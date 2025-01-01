DMARC软件 - 最热门应用 - 法属圭亚那

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DMARC 软件代表基于域的消息身份验证、报告和一致性，旨在帮助企业确保从其域发送的电子邮件根据两个关键安全标准进行正确身份验证：域密钥识别邮件 (DKIM) 和发件人策略框架 (DKIM)。防晒指数）。 这些工具在 DMARC 协议的各个方面提供帮助，在防止电子邮件欺骗和网络钓鱼等可能使组织的员工或客户面临风险的欺诈活动方面发挥着至关重要的作用。 IT 部门使用 DMARC 软件来配置和管理整个组织的电子邮件帐户，包括公司范围的域以及特定于部门或个人的域。通过确定 DMARC 一致性并强制执行 DMARC 身份验证，这些工具可以检测并阻止试图冒充来自组织的一个或多个注册网址的合法邮件的可疑电子邮件。 DMARC 软件通常与安全电子邮件网关解决方案集成，安全电子邮件网关类别中的一些工具可能包含支持 DMARC 合规性的功能。其他安全软件将 DMARC 协议纳入更广泛的网络安全策略的关键要素已变得越来越普遍。 DMARC 软件的使用应辅之以其他治理、风险和合规工具，以确保您的业务实践符合相关政策。 IT 合规服务提供商可以根据 DMARC 协议等标准评估您公司当前的安全措施。与网络安全咨询提供商合作可以进一步帮助您的管理和 IT 团队了解 DMARC 实施以及其他安全措施的重要性，以保护您的组织及其客户免受网络威胁。
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DMARC Report
dmarcreport.com
阻止恶意软件和网络钓鱼攻击。 DMARC 报告解决方案，适用于需要监控和管理大量域以实现 DMARC 合规性的 MSP、服务提供商和企业。
Mimecast
mimecast.com
Mimecast 的 AI 驱动的高级电子邮件安全可阻止最危险的电子邮件攻击，从网络钓鱼和勒索软件到社会工程、支付欺诈和冒充。借助 Mimecast 的高级电子邮件安全，您可以获得： - 业界最佳的保护：通过人工智能驱动的行业领先检测来阻止基于电子邮件的威胁，受到超过 42,000 名客户的信赖。 - 部署灵活性：选择您的部署选项 - 使用或不使用网关提供电子邮件安全性。 - 人工智能驱动的世界级检测：利用人工智能、机器学习和社交图谱的力量，使安全变得更加智能并赋予员工权力。
DMARC Digests
dmarcdigests.com
修复 SPF 和 DKIM 身份验证问题，这些问题会阻止您的电子邮件到达收件箱，并查看谁使用您的域发送邮件。
SimpleDMARC
simpledmarc.com
绝对地！以下是针对营销人员、营销机构和企业家的 SimpleDMARC 文案文章的改进版本：电子邮件欺诈和网络钓鱼攻击呈上升趋势，作为营销人员、营销机构或企业家，您知道保护您的业务有多么重要来自这些威胁。借助 SimpleDMARC，您不仅可以做到这一点，还可以做到更多。 SimpleDMARC 是一个功能强大的平台，可以轻松保护您的电子邮件域并防止未经授权使用您的电子邮件地址。借助无限被动域、聚合报告 (RUA) 和邀请团队 - 多用户等功能，您可以优化电子邮件策略，提高电子邮件送达率，并确保您的企业免受网络犯罪分子的侵害。 SimpleDMARC 的主要优势之一是能够保护无限的被动域。这意...
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce 是一个屡获殊荣的电子邮件验证和交付平台，帮助超过 350,000 名客户提高电子邮件投资回报率和收件箱放置位置。其一流的送达服务包括： 99% 准确的电子邮件验证 - 删除过时且有风险的电子邮件地址，以降低电子邮件退回率并保持良好的发件人声誉。电子邮件查找器 - 查找新的、有效的企业电子邮件地址并扩大您的 B2B 外展范围 DMARC 监控 - 通过无限的电子邮件监控、安全警报和自动报告来保护您的电子邮件并防止网络钓鱼诈骗 电子邮件送达工具 - 使用定制工具包提高收件箱可见性。包括电子邮件服务器测试、收件箱放置测试、电子邮件查找器和 DMARC 监控活动数据和电子邮件评分...
AutoSPF
autospf.com
我们帮助解决非常具体的技术电子邮件问题，我们平展超过 10 次查找阈值的 SPF 记录。 AutoSPF 自动为企业维护更新的 SPF 记录。我们的解决方案压缩了 SPF 记录中的 DNS 查找数量，这将提高电子邮件的送达率、允许 DMARC 对齐并有助于合规性。
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC 是您的一站式解决方案，可满足 DMARC 的所有需求，以保护域基础设施并提高电子邮件送达率。无论您是中小型企业、企业、MSP 还是经销商，EasyDMARC 都能为您提供解决方案。我们的云原生平台可以自动化并简化每个 IT 部门的 DMARC 任务。加入超过 45,000 家企业，与我们一起安全成长。
DmarcEye
dmarceye.com
DMARC 监控和报告。享受无缝、美观且清晰的域电子邮件安全视图 - 全部免费。
dmarcian
dmarcian.com
dmarcian 由 DMARC 规范的主要作者于 2012 年创立，致力于通过卓越的工具、教育资源和知识支持让所有人都能使用 DMARC，从而升级全世界的电子邮件。我们的 DMARC 管理平台已被数千人使用并受到全球支持团队的推荐，让您可以了解和控制电子邮件域的使用方式。我们的平台为任何规模的组织提供可操作的见解和警报，以部署 DMARC 及其 SPF 和 DKIM 支持技术、可视化电子邮件传送数据以及管理安全的域服务基础设施。通过我们一流的产品纠正电子邮件安全漏洞，提高域名和品牌声誉，并满足 DMARC 合规性要求不断增长的需求。我们的 DMARC 管理平台以强大而有意义的方式可视化 DM...
Skysnag
skysnag.com
使用唯一的自主执行 DMARC 自动化软件，保护您的组织免受电子邮件假冒，并提高电子邮件的送达率。了解电子邮件发件人不可见的健康状况，并绕过所有电子邮件身份验证协议问题。也适用于希望在最短的时间内实现 DMARC 合规性的 MSP、服务提供商。
Kevlarr
kevlarr.io
通过 Kevlarr，我们希望利用我们的经验和知识，让每个人都能通过互联网/电子邮件进行安全通信。我们保护您的在线品牌和在线身份免受网络钓鱼、CEO 欺诈、冒充和其他在线威胁。我们通过实施各种安全标准来做到这一点：DKIM、DMARC、SPF、BIMI、DANE。我们的主要重点在于支持 MSP 的 DMARC 之旅。
Valimail
valimail.com
Valimail 是 DMARC 即服务的全球领导者，也是托管 DMARC 的发明者。该公司的云原生产品通过验证发送者身份来阻止假冒攻击并保护品牌。凭借行业领先的专利技术，Valimail 为各种类型和各种规模的企业解锁 DMARC 强制执行，将强制执行成功率从低于 25% 提高到超过 95%。作为唯一获得 FedRAMP 认证的平台以及经过审查的 Microsoft 365 环境和 Twilio SendGrid 的 DMARC 合作伙伴，Valimail 还在每个关键电子邮件身份验证标准机构中占据领导地位，致力于提高电子邮件生态系统的信任和安全性。欲了解更多信息，请访问 www.valim...
PowerDMARC
powerdmarc.com
PowerDMARC 是一个电子邮件身份验证 SaaS 平台，可帮助组织保护其域名、品牌和电子邮件免遭欺骗、假冒、勒索软件和其他形式的未经授权使用。 PowerDMARC 提供一整套托管电子邮件安全协议，例如 DMARC、SPF、DKIM、BIMI、MTA-STS 和 TLS-RPT，以及与 AI 驱动的威胁情报集成的简化报告，帮助组织了解其电子邮件渠道和打击网络攻击。 PowerDMARC 为 45 个国家/地区的 1000 多个组织提供支持，从财富 100 强公司到政府。 PowerDMARC 平台已做好 MSP/MSSP 准备，并提供多租户支持和 Whitelabel。 PowerDMA...