoho Writer

zoho.com

Zoho Writer是一个多功能的文字处理应用，支持文档创建、编辑和实时协作，包括拼写、语法建议和改动跟踪功能。

StudioBinder

StudioBinder

studiobinder.com

StudioBinder是一个基于网络的电影制作管理软件，提供脚本编写、拍摄计划、呼叫表和团队管理功能。

WriterDuet

WriterDuet

writerduet.com

WriterDuet是一款基于云的编剧软件，支持实时协作和AI建议，适合个人和团队共同开发高质量剧本。

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform是一个无代码的平台，用于创建自定义表单和工作流程，支持支付、条件逻辑和自动化任务。

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

Wondershare PDFelement是一款多功能PDF编辑器，支持创建、编辑、转换及电子签署PDF，适用于各种设备。提供OCR和密码保护功能。

Craft

Craft

craft.do

Craft是一个协作工作空间，允许团队共同记录、管理工作和创意，提供每日更新和内置AI助手以提高生产力。

DocHub

DocHub

dochub.com

DocHub 是一款用于文档编辑、签名和分发的工具，可与 Google Workspace 集成，支持多种文件格式和安全存储。

EasyPrompter

EasyPrompter

easyprompter.com

EasyPrompter 是一款基于网页的提词器，适用于博客作者、学生、演讲者、宗教人士和律师。

Soda PDF

Soda PDF

sodapdf.com

Soda PDF是一款用户友好的PDF编辑工具，支持创建、编辑、转换和签名PDF文档，适用于个人和专业用途。

Lark

Lark

larksuite.com

Lark是一个多功能协作平台，集成聊天、文档、任务管理和视频会议，支持团队远程高效工作。

Xodo

Xodo

xodo.com

Xodo是一款多功能PDF编辑器，支持阅读、注释、签名和分享PDF文档，适用于桌面和移动设备，功能全面且易于使用。

Smallpdf

Smallpdf

smallpdf.com

Smallpdf是一款多功能在线工具，简化PDF文件的转换、压缩、编辑和签名，支持桌面和移动设备，集成云存储服务。

Zoho Docs

Zoho Docs

zoho.com

Zoho Docs是一个在线文件管理和协作平台，支持团队实时创建、编辑和共享文档，确保安全和高效的工作流程。

pdfFiller

pdfFiller

pdffiller.com

pdfFiller是一款基于云的应用，可编辑PDF、创建表单、收集数据、协作签署和传真文档，支持多设备使用。

Mathpix Snip

Mathpix Snip

mathpix.com

Mathpix Snip是一款将PDF和图像转换为多种格式的工具，包括LaTeX、DOCX和Excel，便于研究人员管理和分享文献。

Nitro

Nitro

gonitro.com

Nitro是一个PDF和电子签名的文档管理解决方案，提供编辑、注释和安全签名功能，适用于多种行业。

Drawboard

Drawboard

drawboard.com

Drawboard 是一款数字工具，帮助用户快速高效地在 PDF 文档上进行标注和协作，支持多平台使用。

Foxit Cloud

Foxit Cloud

connectedpdf.com

Foxit Cloud提供工具以安全管理和发送PDF文档及表单，支持PDF编辑、签名与共享，并集成AI技术以增强文档处理。

Moxo

Moxo

moxo.com

Moxo是一个客户管理平台，通过整合多种通信渠道简化企业与客户、供应商和合作伙伴的互动，提升工作效率和客户体验。

Sejda

Sejda

sejda.com

Sejda是一款在线PDF编辑器，提供编辑、压缩、合并、分割和转换PDF等功能，支持多种操作系统，无需安装。

Quip

Quip

quip.com

Quip是一个团队协作工具，结合文档和电子表格编辑、聊天和评论功能，支持实时协作及信息整理。

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook是一款软件和云服务，能将PDF转换为带翻页效果的交互式在线出版物，适用于创建数字营销材料和提高客户参与度。

Lumin

Lumin

luminpdf.com

Lumin是一款云端PDF编辑和文档工作流软件，支持电子签名、文本编辑和团队协作，适用于个人和专业使用。

LawDepot

LawDepot

lawdepot.com

LawDepot 是一个法律文件创建平台，提供易于理解的模板，帮助个人和企业生成各种法律合同和文件。

CleverPDF

CleverPDF

cleverpdf.com

CleverPDF是一个在线平台，提供30多种PDF工具，支持文件转换、合并、拆分、加密等功能，完全免费使用。

Formstack

Formstack

formstack.com

Formstack是一款基于云的表单创建和数据收集工具，适用于自动化调查、注册和其他业务流程。

Bit.ai

Bit.ai

bit.ai

Bit.ai是一个协作文档平台，支持创建多媒体文档，实时协作和智能搜索，适用于团队管理和信息共享。

Xara Cloud

Xara Cloud

xara.com

Xara Cloud 是一款基于模板的创作和编辑工具，允许用户无须设计经验即可制作专业的营销材料，支持拖放编辑和网站设计。

DocFly

DocFly

docfly.com

DocFly是一个一站式在线平台，用于创建、编辑、转换和压缩PDF文件，支持多种格式，操作简单，适合个人和专业使用。

FormSwift

FormSwift

formswift.com

FormSwift是一个云服务，使用户能轻松创建、编辑、签署和下载各种商业、法律或个人表单。

GRID

GRID

grid.is

GRID是一个下一代电子表格工具，具有内置文档层，支持数据可视化、叙述和演示，能整合多种数据源。

DocRaptor

DocRaptor

docraptor.com

DocRaptor 是一款 HTML 转 PDF 的 API，提供强大的功能，如页眉、分页、页码、水印和无障碍 PDF 支持等。

CocoDoc

CocoDoc

cocodoc.com

CocoDoc是一款在线PDF编辑工具，提供文档编辑、签名和共享功能，支持多种格式，确保文档安全和便捷协作。

Legito

Legito

legito.com

Legito是一个无代码自动化平台，帮助用户高效创建、管理和自动化文档，适用于合规、HR、法律等领域的团队。

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage是一款综合协作平台，提供团队聊天、视频会议、任务管理和实时文档协作等功能，旨在提高团队沟通与生产力。

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

SuiteFiles是一个文档管理平台，支持文档创建、协作和签名，专为会计和专业服务公司设计。

Docupilot

Docupilot

docupilot.app

Docupilot是一款基于云的文档自动化软件，帮助用户高效创建、管理和共享文档，支持多种数据源的集成。

Xtensio

Xtensio

xtensio.com

Xtensio是一个在线平台，帮助团队创建、分享、呈现和管理无纸化商业材料，具备实时协作和丰富模板，适用于各种行业。

Docsie

Docsie

docsie.io

Docsie 是一个基于网络的文档平台，帮助企业创建、维护和发布多语言产品文档，并分析用户与文档的互动。

MyDocSafe

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mydocsafe.com

MyDocSafe是一个安全的文档管理和电子签名平台，帮助企业简化客户沟通和入职流程，提高合规性。

Hiration

Hiration

hiration.com

Hiration 是一个以 AI 驱动的职业服务平台，提供简历和求职信生成、简历审查、LinkedIn 优化等功能，帮助用户优化求职材料。

Summize

Summize

summize.com

Summize 是一款以用户体验为中心的合同生命周期管理应用，整合于日常使用的工具中，提供 AI 驱动的合同摘要及分析功能。

Formsio

Formsio

formsio.com

Formsio是一个无代码云软件，简化文件数字化过程，支持表单设计、文档装配和数字签名，减少数据输入错误及流程时间。

Docamatic

Docamatic

docamatic.com

Docamatic是一款API，支持将HTML转换为PDF、从模板创建文档、截图及生成条形码，并可通过电子邮件发送文档。

OneDeck

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onedeck.com

OneDeck是一个智能自动化平台，用于简化和管理业务流程，提升团队协作与沟通效率，实现工作流优化。

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Airmason是一个数字平台，帮助HR团队实时创建、设计、分发文档并收集签名，提高文档管理效率与协作能力。

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