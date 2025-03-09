文档创建软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

GRID

grid.is

GRID 是下一代电子表格工具，具有用于数据可视化、叙述和演示的内置文档层。除了我们的原生 GRID Sheets 电子表格编辑器之外，GRID 还可以让您轻松地将多个其他数据源组合到一个位置。导入电子表格文件、连接到云驱动器中的电子表格或连接来自其他来源（例如 Airtable 或 Notion）的数据库。借助 GRID，您可以停止在工具之间切换，并在单个产品中完成所有分析、可视化和数据共享。 GRID 将电子表格、演示软件和文本编辑器的功能结合在一个漂亮的表面上。我们正在构建一个工具，让每个人都能更轻松、更容易地访问数据。 GRID 会在您工作时建议相关图表类型，甚至可以帮助您找出与我们完全集成、GPT-3 支持的公式副驾驶一起使用的正确公式。 GRID 是数字的未来。在 www.grid.is 上免费注册并启动 GRID。