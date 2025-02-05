文档创建软件 - 最热门应用 - 斯洛文尼亚

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
文档创建软件使用户能够自定义、编辑和共享基于文本的文档。这些应用程序充当文字处理器、PDF 创建器和编辑器。它们还提供存储和共享文档以及协作编辑的功能。通常，文档创建工具是更大产品套件的一部分，或者与更广泛的业务软件集成，但它们也可以作为独立的专用平台存在。
提交新应用
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Microsoft Word Online
microsoft.com
使用在线版本的 Microsoft Word 免费协作。将文档保存在 OneDrive 中。与他人分享并同时合作。 Microsoft Word 是 Microsoft 开发的文字处理器。它于 1983 年 10 月 25 日首次发布，名称为 Multi-Tool Word for Xenix 系统。随后的版本后来为其他几个平台编写，包括运行 DOS 的 IBM PC（1983 年）、运行 Classic Mac OS（1985 年）的 Apple Macintosh、AT&T Unix PC（1985 年）、Atari ST（1988 年）、OS/2（1989 年）、Microsoft Windows (1989)、SCO Unix (1994) 和 macOS（以前称为 OS X；2001）。
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
在 Adobe，我们相信文档不仅仅是信息和证据的集合。它们是连接人员和想法、推动业务发展的基础。 Adobe Acrobat 让您与团队保持联系，同时推动您的业务向前发展 - 无论您在哪里工作。 Acrobat 是一款深受财富 500 强公司信赖的一体化 PDF 和电子签名解决方案。借助 Acrobat，您可以轻松地创建、编辑、转换、共享、签名和组合文档 - 所有这些都在一个 Adobe 平台上进行。您可以创建无缝的数字体验，使您的团队能够随时随地通过任何设备轻松协作和工作。 Acrobat 中的液体模式还使用户能够在小屏幕上查看 PDF，而无需捏合和缩放。我们与 Microsoft 合作，重新构想如何在现代、安全和互联的混合工作场所中完成工作。 Acrobat 解决方案旨在与您喜爱的 Microsoft 应用程序无缝集成。通过 Microsoft 365、Teams、Outlook 等创建、编辑、共享和签名来节省时间。此外，您还可以访问与 Google、Box 以及您每天使用的更多应用程序的智能集成。借助 Acrobat，您可以使用文件保护功能来保护您的文档免遭复制、更改或打印，让您更加安心。 Acrobat 帮助组织遵守安全标准和监管要求，例如 GLBA 和 FERPA。它还符合电子文档交换的 ISO 32000 标准，包括用于存档的 PDF/A、用于工程的 PDF/E 和用于打印的 PDF/X 等专用标准。
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF 通过超过 25 个工具的多功能套件简化了文档管理，可通过移动设备、桌面设备和 REST API 进行访问。无论是编辑、合并、分割、压缩、转换还是电子签名 PDF，它都提供了一体化的解决方案。 iLovePDF 受到全球数百万人的信赖，可满足从本地企业到全球企业和公共机构等不同用户的需求。
DocHub
dochub.com
DocHub 使任何人都能够简化文档编辑、签名、分发以及表单填写。 DocHub 还提供与 Google Workspace 的高度流行的集成，允许用户直接从 Google 应用导入、导出、修改和签署文档。 DocHub 于 2014 年推出，已受到超过 8330 万用户的信任。实时云保存和安全工作流程使超过 5 亿个文档在一个易于使用的解决方案中保持最新和安全。
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet 是一款电子表格应用程序，无论您身在何处，它都为您提供了组织数据、与团队讨论报告以及分析数据的空间。 Zoho Sheet 还提供适用于 iOS 和 Android 的本机应用程序，因此不会将用户束缚在笔记本电脑上。 Zoho Sheet 的主要特点： 1) 随时随地在线创建、编辑、共享和处理电子表格 2）智能数据清理工具有助于快速消除数据重复、不一致和缺失值。 3）超过350个函数，多轴图表，更好的数据分析 4)允许用户使用Deluge创建个性化函数，用于其他应用程序的计算和数据流入。 5) 用于实时协作的实时编辑和协作功能 6) 轻松查看和检索文件的旧版本 7) 使用嵌入式电子表格增强您的博客/网页内容 8) 单独为网络和移动设备设计的直观用户界面 9) 应用条件格式来分析和区分海量数据 10）创建表单并从电子表格内收集数据 11)轻松将各种报告从 Zoho 会计和数据收集产品迁移到 Zoho Sheet 12) 强大的网络应用程序以及适用于 iOS 和 Android 的本机应用程序 13) 轻松处理其他文件格式，如 .xlsx、.xls、.ods、.csv、.tsv 14) 允许直接从其他云驱动器（如 Google Drive、OneDrive、Dropbox 和 Box）导入和导出文件。
StudioBinder
studiobinder.com
基于网络的视频、电视和电影制作管理软件。编写专业格式的脚本。使用拍摄列表和故事板可视化场景，创建并发送呼叫表、拍摄时间表、剧本细目表，并管理演员和工作人员。
Lumin
luminpdf.com
Lumin 是基于云的 pdf 编辑和文档工作流程软件，成立于 2014 年，总部位于新西兰。 Lumin 在全球范围内运营，拥有超过 8000 万用户，几乎每个大陆都有一个 Lumin 用户 - 包括南极洲！ Lumin 提供与 G-Suite 的无缝集成，并提供一系列直观的数字工具，可将电子签名、文本、突出显示等添加到云中的 PDF 文档中。使用 Lumin，您可以： - 直接在文档中编辑原始 pdf 文本，以便于更改日期以及对合同和协议进行细微更新 - 创建无缝的电子签名工作流程以收集和请求数字签名 - 随时随地与您的团队进行评论、标记和协作 -与您熟悉和喜爱的 Google 工具同步 - 访问一系列数字工具，包括添加形状、图像、文本、注释、突出显示 - 访问一系列高级 pdf 功能，用于操作文档、压缩用于发送的文件、分割文件等等。使用如同第二天性一样的工具简化文档流程和工作流程，并且按照您期望的方式工作。用Lumin学习、工作、生活。 Lumin 可以免费下载和使用，或者您也可以解锁高级特性和功能，只需 9 美元/月。商业和企业计划可供使用，并且可以轻松扩展以适合您的团队。只需从 G-Suite Marketplace 安装 Lumin PDF 即可开始使用！
Zoho Writer
zoho.com
实力作家。有力的话语。 我们相信言语的力量。这就是我们创建 Writer 的原因，这是一款可在所有设备上使用的强大文字处理器。与队友实时协作。免费创建优雅、鼓舞人心的文档。
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud 是一种基于模板的创建和编辑工具，任何人（即使没有设计经验）都可以为其业务制作专业品质的营销材料。拖放编辑器可以灵活地创建社交媒体帖子、电子书、展示横幅广告、幻灯片演示等。 Xara 会自动导入您的颜色、徽标、字体样式，以便您可以专注于您的信息，同时知道品牌和设计元素已排序。
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter 是一款基于网络的提词器解决方案，适用于博主、学生、演讲者、神职人员、律师
Moxo
moxo.com
与客户、供应商和合作伙伴一起简化外部项目。借助 Moxo，加快从帐户获取到入职和服务的工作流程。与客户、供应商和合作伙伴协调，实现联合交付成果、跟踪里程碑、交换文档、收集批准等。 Moxo 为金融服务、咨询、法律、会计、医疗保健等多个行业的项目工作空间提供支持。我们的客户包括花旗银行、FIS、Balfour Homes、AMCK Models、Hibernia College、法国巴黎银行等公司。我们的团队在互动领域拥有丰富的开拓历史：Moxo 的联合创始人兼首席执行官 Subrah Iyar 是 Webex 的联合创始人兼首席执行官，Moxo 的联合创始人兼首席技术官 Stanley Huang 曾在 Webex 担任高级工程管理职位思科系统公司和 WebEx。
Summize
summize.com
Summize 通过将用户体验放在首位的 CLM 解决方案开创了真正的数字化合同。它采用了一种故意不同的方法，将工作流程直接嵌入到您（和您的企业）已经了解和日常使用的现有技术中，包括 Teams、Slack 和 Word。这种独特的方法可以提高用户采用率、加快合同周期、提高效率并降低风险。现在，内部法律团队可以通过人工智能驱动的元数据摘要立即将合同内容变为现实，从而节省数小时的手动审核时间。全面的分析和集中存储库提供了做出明智决策的所有洞察力。这是与众不同的 CLM。
Legito
legito.com
流程。人们。文件。没有专为合规、人力资源、法律、运营、采购、销售和采购团队设计的代码自动化平台。全球有 40 万用户使用 Legito 来创建、执行、协作和执行他们的工作。一种集成的无代码解决方案。包括律商联讯、普华永道、斯柯达汽车和法国兴业银行。尝试我们的 30 天免费试用或请求演示。无需信用卡。欲了解更多信息，包括定价和产品功能，请访问我们的网站 www.legito.com。
Nitro
gonitro.com
Nitro 是 PDF 软件、文档管理和电子签名领域的全球 SaaS 领导者。 Nitro 的生产力平台包括强大的 PDF 工具、数字工作流程、高度安全的电子签名和身份验证功能。其行业领先的商业智能和分析产品可衡量投资回报率并量化可持续发展工作，所有这些都得到一流的客户成功和变革管理支持团队的支持。 Nitro 在 157 个国家/地区拥有超过 300 万授权用户和 13,000 多家企业客户，为财富 500 强企业中 68% 的客户提供服务，对此深感自豪。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一个基于网络的文档平台，使企业能够以多种语言构建、维护和发布优秀的产品文档。 该平台可帮助您分析客户如何与您的文档交互，并为您提供有关如何改进文档的见解。如果您只能随着产品的发展而想象，那么您的产品文档也应该如此。使用 Docsie 制作的文档将使您的客户更容易在文档中找到有关您产品的相关知识，从长远来看，让他们更满意并帮助您成功留住他们。 Docsie 还将您连接到最先进的翻译市场，该市场还可以在经过认证的翻译人员、机器学习以及先进的翻译速度和准确性改进算法的帮助下帮助您翻译产品文档。 Docsie 是一个基于 Web 的一体化文档平台，使公司能够以多种语言构建、维护和发布优秀的产品文档。我们的平台还帮助分析客户如何与其文档交互，并为他们提供有关如何改进文档的见解。
SuiteFiles
suitefiles.com
文档创建、协作和签名全部集中在一处。 SuiteFiles 是一款功能强大且简单的文档管理软件，适用于会计和专业服务公司。我们的工作流程正是中小型公司与客户共同成长所需的。我们支持您的日常活动，与 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 等集成。我们的使命是为各种规模的公司提供企业级解决方案和服务，以满足他们的发展轨迹。结果呢？一个用户友好、可扩展、强大的平台，您的团队和客户将真正喜欢使用。我们的产品开发和客户支持团队反应迅速 — 这意味着您有人投资，让您能够充分利用 SuiteFiles。借助 SuiteFiles，您的文档管理需求得到满足，IT 负担减轻，使您能够增加计费时间并加强与客户的关系。 1000 多家以效率为导向的专业服务公司通过 SuiteFiles 改善其业务（续订率为 99.6%），我们是您的不二之选。通过完整的工作流程解决方案和广泛的集成，将您与行业领先的应用程序连接起来，打破您的运营孤岛。 SuiteFiles 的全面特性和功能专为 10 至 500 人的团队而设计，并考虑到员工的满意度。多年来，我们通过集成、自动化、签名和电子邮件管理完善了适合您的端到端流程的软件，消除了您原本需要的应用程序跳转和多项订阅费用。我们将轻松的第三方共享与尖端的安全性相结合，而不会剥夺您的数据所有权。我们简化了组织、集中和利用您公司日常执行所需信息的复杂性。您应该将工作时间花在服务客户和发展业务上，而不是与文件打交道。因此，我们设计的 SuiteFiles 具有快速、完整的数据迁移和入门功能，让您的团队在短短两天内即可投入运行。此外，我们的智能界面易于使用且始终如一地完善。通过消除不必要的来回、流程延迟、协作开销以及在多个工具之间切换，我们节省的时间会增加。我们的客户报告称，每位员工每周可节省 5 个小时。也就是说，每位员工每年的全职工作时间为 6.5 周！
GRID
grid.is
GRID 是下一代电子表格工具，具有用于数据可视化、叙述和演示的内置文档层。除了我们的原生 GRID Sheets 电子表格编辑器之外，GRID 还可以让您轻松地将多个其他数据源组合到一个位置。导入电子表格文件、连接到云驱动器中的电子表格或连接来自其他来源（例如 Airtable 或 Notion）的数据库。借助 GRID，您可以停止在工具之间切换，并在单个产品中完成所有分析、可视化和数据共享。 GRID 将电子表格、演示软件和文本编辑器的功能结合在一个漂亮的表面上。我们正在构建一个工具，让每个人都能更轻松、更容易地访问数据。 GRID 会在您工作时建议相关图表类型，甚至可以帮助您找出与我们完全集成、GPT-3 支持的公式副驾驶一起使用的正确公式。 GRID 是数字的未来。在 www.grid.is 上免费注册并启动 GRID。
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf 产于手表、银行和简洁设计之乡瑞士，是一家屡获殊荣的公司，提供一套巧妙的文档管理工具。 Smallpdf 成立于 2013 年，为笨重、笨拙的 PDF 软件提供了简单、安全且可靠的答案。通过删除不必要的功能并更加注重用户体验，Smallpdf 已成为全球最受欢迎的 PDF 软件，以 24 种不同的语言为超过 5 亿用户、100,000 家不同的公司提供服务。
Hiration
hiration.com
人工智能支持的端到端职业服务平台，包括以下内容： - 简历生成器 - 简历审阅者 - 基于工作的简历优化器 - 求职信生成器 - LinkedIn 个人资料优化器 - 数字作品集生成器
Xtensio
xtensio.com
Xtensio 是团队创建、共享、展示和管理无纸化业务资料的最简单方法。超过 185,000 名顾问、机构、企业家和教育工作者使用 Xtensio 来构建更智能的文档并简化他们的工作流程。 Xtensio 基于云的平台可以轻松地将业务目标变成现实。从创办公司的企业家到推广全球品牌等的营销团队，该工具可帮助用户通过智能、美观的文档、网页和演示文稿捕捉他们的愿景。从数百个模板和示例中进行选择。更改配色方案、图像并填写您自己的内容。或者从一张白纸开始，从头开始构建您需要的任何东西。通过将网站构建器的设计能力与内容编辑器的协作功能相结合，我们的目标是在永恒创新成为新常态的世界中彻底改变企业的沟通方式。 Xtensio 于 2015 年推出，是 Fake Crow (www.fakecrow.com) 的引导项目，Fake Crow (www.fakecrow.com) 是一家创意产品设计工作室，专门为具有前瞻性的公司提供数字解决方案。 Xtensio 最初是为初创公司创建可视化公司简介并向投资者展示他们的全部内容的创建者。然后它变成了一个工具箱，不仅提供演示工具，还提供在公司的研究、头脑风暴、规划和战略阶段有用的交互式模板。如今，Xtensio 促进思想交流，将愿景转化为有形的沟通页面。我们由企业家、设计师和内容创作者组成的小而强大的团队坚持精益心态，在不浪费资源的情况下为用户创造真正的价值。 Xtensio 总部位于加利福尼亚州洛杉矶，其特点是充满这座城市的创造力、文化活力和创新精神。免费试用 Xtensio 的编辑器以及所有模板和示例。升级以保存您的工作并获得平台的全部功能！请访问 www.xtensio.com 了解有关 Xtensio 如何为您提供帮助的更多信息，并在 Facebook、Twitter 和 LinkedIn 上关注我们，以了解产品新闻和更新。
Docupilot
docupilot.app
Docupilot 是一款基于云的文档自动化软件。与定价较高的竞争产品不同，Docupilot 的价格实惠。 Docupilot 注重可用性，还提供与不同数据源的集成，如 CRM、表单、在线数据库、HR、调查等。
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc 是一款尖端的在线 PDF 编辑器。我们的交互式界面使用户可以更轻松地利用可用的不同工具和功能，从而提高效率并节省时间。借助我们的安全网关，用户可以放心，他们的文档是安全且私密的。
DocFly
docfly.com
DocFly 是一款满足您 PDF 需求的一体化解决方案。在一个简单易用的平台上轻松创建、转换和修改 PDF 文件。
CleverPDF
cleverpdf.com
CleverPDF 免费提供 30 多种在线 PDF 工具。用户可以将 PDF 转换为 Office、iWork、图像、电子书或从这些格式创建 PDF。除了 PDF 转换之外，还有数十种 PDF 实用工具，例如压缩、合并、分割、加密、向 PDF 添加水印或页码等。它可以帮助您完成日常 PDF 任务。该基于网络的应用程序完全免费，还提供离线版本（Mac 和 Windows）的永久许可证。
AirMason
airmason.com
AirMason 是一个不断发展的平台，旨在帮助人力资源团队提高文档创建、设计、分发和签名收集的效率 - 所有这些都是实时的。 AirMason 帮助您将现有的手册流程转变为干净高效的单一事实来源，与您的品牌和文化保持一致，并提供自动化以节省您的团队时间。
OneDeck
onedeck.com
OneDeck 是一个智能、智能和自动化的平台，可满足您的所有业务管理需求。借助 OneDeck，您可以在一处简化工作流程、增强协作并改善沟通。
Docamatic
docamatic.com
Docamatic 是一个高质量的 API，允许您将 HTML 转换为 PDF、从模板创建文档（JSON 到 PDF）、捕获屏幕截图并生成条形码。通过单个 API 调用创建并通过电子邮件发送文档。通过美观、用户友好的仪表板跟踪一切。我们现成的发票、运输标签、装箱单等模板可让您立即启动并运行。
Formsio
formsio.com
使用我们的无代码、基于云的软件轻松数字化文书工作。 Formsio 包括文档设计、复杂的文档组装、数字签名以及用于端到端文档自动化的更多功能。与围绕静态 PDF 文件包装解决方案的竞争对手不同，Formsio 文档是 HTML，并且实时动态生成。借助 Formsio，公司将降低与数据输入错误和丢失文档相关的风险、简化流程并减少完成文书工作的时间。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表单生成器受到超过 20 多万用户的信赖，是从任何设备创建和发布在线表单的简单方法。该公司提供 10,000 多个现成的表单模板、100 多个与第三方应用程序的集成以及先进的设计功能，使其成为世界各地组织领先的在线表单生成器。它广泛用于创建付款表单、潜在客户生成表单、注册表单、联系表单、申请表等。
Xodo
xodo.com
使用 Xodo，您可以在桌面、移动设备和 Web 上编辑、注释、签名和共享 PDF。 Xodo 使处理 PDF 变得快速、轻松，因此您可以完成工作。
Bit.ai
bit.ai
Bit 是一个强大的文档协作平台，可用于创建文档、笔记、具有高级设计选项、强大的搜索、文档跟踪等功能的 wiki。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman 和 General Catalyst 的 Hemant Taneja 加入了董事会。
Craft
craft.do
Craft 是一个协作工作空间，您的整个团队可以聚在一起记笔记、创建文档、管理工作并一起构思。 Craft 的每日笔记提供了团队协作的范式转变。通过结构化的每日更新、调整优先级并消除障碍，推动团队的进步——所有这些都在一处完成。 借助内置的人工智能助手，您可以快速产生想法、总结较长的内容或获得编辑文档的帮助。
DocRaptor
docraptor.com
最好、最简单的 HTML 到 PDF API。作为唯一由 Prince HTML-to-PDF 引擎提供支持的 API，DocRaptor 为标题、分页符、页码、Flexbox、水印、可访问的 PDF 等提供强大的支持。
Drawboard
drawboard.com
数以百万计的工程师、建筑师、律师、学生和教育工作者已经每天使用 Drawboard PDF 进行快速、协作的 PDF 标记。我们卓越的标记工具正在帮助简化工作流程并减少世界对纸张的依赖。 Drawboard PDF 可作为 Windows 10+11 应用程序、iOS 应用程序和 Web 应用程序使用。 - 感觉像真正的墨水 - 与您的团队存储+共享标记 - 文本审阅工具 - 书签、标记历史和关键字搜索 - 收藏夹工具栏 - 绘制对象和形状 - 签名库 - 页面操作 PRO - 文档生成器 - 校准测量 - 数字量角器 -网格和线条 - 工程线型 - 标注
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款软件和云服务，用于创建和存储具有翻页效果的专业在线出版物。将您的 PDF 转换为交互式活页簿，并为您的客户制作引人入胜的营销材料。以交互方式展示您的文档：添加链接和视频以提高客户参与度，并通过链接无缝共享活页簿。 它使您的 PDF 电子书、电子目录、数字手册、年度报告、演示文稿、杂志和销售宣传材料具有交互性。 179 个国家/地区的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 创建易于使用的在线文档、通过网络交付内容并改进沟通流程。该服务适用于桌面和移动设备，并且可以与 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系统集成。 FlippingBook 帮助小型企业和大型知名品牌，例如联合利华、万豪、英特尔、卡地亚、FOX、雀巢。
Formstack
formstack.com
Formstack Forms 是一种基于云的解决方案，可帮助企业自动化创建数字表单和收集调查、潜在客户、注册等数据的流程。主要功能包括数据路由、文件上传、数据加密、付款收集和表单分析。 Formstack Forms 专为各种规模的企业而设计，允许用户与团队协作，以批准、拒绝和评论通过表单提交的数据。通过拖放表单生成器，Formstack Forms 使跨组织的用户能够构建品牌表单、调查和工作流程，而无需了解代码。对于更多技术用户，Formstack Forms 提供开放 API，允许用户和第 3 方应用程序以编程方式访问 Formstack 资源。 Formstack 允许与各种第三方应用程序集成，例如 Mailchimp、Salesforce、PayPal、Amazon S3、PowerAutomate 等。 Formstack 按月订阅，并通过文档和其他在线措施扩展支持。
FormSwift
formswift.com
FormSwift 是一家 SaaS 公司，为企业提供现代化的文书工作解决方案。我们是一项基于云的服务，使个人和企业能够轻松定制、签署和下载流行的商业、法律或个人表格。
Foxit Cloud
connectedpdf.com
福昕云提供安全管理和发送PDF文档以及PDF表单的工具。福昕云提供的多项功能使 PDF 文档处理更加方便、安全。
Zoho Docs
zoho.com
团队和个人的在线文件管理。 将您的团队带到一个安全的协作工作空间，每个人都可以实时使用一切。安全地创建、协作并完成工作。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一体化协作平台，适合希望简化工作流程并更快实现业务成果的团队。凭借跨桌面和移动设备的无缝用户体验，Lark 确保团队可以在任何地方高效工作。 Lark 是一款超级工作应用程序，它将聊天、工作流程、电子邮件、文档、表格、项目管理和会议整合到一个地方。您的团队可以在不中断的情况下计划、执行和同步工作，并专注于对您的业务重要的事情。
LawDepot
lawdepot.com
LawDepot™ 是领先的在线法律文档出版商，在法律文档自动化领域拥有 10 多年的经验。从商业到房地产，我们为美国、英国、加拿大和澳大利亚的人们提供交互式法律合同。
Mathpix Snip
mathpix.com
数字科学，即刻完成。 使用我们的 AI 支持的文档转换技术，将图像和 PDF 转换为 LaTeX、DOCX、Overleaf、Markdown、Excel、ChemDraw 等。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe 有助于保护和自动化客户通信、文档签名和交换，并提高合规性。 我们保护文档并自动化文档流。从强大的电子签名、灵活的电子表单引擎到可配置的客户门户，我们帮助组织简化涉及个人数据、合同、资金和身份的业务流程，节省高达 90% 的时间。 人力资源部门利用我们来入职员工并分发工资单。销售部门利用我们来吸引客户。专业服务公司利用我们与客户签订合同、获取数据和交换文档。学校利用我们来自动化招生流程。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
万兴PDF专家是Adobe® Acrobat®的领先替代品，以极低的价格提供企业级PDF功能和永久许可。它可跨桌面、移动和网络平台使用。万兴PDF专家在全球以 11 种不同语言出售，为所有类型的用户提供了最简单、最智能的方式来创建、编辑、转换和设计 PDF 文档，所有这一切都在用户友好的界面中进行。
pdfFiller
pdffiller.com
编辑 PDF、创建表单、收集数据、协作、签署和传真文档等等。您可以在任何地方、任何设备上完成这一切，而成本只需一小部分。
Quip
quip.com
Quip 是一种团队协作解决方案，它将文档和电子表格的创建和编辑与聊天和评论功能相结合，允许团队在处理任务和项目时直接就任务和项目进行沟通。 Quip 使用户能够通过“智能收件箱”界面实时协作创建和编辑文档、电子表格和清单，并能够过滤和给文档加星标以加快搜索速度。存储文档修订版本以便用户可以跟踪更改，并且可以将注释添加到电子表格和文档中。可以在清单上核对已完成的任务，让所有团队成员了解哪些任务已完成。用户无需通过电子邮件进行交流，而是可以直接在文档中聊天，并具有内置的 1:1 个人消息传递功能以及对任何内容进行评论的能力。 @提及还允许用户将团队成员引导到各个电子表格单元格，或将图像和代码等项目插入到文档中。用户控制的通知让团队成员随时了解任何消息或提及的最新情况。 Quip 可跨桌面和移动设备运行，支持本机 iOS 和 Android 应用程序，并且具有离线功能，用户可以随时随地处理文档，只要有互联网连接，更改就会更新。
Samepage
samepage.io
Samepage 通过将团队聊天、视频会议、屏幕共享、任务管理、文件共享和实时团队文档协作结合在一个基于云的协作中，促进沟通、项目管理、召开会议、在线协作等工作区。
Sejda
sejda.com
Sejda 帮助您完成 PDF 任务。快速简单的在线服务，无需安装！拆分、合并或将 PDF 转换为图像，交替混合或拆分扫描等等。
Soda PDF
sodapdf.com
PDF 编辑变得简单。了解 Soda PDF，这是一款易于使用的软件，配有编辑工具，可按照您的方式修改 PDF 文件。今天免费试用！
WriterDuet
writerduet.com
使用超过 100 万编剧、电视节目和大片所使用的行业标准软件进行规划、编写和共享。