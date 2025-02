DMARC软件 - 最热门应用 - 荷属圣马丁

Web 应用的应用商店 找到合适的软件和服务。

DMARC 软件代表基于域的消息身份验证、报告和一致性,旨在帮助企业确保从其域发送的电子邮件根据两个关键安全标准进行正确身份验证:域密钥识别邮件 (DKIM) 和发件人策略框架 (DKIM)。防晒指数)。 这些工具在 DMARC 协议的各个方面提供帮助,在防止电子邮件欺骗和网络钓鱼等可能使组织的员工或客户面临风险的欺诈活动方面发挥着至关重要的作用。 IT 部门使用 DMARC 软件来配置和管理整个组织的电子邮件帐户,包括公司范围的域以及特定于部门或个人的域。通过确定 DMARC 一致性并强制执行 DMARC 身份验证,这些工具可以检测并阻止试图冒充来自组织的一个或多个注册网址的合法邮件的可疑电子邮件。 DMARC 软件通常与安全电子邮件网关解决方案集成,安全电子邮件网关类别中的一些工具可能包含支持 DMARC 合规性的功能。其他安全软件将 DMARC 协议纳入更广泛的网络安全策略的关键要素已变得越来越普遍。 DMARC 软件的使用应辅之以其他治理、风险和合规工具,以确保您的业务实践符合相关政策。 IT 合规服务提供商可以根据 DMARC 协议等标准评估您公司当前的安全措施。与网络安全咨询提供商合作可以进一步帮助您的管理和 IT 团队了解 DMARC 实施以及其他安全措施的重要性,以保护您的组织及其客户免受网络威胁。