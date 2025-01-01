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DMARC 软件代表基于域的消息身份验证、报告和一致性，旨在帮助企业确保从其域发送的电子邮件根据两个关键安全标准进行正确身份验证：域密钥识别邮件 (DKIM) 和发件人策略框架 (DKIM)。防晒指数）。 这些工具在 DMARC 协议的各个方面提供帮助，在防止电子邮件欺骗和网络钓鱼等可能使组织的员工或客户面临风险的欺诈活动方面发挥着至关重要的作用。 IT 部门使用 DMARC 软件来配置和管理整个组织的电子邮件帐户，包括公司范围的域以及特定于部门或个人的域。通过确定 DMARC 一致性并强制执行 DMARC 身份验证，这些工具可以检测并阻止试图冒充来自组织的一个或多个注册网址的合法邮件的可疑电子邮件。 DMARC 软件通常与安全电子邮件网关解决方案集成，安全电子邮件网关类别中的一些工具可能包含支持 DMARC 合规性的功能。其他安全软件将 DMARC 协议纳入更广泛的网络安全策略的关键要素已变得越来越普遍。 DMARC 软件的使用应辅之以其他治理、风险和合规工具，以确保您的业务实践符合相关政策。 IT 合规服务提供商可以根据 DMARC 协议等标准评估您公司当前的安全措施。与网络安全咨询提供商合作可以进一步帮助您的管理和 IT 团队了解 DMARC 实施以及其他安全措施的重要性，以保护您的组织及其客户免受网络威胁。
提交新应用
Mimecast
mimecast.com
Mimecast是一款增强电子邮件安全的应用，利用AI和机器学习技术保护组织免受网络攻击和数据泄露。
DMARC Report
dmarcreport.com
DMARC报告应用程序帮助组织管理和分析电子邮件身份验证数据，加强安全性，防止域名欺骗和网络钓鱼攻击。
DMARC Digests
dmarcdigests.com
DMARC Digests应用程序帮助用户管理和分析DMARC报告，解决电子邮件身份验证问题，以确保邮件有效送达。
SimpleDMARC
simpledmarc.com
SimpleDMARC是一款电子邮件身份验证工具，帮助组织防止未经授权使用及电子邮件威胁，确保电子邮件安全与合规。
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce是一款电子邮件验证和可交付性平台，帮助用户提升邮件投递率，清理邮件列表，确保发件人声誉。
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC是一款电子邮件身份验证管理工具，简化SPF、DKIM和DMARC的管理，帮助用户提升邮件安全和可传递性。
Kevlarr
kevlarr.io
Kevlarr 提供安全的互联网通讯和电子邮件保护，防止网络钓鱼和其他在线威胁，支持管理服务提供商 (MSP) 实施 DMARC 标准。
AutoSPF
autospf.com
AutoSPF自动优化和维护SPF记录，减少DNS查找次数，提高电子邮件传递率，确保DMARC对齐和合规性。
Valimail
valimail.com
Valimail是一个电子邮件身份验证管理平台，提供DMARC服务，以保护组织免受网络钓鱼攻击并增强电子邮件安全性。
DmarcEye
dmarceye.com
DMARCEYE是一款免费DMARC监视和报告工具，帮助组织跟踪和分析电子邮件安全，保护域名免受欺诈和网络钓鱼。
dmarcian
dmarcian.com
DMARCIAN 是一款 DMARC 管理工具，帮助组织监控和管理电子邮件安全，防止域名滥用和网络钓鱼攻击。
Skysnag
skysnag.com
Skysnag是一款自动化DMARC软件，旨在保护组织免受电子邮件伪造攻击，提高电子邮件投递率和安全性。
PowerDMARC
powerdmarc.com
PowerDMARC是一款电子邮件认证SaaS平台，帮助组织保护域名和电子邮件免受欺诈和未授权使用，支持DMARC、SPF、DKIM等安全协议。
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