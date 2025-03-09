文档创建软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
文档创建软件使用户能够自定义、编辑和共享基于文本的文档。这些应用程序充当文字处理器、PDF 创建器和编辑器。它们还提供存储和共享文档以及协作编辑的功能。通常，文档创建工具是更大产品套件的一部分，或者与更广泛的业务软件集成，但它们也可以作为独立的专用平台存在。
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SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles是一个文档管理平台，支持文档创建、协作和签名，专为会计和专业服务公司设计。
Soda PDF
sodapdf.com
Soda PDF是一款用户友好的PDF编辑工具，支持创建、编辑、转换和签名PDF文档，适用于个人和专业用途。
WriterDuet
writerduet.com
WriterDuet是一款基于云的编剧软件，支持实时协作和AI建议，适合个人和团队共同开发高质量剧本。
Zoho Docs
zoho.com
Zoho Docs是一个在线文件管理和协作平台，支持团队实时创建、编辑和共享文档，确保安全和高效的工作流程。
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet是一个电子表格应用，支持在线创建、编辑和共享数据，具备数据分析、实时协作和导入导出多种文件格式的功能。
Zoho Writer
zoho.com
Zoho Writer是一个多功能的文字处理应用，支持文档创建、编辑和实时协作，包括拼写、语法建议和改动跟踪功能。
StudioBinder
studiobinder.com
StudioBinder是一个基于网络的电影制作管理软件，提供脚本编写、拍摄计划、呼叫表和团队管理功能。
Lumin
luminpdf.com
Lumin是一款云端PDF编辑和文档工作流软件，支持电子签名、文本编辑和团队协作，适用于个人和专业使用。
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud 是一款基于模板的创作和编辑工具，允许用户无须设计经验即可制作专业的营销材料，支持拖放编辑和网站设计。
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter 是一款基于网页的提词器，适用于博客作者、学生、演讲者、宗教人士和律师。
Moxo
moxo.com
Moxo是一个客户管理平台，通过整合多种通信渠道简化企业与客户、供应商和合作伙伴的互动，提升工作效率和客户体验。
Summize
summize.com
Summize 通过将用户体验放在首位的 CLM 解决方案开创了真正的数字化合同。它采用了一种故意不同的方法，将工作流程直接嵌入到您（和您的企业）已经了解和日常使用的现有技术中，包括 Teams、Slack 和 Word。这种独特的方法可以提高用户采用率、加快合同周期、提高效率并降低风险。现在，内部法律团队可以通过人工智能驱动的元数据摘要立即将合同内容变为现实，从而节省数小时的手动审核时间。全面的分析和集中存储库提供了做出明智决策的所有洞察力。这是与众不同的 CLM。
Legito
legito.com
Legito是一个无代码自动化平台，帮助用户高效创建、管理和自动化文档，适用于合规、HR、法律等领域的团队。
Nitro
gonitro.com
Nitro是一个PDF和电子签名的文档管理解决方案，提供编辑、注释和安全签名功能，适用于多种行业。
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf是一款多功能在线工具，简化PDF文件的转换、压缩、编辑和签名，支持桌面和移动设备，集成云存储服务。
GRID
grid.is
GRID 是下一代电子表格工具，具有用于数据可视化、叙述和演示的内置文档层。除了我们的原生 GRID Sheets 电子表格编辑器之外，GRID 还可以让您轻松地将多个其他数据源组合到一个位置。导入电子表格文件、连接到云驱动器中的电子表格或连接来自其他来源（例如 Airtable 或 Notion）的数据库。借助 GRID，您可以停止在工具之间切换，并在单个产品中完成所有分析、可视化和数据共享。 GRID 将电子表格、演示软件和文本编辑器的功能结合在一个漂亮的表面上。我们正在构建一个工具，让每个人都能更轻松、更容易地访问数据。 GRID 会在您工作时建议相关图表类型，甚至可以帮助您找出与我们完全集成、GPT-3 支持的公式副驾驶一起使用的正确公式。 GRID 是数字的未来。在 www.grid.is 上免费注册并启动 GRID。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一个基于网络的文档平台，帮助企业创建、维护和发布多语言产品文档，并分析用户与文档的互动。
Hiration
hiration.com
人工智能支持的端到端职业服务平台，包括以下内容： - 简历生成器 - 简历审阅者 - 基于工作的简历优化器 - 求职信生成器 - LinkedIn 个人资料优化器 - 数字作品集生成器
Xtensio
xtensio.com
Xtensio是一个在线平台，帮助团队创建、分享、呈现和管理无纸化商业材料，具备实时协作和丰富模板，适用于各种行业。
Docupilot
docupilot.app
Docupilot是一款基于云的文档自动化软件，帮助用户高效创建、管理和共享文档，支持多种数据源的集成。
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc是一款在线PDF编辑工具，提供文档编辑、签名和共享功能，支持多种格式，确保文档安全和便捷协作。
DocFly
docfly.com
DocFly是一个一站式在线平台，用于创建、编辑、转换和压缩PDF文件，支持多种格式，操作简单，适合个人和专业使用。
CleverPDF
cleverpdf.com
CleverPDF是一个在线平台，提供30多种PDF工具，支持文件转换、合并、拆分、加密等功能，完全免费使用。
AirMason
airmason.com
AirMason 是一个不断发展的平台，旨在帮助人力资源团队提高文档创建、设计、分发和签名收集的效率 - 所有这些都是实时的。 AirMason 帮助您将现有的手册流程转变为干净高效的单一事实来源，与您的品牌和文化保持一致，并提供自动化以节省您的团队时间。
OneDeck
onedeck.com
OneDeck 是一个智能、智能和自动化的平台，可满足您的所有业务管理需求。借助 OneDeck，您可以在一处简化工作流程、增强协作并改善沟通。
Docamatic
docamatic.com
Docamatic 是一个高质量的 API，允许您将 HTML 转换为 PDF、从模板创建文档（JSON 到 PDF）、捕获屏幕截图并生成条形码。通过单个 API 调用创建并通过电子邮件发送文档。通过美观、用户友好的仪表板跟踪一切。我们现成的发票、运输标签、装箱单等模板可让您立即启动并运行。
Formsio
formsio.com
使用我们的无代码、基于云的软件轻松数字化文书工作。 Formsio 包括文档设计、复杂的文档组装、数字签名以及用于端到端文档自动化的更多功能。与围绕静态 PDF 文件包装解决方案的竞争对手不同，Formsio 文档是 HTML，并且实时动态生成。借助 Formsio，公司将降低与数据输入错误和丢失文档相关的风险、简化流程并减少完成文书工作的时间。
FormSwift
formswift.com
FormSwift是一个云服务，使用户能轻松创建、编辑、签署和下载各种商业、法律或个人表单。
Xodo
xodo.com
Xodo是一款多功能PDF编辑器，支持阅读、注释、签名和分享PDF文档，适用于桌面和移动设备，功能全面且易于使用。
monday.com
monday.com
monday.com是一个项目管理工具，帮助组织管理任务、项目和团队合作，并提高协作和工作效率。
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat是一款综合PDF管理工具，提供创建、编辑、共享和签署文档的功能，支持多种平台和设备。
Bit.ai
bit.ai
Bit.ai是一个协作文档平台，支持创建多媒体文档，实时协作和智能搜索，适用于团队管理和信息共享。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个综合的生产力平台，帮助团队管理任务、文档和协作，支持项目规划和进度跟踪，灵活可定制。
Coda
coda.io
Coda是一个基于云的文档编辑器，集成文档、电子表格和应用功能，支持团队协作和多种第三方服务。
Craft
craft.do
Craft是一个协作工作空间，允许团队共同记录、管理工作和创意，提供每日更新和内置AI助手以提高生产力。
DocHub
dochub.com
DocHub 是一款用于文档编辑、签名和分发的工具，可与 Google Workspace 集成，支持多种文件格式和安全存储。
DocRaptor
docraptor.com
最好、最简单的 HTML 到 PDF API。作为唯一由 Prince HTML-to-PDF 引擎提供支持的 API，DocRaptor 为标题、分页符、页码、Flexbox、水印、可访问的 PDF 等提供强大的支持。
Drawboard
drawboard.com
Drawboard 是一款数字工具，帮助用户快速高效地在 PDF 文档上进行标注和协作，支持多平台使用。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款软件和云服务，能将PDF转换为带翻页效果的交互式在线出版物，适用于创建数字营销材料和提高客户参与度。
Formstack
formstack.com
Formstack是一款基于云的表单创建和数据收集工具，适用于自动化调查、注册和其他业务流程。
Microsoft Word Online
microsoft.com
Microsoft Word Online是一款在线文字处理软件，允许用户创建、编辑及共享文档，支持实时协作，适用于基本文档处理。
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud提供工具以安全管理和发送PDF文档及表单，支持PDF编辑、签名与共享，并集成AI技术以增强文档处理。
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF是一款多功能PDF管理工具，提供编辑、合并、拆分、转换、压缩和签署PDF的功能，适用于各种用户。
JotForm
jotform.com
Jotform是一个无代码的平台，用于创建自定义表单和工作流程，支持支付、条件逻辑和自动化任务。
Lark
larksuite.com
Lark是一个多功能协作平台，集成聊天、文档、任务管理和视频会议，支持团队远程高效工作。
LawDepot
lawdepot.com
LawDepot 是一个法律文件创建平台，提供易于理解的模板，帮助个人和企业生成各种法律合同和文件。
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip是一款将PDF和图像转换为多种格式的工具，包括LaTeX、DOCX和Excel，便于研究人员管理和分享文献。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe是一个安全的文档管理和电子签名平台，帮助企业简化客户沟通和入职流程，提高合规性。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement是一款多功能PDF编辑器，支持创建、编辑、转换及电子签署PDF，适用于各种设备。提供OCR和密码保护功能。
pdfFiller
pdffiller.com
pdfFiller是一款基于云的应用，可编辑PDF、创建表单、收集数据、协作签署和传真文档，支持多设备使用。
Quip
quip.com
Quip是一个团队协作工具，结合文档和电子表格编辑、聊天和评论功能，支持实时协作及信息整理。
Samepage
samepage.io
Samepage是一款综合协作平台，提供团队聊天、视频会议、任务管理和实时文档协作等功能，旨在提高团队沟通与生产力。
Sejda
sejda.com
Sejda是一款在线PDF编辑器，提供编辑、压缩、合并、分割和转换PDF等功能，支持多种操作系统，无需安装。