多元化招聘软件 - 最热门应用

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多元化招聘软件可帮助公司自动为当前和未来的职位空缺寻找合格的申请人。这些工具可帮助人力资源人员、招聘经理和招聘专业人员减少整个招聘和面试过程中的无意识偏见。利用人工智能，多元化招聘解决方案可以增强职位描述、识别合适的候选人并编制全面的候选人资料。 这些解决方案通常提供对姓名、背景、性别和教育等候选人信息进行匿名化的功能，以防止意外的偏见。包容性招聘平台还有助于创建和分发公正的职位描述、申请人管理和跟踪以及组织申请人数据。这些解决方案通常集成到人力资源部门，并经常与申请人跟踪系统 (ATS)、工作委员会和其他招聘自动化软件交互。
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HireVue
hirevue.com
HireVue是一个招聘体验平台，提供视频面试、评估工具和AI聊天助手，旨在简化招聘流程并减少偏见。
Loxo
loxo.co
Loxo是一个人才能力管理平台，集成申请人跟踪、客户关系管理和AI工具，简化招聘流程，提高招聘效率。
Vizzy
vizzy.com
Vizzy是一款招聘技术平台，通过互动式简历和专业概述，帮助企业更好地吸引和了解年轻人才。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter是一个视频面试平台，提供预录和实时面试工具，支持多语言和时区，助力各类企业快速高效招聘。
Pymetrics
pymetrics.com
Pymetrics是一个利用数据分析和AI技术进行软技能评估的平台，旨在改善招聘和人才管理流程。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse是一款申请人跟踪系统，旨在简化招聘流程，提供管理招聘各阶段的工具，支持团队协作与分析。
Gem
gem.com
Gem是一款AI驱动的招聘平台，帮助团队提高效率、快速招聘并节省成本，支持多种招聘功能与现有ATS集成。
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher是一个人工智能招聘工具，帮助招聘人员高效采购合适候选人，并支持多元化招聘，简化沟通过程。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany是一款全面的人才管理平台，支持组织在招聘、入职、绩效管理等各个环节优化员工管理。
PowerToFly
powertofly.com
Powertofly 是一个连接求职者与灵活工作机会的平台，帮助用户探索职位、建立网络并提升技能。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一个AI驱动的招聘平台, 集成了多个渠道的候选人数据, 简化了招聘过程并支持个性化招聘活动。
Draup
draup.com
Draup是一个AI驱动平台，提供实时人才和销售数据，支持人力资源规划、人才招聘和销售策略制定。
Eightfold AI
eightfold.ai
八倍AI是一个人才情报平台，通过人工智能优化招聘、员工保留和职业发展，帮助组织提升人力资源管理的效率。
Censia
censia.com
Censia 是一个人才情报平台，帮助组织通过 AI 技术优化招聘、人才管理和多样性计划，分析劳动力数据和识别技能差距。
SeekOut
seekout.com
SeekOut是一款人才优化平台，帮助组织高效招聘、管理和留住员工，提供AI驱动的招聘解决方案与数据分析。
Triplebyte
triplebyte.com
Triplebyte应用通过数据驱动的评估帮助企业筛选技术人才，减少面试浪费，评估过程简单高效且免费。
Applied
beapplied.com
Applied 是一个伦理高效的招聘平台，旨在抵制传统招聘中的系统性偏见，预测最佳候选人并组建优秀团队。
Untapped
untapped.io
Untapped是一款多元化招聘平台，帮助企业高效招聘多样化团队，推动机会与人才的平等。
Textio
textio.com
Textio是一个帮助企业优化职位描述的平台，通过消除偏见，吸引多样化的人才，提高候选人质量。
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore是一个AI驱动的HR工具，通过自动化和深度集成优化招聘和人才管理流程，确保公平性和合规性。
Findem
findem.ai
Findem是一个AI驱动的人才获取与管理平台，旨在提高招聘效率，优化人才搜索和分析，以找到合适候选人。
WayUp
wayup.com
WayUp是一个求职平台，帮助用户搜索工作实习机会，提供职业建议，并与雇主直接联系。
The Muse
themuse.com
The Muse帮助企业通过叙述雇主品牌故事来招聘多元化人才，提高招聘效率，降低成本，并提供一站式招聘解决方案。
X0PA
x0pa.com
X0PA AI帮助组织识别、接触和雇用最适合的候选人，并使用预测分析评估候选人留任和表现的可能性。
Rolebot
rolebot.io
角色机器人是一个基于AI的招聘自动化工具，简化候选人采购和互动，提高招聘效率，减少手动操作。
HootRecruit
hootrecruit.com
HootRecruit是一个简化招聘流程的平台，帮助雇主管理职位发布、跟踪申请和促进与候选人沟通。
Bryq
bryq.com
Bryq是一款人才智能平台，利用AI评估候选人的能力，帮助组织优化招聘流程，提高员工表现与内部流动。
Screenloop
screenloop.com
Screenloop是一个人才运营平台，结合了现代ATS、AI解决方案和自动化功能，面向各类企业的人力资源和招聘团队。
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics是一个内容优化工具，分析文本清晰度和质量，提供可读性分析、关键字建议等功能，帮助用户提升写作效果。
Toggl Hire
toggl.com
Toggl Hire是一款招聘工具，通过实际测试评估候选人技能，帮助雇主更有效地选拔合适的人才。
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch是一个招聘自动化平台，帮助Z世代求职者与雇主高效匹配，简化招聘流程，促进多样性和包容性。
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint应用程序简化招聘流程，提供高效的工作流程和美观的报告，帮助团队和候选人做出更好的招聘决策。
Inclusively
inclusively.com
Inclusively 是一个平台，通过提供匿名搜索和资源访问，促进员工的包容性和福祉，帮助企业更好地满足员工需求。
Cangrade
cangrade.com
Cangrade提供无偏见的人才评估、视频面试和在线学习工具，帮助企业快速做出基于数据的招聘决策，优化人才管理流程。
Vervoe
vervoe.com
Vervoe是一个用技能评估替代传统招聘流程的应用，帮助企业通过任务表现筛选候选人，提升招聘效果。
Jopwell
jopwell.com
Jopwell 是一个促进黑人、拉美裔和美洲原住民职场发展的平台，帮助公司实现多样性和包容性目标。
Datapeople
datapeople.io
Datapeople 应用程序优化招聘流程，让您更有效地吸引和筛选合格、多样化的候选人。