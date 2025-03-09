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dmarcian 由 DMARC 规范的主要作者于 2012 年创立，致力于通过卓越的工具、教育资源和知识支持让所有人都能使用 DMARC，从而升级全世界的电子邮件。我们的 DMARC 管理平台已被数千人使用并受到全球支持团队的推荐，让您可以了解和控制电子邮件域的使用方式。我们的平台为任何规模的组织提供可操作的见解和警报，以部署 DMARC 及其 SPF 和 DKIM 支持技术、可视化电子邮件传送数据以及管理安全的域服务基础设施。通过我们一流的产品纠正电子邮件安全漏洞，提高域名和品牌声誉，并满足 DMARC 合规性要求不断增长的需求。我们的 DMARC 管理平台以强大而有意义的方式可视化 DMARC 数据，以便您可以快速识别 SPF 和 DKIM 配置的身份验证差距，以及对您的域的未经授权的使用。除了聚合 DMARC 数据之外，我们的平台还为域管理团队提供必要的功能，以便他们清晰、自信地采用 DMARC。它提供可操作的见解，由业内最准确的源分类引擎提供支持，并为用户提供特定邮件流的真实来源的保证。自 2012 年规范出台以来，dmarcian 一直在处理 DMARC 数据。