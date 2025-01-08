文档创建软件 - 最热门应用 - 法属波利尼西亚

Xtensio

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Xtensio 是团队创建、共享、展示和管理无纸化业务资料的最简单方法。超过 185,000 名顾问、机构、企业家和教育工作者使用 Xtensio 来构建更智能的文档并简化他们的工作流程。 Xtensio 基于云的平台可以轻松地将业务目标变成现实。从创办公司的企业家到推广全球品牌等的营销团队，该工具可帮助用户通过智能、美观的文档、网页和演示文稿捕捉他们的愿景。从数百个模板和示例中进行选择。更改配色方案、图像并填写您自己的内容。或者从一张白纸开始，从头开始构建您需要的任何东西。通过将网站构建器的设计能力与内容编辑器的协作功能相结合，我们的目标是在永恒创新成为新常态的世界中彻底改变企业的沟通方式。 Xtensio 于 2015 年推出，是 Fake Crow (www.fakecrow.com) 的引导项目，Fake Crow (www.fakecrow.com) 是一家创意产品设计工作室，专门为具有前瞻性的公司提供数字解决方案。 Xtensio 最初是为初创公司创建可视化公司简介并向投资者展示他们的全部内容的创建者。然后它变成了一个工具箱，不仅提供演示工具，还提供在公司的研究、头脑风暴、规划和战略阶段有用的交互式模板。如今，Xtensio 促进思想交流，将愿景转化为有形的沟通页面。我们由企业家、设计师和内容创作者组成的小而强大的团队坚持精益心态，在不浪费资源的情况下为用户创造真正的价值。 Xtensio 总部位于加利福尼亚州洛杉矶，其特点是充满这座城市的创造力、文化活力和创新精神。免费试用 Xtensio 的编辑器以及所有模板和示例。升级以保存您的工作并获得平台的全部功能！请访问 www.xtensio.com 了解有关 Xtensio 如何为您提供帮助的更多信息，并在 Facebook、Twitter 和 LinkedIn 上关注我们，以了解产品新闻和更新。