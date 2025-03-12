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最热门 最近添加 多元化招聘软件 - 最热门应用

多元化招聘软件可帮助公司自动为当前和未来的职位空缺寻找合格的申请人。这些工具可帮助人力资源人员、招聘经理和招聘专业人员减少整个招聘和面试过程中的无意识偏见。利用人工智能，多元化招聘解决方案可以增强职位描述、识别合适的候选人并编制全面的候选人资料。 这些解决方案通常提供对姓名、背景、性别和教育等候选人信息进行匿名化的功能，以防止意外的偏见。包容性招聘平台还有助于创建和分发公正的职位描述、申请人管理和跟踪以及组织申请人数据。这些解决方案通常集成到人力资源部门，并经常与申请人跟踪系统 (ATS)、工作委员会和其他招聘自动化软件交互。