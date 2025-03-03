多元化招聘软件 - 最热门应用 - 台湾

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包容性是新生产力 在当今瞬息万变的商业环境中，包容性引领了重新定义工作场所成功真正含义的运动。通过协同生产力、合规性和包容性，我们强调多元化团队和无与伦比的成果之间不可否认的联系。我们的使命不仅仅是促进包容性；我们确保组织不仅合规，而且在这个新的工作时代蓬勃发展。通过包容性，每个组织都有权利用多元化和充满活力的员工队伍的无与伦比的能力。我们应对的挑战：人才保留和生产力：每年高达 1500 亿美元的生产力损失可以追溯到与心理健康和慢性疾病相关的问题。当这些挑战得到适当解决时，Inclusively 的定制方法显示出生产力提高了 72%，保留率显着提高了 90%。多元化与合规性：即使 30% 的员工符合联邦残疾定义，但只有一小部分人（约 3-5%）愿意披露自己的残疾情况。我们的使命是让组织转向一种固有的透明度和包容性的精神。包容性如何发挥作用：准备：从真正包容性的基础开始，我们深入研究现有流程，整理重要的员工见解，并利用行业基准来突出增长向量，同时制定清晰的前进道路。招聘：我们庞大的合作伙伴网络为我们提供了多样化的候选人库。借助我们最先进的人工智能系统，我们确保候选人找到与其优势和目标产生共鸣的职位。我们精细的集成确保了简化的招聘流程。保留：通过 Inclusively，处理住宿请求从挑战转变为机遇。我们使组织能够定制他们的环境，反映现代劳动力的需求和愿望，尤其是充满活力的 Z 世代。 支持：除了功能和工具之外，我们敬业的客户成功团队还支持您组织的总体目标。从战略制定到 KPI 调整，再到促进可扩展的包容性工作，我们是您的忠实合作伙伴。我们的包容性社区进一步增强了这一旅程，培育了共享知识和共同成长的领域。结论：包容性不仅仅是一个解决方案，它还是我们对工作场所的设想发生范式转变的基石。对于为客户寻找有影响力的产品的福利经纪人来说，包容性成为黄金标准。我们不仅设想而且积极塑造未来的工作场所：适应性、包容性和蓬勃发展。与我们一起参与这一变革之旅。