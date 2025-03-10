找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
多元化招聘软件可帮助公司自动为当前和未来的职位空缺寻找合格的申请人。这些工具可帮助人力资源人员、招聘经理和招聘专业人员减少整个招聘和面试过程中的无意识偏见。利用人工智能，多元化招聘解决方案可以增强职位描述、识别合适的候选人并编制全面的候选人资料。 这些解决方案通常提供对姓名、背景、性别和教育等候选人信息进行匿名化的功能，以防止意外的偏见。包容性招聘平台还有助于创建和分发公正的职位描述、申请人管理和跟踪以及组织申请人数据。这些解决方案通常集成到人力资源部门，并经常与申请人跟踪系统 (ATS)、工作委员会和其他招聘自动化软件交互。
提交新应用
HireVue
hirevue.com
HireVue是一个招聘体验平台，提供视频面试、评估工具和AI聊天助手，旨在简化招聘流程并减少偏见。
Loxo
loxo.co
Loxo是一个人才能力管理平台，集成申请人跟踪、客户关系管理和AI工具，简化招聘流程，提高招聘效率。
Vizzy
vizzy.com
Vizzy是一款招聘技术平台，通过互动式简历和专业概述，帮助企业更好地吸引和了解年轻人才。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter是一个视频面试平台，提供预录和实时面试工具，支持多语言和时区，助力各类企业快速高效招聘。
Pymetrics
pymetrics.com
Pymetrics是一个利用数据分析和AI技术进行软技能评估的平台，旨在改善招聘和人才管理流程。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse是一款申请人跟踪系统，旨在简化招聘流程，提供管理招聘各阶段的工具，支持团队协作与分析。
Gem
gem.com
Gem是一款AI驱动的招聘平台，帮助团队提高效率、快速招聘并节省成本，支持多种招聘功能与现有ATS集成。
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher是一个人工智能招聘工具，帮助招聘人员高效采购合适候选人，并支持多元化招聘，简化沟通过程。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany是一款全面的人才管理平台，支持组织在招聘、入职、绩效管理等各个环节优化员工管理。
PowerToFly
powertofly.com
Powertofly 是一个连接求职者与灵活工作机会的平台，帮助用户探索职位、建立网络并提升技能。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一个AI驱动的招聘平台, 集成了多个渠道的候选人数据, 简化了招聘过程并支持个性化招聘活动。
Draup
draup.com
Draup是一个AI驱动平台，提供实时人才和销售数据，支持人力资源规划、人才招聘和销售策略制定。
Eightfold AI
eightfold.ai
八倍AI是一个人才情报平台，通过人工智能优化招聘、员工保留和职业发展，帮助组织提升人力资源管理的效率。
Censia
censia.com
Censia 是一个人才情报平台，帮助组织通过 AI 技术优化招聘、人才管理和多样性计划，分析劳动力数据和识别技能差距。
SeekOut
seekout.com
SeekOut是一款人才优化平台，帮助组织高效招聘、管理和留住员工，提供AI驱动的招聘解决方案与数据分析。
Triplebyte
triplebyte.com
Triplebyte应用通过数据驱动的评估帮助企业筛选技术人才，减少面试浪费，评估过程简单高效且免费。
Applied
beapplied.com
Applied 是一个伦理高效的招聘平台，旨在抵制传统招聘中的系统性偏见，预测最佳候选人并组建优秀团队。
Untapped
untapped.io
Untapped是一款多元化招聘平台，帮助企业高效招聘多样化团队，推动机会与人才的平等。
Textio
textio.com
Textio是一个帮助企业优化职位描述的平台，通过消除偏见，吸引多样化的人才，提高候选人质量。
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore是一个AI驱动的HR工具，通过自动化和深度集成优化招聘和人才管理流程，确保公平性和合规性。
Findem
findem.ai
Findem是一个AI驱动的人才获取与管理平台，旨在提高招聘效率，优化人才搜索和分析，以找到合适候选人。
WayUp
wayup.com
WayUp是一个求职平台，帮助用户搜索工作实习机会，提供职业建议，并与雇主直接联系。
The Muse
themuse.com
The Muse帮助企业通过叙述雇主品牌故事来招聘多元化人才，提高招聘效率，降低成本，并提供一站式招聘解决方案。
X0PA
x0pa.com
X0PA AI帮助组织识别、接触和雇用最适合的候选人，并使用预测分析评估候选人留任和表现的可能性。
Rolebot
rolebot.io
角色机器人是一个基于AI的招聘自动化工具，简化候选人采购和互动，提高招聘效率，减少手动操作。
HootRecruit
hootrecruit.com
HootRecruit是一个简化招聘流程的平台，帮助雇主管理职位发布、跟踪申请和促进与候选人沟通。
Bryq
bryq.com
Bryq是一款人才智能平台，利用AI评估候选人的能力，帮助组织优化招聘流程，提高员工表现与内部流动。
Screenloop
screenloop.com
Screenloop是一个人才运营平台，结合了现代ATS、AI解决方案和自动化功能，面向各类企业的人力资源和招聘团队。
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics是一个内容优化工具，分析文本清晰度和质量，提供可读性分析、关键字建议等功能，帮助用户提升写作效果。
Toggl Hire
toggl.com
基于技能的招聘。正确的人才。更好的团队。在 Toggl Hire，我们相信技能。我们通过帮助您回答重要问题来帮助您雇用最适合该工作的人选：“此人的技能是否最适合该工作？
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch是一个招聘自动化平台，帮助Z世代求职者与雇主高效匹配，简化招聘流程，促进多样性和包容性。
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint应用程序简化招聘流程，提供高效的工作流程和美观的报告，帮助团队和候选人做出更好的招聘决策。
Inclusively
inclusively.com
包容性是新生产力 在当今瞬息万变的商业环境中，包容性引领了重新定义工作场所成功真正含义的运动。通过协同生产力、合规性和包容性，我们强调多元化团队和无与伦比的成果之间不可否认的联系。我们的使命不仅仅是促进包容性；我们确保组织不仅合规，而且在这个新的工作时代蓬勃发展。通过包容性，每个组织都有权利用多元化和充满活力的员工队伍的无与伦比的能力。我们应对的挑战：人才保留和生产力：每年高达 1500 亿美元的生产力损失可以追溯到与心理健康和慢性疾病相关的问题。当这些挑战得到适当解决时，Inclusively 的定制方法显示出生产力提高了 72%，保留率显着提高了 90%。多元化与合规性：即使 30% 的员工符合联邦残疾定义，但只有一小部分人（约 3-5%）愿意披露自己的残疾情况。我们的使命是让组织转向一种固有的透明度和包容性的精神。包容性如何发挥作用：准备：从真正包容性的基础开始，我们深入研究现有流程，整理重要的员工见解，并利用行业基准来突出增长向量，同时制定清晰的前进道路。招聘：我们庞大的合作伙伴网络为我们提供了多样化的候选人库。借助我们最先进的人工智能系统，我们确保候选人找到与其优势和目标产生共鸣的职位。我们精细的集成确保了简化的招聘流程。保留：通过 Inclusively，处理住宿请求从挑战转变为机遇。我们使组织能够定制他们的环境，反映现代劳动力的需求和愿望，尤其是充满活力的 Z 世代。 支持：除了功能和工具之外，我们敬业的客户成功团队还支持您组织的总体目标。从战略制定到 KPI 调整，再到促进可扩展的包容性工作，我们是您的忠实合作伙伴。我们的包容性社区进一步增强了这一旅程，培育了共享知识和共同成长的领域。结论：包容性不仅仅是一个解决方案，它还是我们对工作场所的设想发生范式转变的基石。对于为客户寻找有影响力的产品的福利经纪人来说，包容性成为黄金标准。我们不仅设想而且积极塑造未来的工作场所：适应性、包容性和蓬勃发展。与我们一起参与这一变革之旅。
Cangrade
cangrade.com
借助坎格莱德准确率提高 10 倍的人力资源解决方案，打造并留住一支优秀的员工队伍。凭借无偏见的人才洞察，坎格莱德的聘前评估、视频面试、背景调查和电子学习可帮助您做出快速、成功、有数据支持的人才决策，以便您能够专注于大局和人的部分人力资源。借助 Cangrade 的无偏见、合规且安全的招聘和人才管理平台彻底改变您团队的招聘和人才管理流程。受到 Wayfair、FDNY、Unum、Lamar Advertising 和 Applied Industrial Technologies 等公司的信赖。请访问 www.cangrade.com 或发送电子邮件至 [email protected] 开始使用。
Vervoe
vervoe.com
Vervoe 的使命是招聘员工时看重绩效，而不是背景。我们帮助雇主根据候选人实际完成工作的能力而不是他们纸面上的表现来做出招聘决定。 Vervoe 用技能评估取代了传统的招聘流程，让每位候选人都有机会通过完成与工作相关的任务来展示自己的才能。然后，Vervoe 使用机器学习模型根据候选人的表现自动对他们进行排名。世界各地大大小小的公司都使用 Vervoe 来招聘顶尖人才。我们的客户不会花时间进行简历、电话筛选或依赖任意数据点。相反，他们在获得工作之前通过模拟候选人将被雇用的环境的沉浸式工作评估来看到人们在做工作。Vervoe 是评估候选人技能的最具预测性的方法。
Jopwell
jopwell.com
黑人、拉丁裔和美洲原住民专业人士的职业发展。 Jopwell 的使命是对增加黑人、拉丁裔和美洲原住民在劳动力中的代表性产生重大、可衡量的影响。卓普威尔致力于打造包容性的工作场所，让我们的会员能够在工作中展现真实的自我。我们通过协助公司为有色人种社区进行招聘、营销和保留工作来实现这一目标。
Datapeople
datapeople.io
合适的候选人应该会来找您。 入境招聘是最公平、最有效的招聘方式。但如果没有正确的情报，你就无法吸引或推进合格的、多样化的候选人库。数据人会改变您的招聘流程，使入站成为您候选人和雇员的最佳来源，而不是造成混乱的根源。
© 2025 WebCatalog, Inc.