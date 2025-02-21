多元化招聘软件 - 最热门应用 - 多哥

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多元化招聘软件可帮助公司自动为当前和未来的职位空缺寻找合格的申请人。这些工具可帮助人力资源人员、招聘经理和招聘专业人员减少整个招聘和面试过程中的无意识偏见。利用人工智能，多元化招聘解决方案可以增强职位描述、识别合适的候选人并编制全面的候选人资料。 这些解决方案通常提供对姓名、背景、性别和教育等候选人信息进行匿名化的功能，以防止意外的偏见。包容性招聘平台还有助于创建和分发公正的职位描述、申请人管理和跟踪以及组织申请人数据。这些解决方案通常集成到人力资源部门，并经常与申请人跟踪系统 (ATS)、工作委员会和其他招聘自动化软件交互。
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Cangrade
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借助坎格莱德准确率提高 10 倍的人力资源解决方案，打造并留住一支优秀的员工队伍。凭借无偏见的人才洞察，坎格莱德的聘前评估、视频面试、背景调查和电子学习可帮助您做出快速、成功、有数据支持的人才决策，以便您能够专注于大局和人的部分人力资源。借助 Cangrade 的无偏见、合规且安全的招聘和人才管理平台彻底改变您团队的招聘和人才管理流程。受到 Wayfair、FDNY、Unum、Lamar Advertising 和 Applied Industrial Technologies 等公司的信赖。请访问 www.cangrade.com 或发送电子邮件至 [email protected] 开始使用。
PowerToFly
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Draup
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Draup 是一个人工智能驱动的平台，专为人力资源和销售领导者设计。它提供深入的见解和数据来支持人力资源领导者的劳动力规划、人才招聘和技能发展。 借助实时人才数据，人力资源领导者可以了解行业趋势、开发人才渠道并制定再培训策略。 Draup 还提供有关新兴角色、人才热点和紧缺技能的见解，以帮助规划未来的劳动力需求。对于销售领导者，Draup 提供的销售智能工具超出了基本的买家信息。 它可以根据兴趣、技术需求和外包关系对潜在客户进行微观定位。 Draup 提供详细的客户报告、利益相关者分布图，并帮助确定正确的决策者以制定有针对性的销售策略。 它还帮助销售团队探索各个行业的新服务提供商机会。Draup 由人工智能、机器学习 (ML) 和自然语言处理 (NLP) 专家构建，将人工智能驱动的分析与人工管理相结合。 该平台提供基于数百万个数据点的超针对性洞察，并提供由最新且经过验证的数据支持的可行策略。 Draup 的数据经过专家研究人员和分析师的审查，以确保信息公正。该平台具有快速入门、持续支持和敏捷部署的特点，可以满足不断变化的需求。 它提供近乎实时的数据刷新、灵活的交付模式和可预测的费用。 Draup 提供对其平台、自定义报告和数据导出/REST API 的多渠道访问，以便无缝集成到企业解决方案中。总体而言，Draup 旨在支持人才和销售团队做出数据驱动的决策并加速全球企业的收入增长。
Textmetrics
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Textmetrics 平台非常灵活，可根据您的需求进行定制，并为您节省宝贵的时间。人工智能 (AI) 算法首先分析和测量您的词典。然后，我们的增强写作环境会计算改进并帮助您的员工编写出色的内容。其结果是将您的业务提升到一个新的水平，以便您始终与公司的品牌形象保持一致，与您的受众交流，实现多样性和包容性目标，提高可发现性并提高转化率。借助 Textmetrics，您将以各种可能的方式升级。
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Textio 通过消除员工生命周期中最关键时刻的偏见，帮助公司雇用和留住多元化团队。如果你最好的员工辞职了，招聘就没有意义了。 Textio 为您提供工具，通过吸引多元化人才并支持他们的职业发展来建立高绩效团队。
WayUp
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为合格且多样化的候选人提供发现和聘用的行业领导者。寻找工作和实习机会、获取职业建议并直接与顶级雇主联系。
Jopwell
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黑人、拉丁裔和美洲原住民专业人士的职业发展。 Jopwell 的使命是对增加黑人、拉丁裔和美洲原住民在劳动力中的代表性产生重大、可衡量的影响。卓普威尔致力于打造包容性的工作场所，让我们的会员能够在工作中展现真实的自我。我们通过协助公司为有色人种社区进行招聘、营销和保留工作来实现这一目标。
Findem
findem.ai
Findem 是一个人工智能驱动的人才获取和管理平台，旨在使招聘流程更加高效和有效。该工具提供了一系列功能来支持人才搜寻、招聘管理，并提供基于人才分析的深入见解。 Findem 利用广泛的数据和人工智能，旨在优化招聘流程并帮助更快地雇用合适的人才。该平台包含人才采购、市场情报、人才分析、候选人重新发现、人才 CRM 等功能。 除了招聘之外，Findem 还提供多渠道人才获取、多元化招聘、人才洞察和主动人才培养的解决方案。 通过使用 3D 数据，该平台提供动态、全面的人才数据，使组织能够更好地规划、更快地决策并增加多样性。 该平台为组织提供数据驱动的见解和情报，这些见解和情报超越了病房简历分析，并专注于复杂的属性，以采取更具战略性和整体性的人才战略方法。
Screenloop
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Screenloop 是终极人才运营平台，可方便地将下一代 ATS 与人工智能驱动的解决方案和自动化相结合，包括自我调度、人工智能记事本、背景调查、分析、招聘质量等，全部集中在一个地方。它为人力资源、人才和人事专业人士以及初创企业、小型和大型企业的招聘团队提供服务。
Vervoe
vervoe.com
Vervoe 的使命是招聘员工时看重绩效，而不是背景。我们帮助雇主根据候选人实际完成工作的能力而不是他们纸面上的表现来做出招聘决定。 Vervoe 用技能评估取代了传统的招聘流程，让每位候选人都有机会通过完成与工作相关的任务来展示自己的才能。然后，Vervoe 使用机器学习模型根据候选人的表现自动对他们进行排名。世界各地大大小小的公司都使用 Vervoe 来招聘顶尖人才。我们的客户不会花时间进行简历、电话筛选或依赖任意数据点。相反，他们在获得工作之前通过模拟候选人将被雇用的环境的沉浸式工作评估来看到人们在做工作。Vervoe 是评估候选人技能的最具预测性的方法。
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hideEZ 是一个屡获殊荣的端到端对外招聘平台，它集中了大大小小的招聘团队的所有招聘工作，使对外招聘变得容易。跨 8 亿多个开放网络配置文件和 45 个以上平台体验快速、简单的 AI 采购。使用模板、序列、跟踪和日历安排自动化并构建个性化招聘活动。通过我们的人才数据云，通过近乎零的管理和安全的数据中心来集中、刷新和重新发现以前孤立的数据，从而实现招聘质量。欲了解更多信息，请访问hireez.com。
Untapped
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Untapped 是一个一体化的多元化招聘平台，可帮助企业有效地招聘多元化团队。人才无处不在；机会不是。我们致力于快速改变这一现状。未开发的领域是公司在招聘多元化团队时消除猜测的地方。这是他们转变创造力、创新和成长的地方。他们将目标转化为行动，以创造社会所需的变革。为什么？因为多样性不能等待，也不会等待。未来就像你。
Vizzy
vizzy.com
重塑简历，以前所未有的方式看待一代人才 早期职业招聘格局正在迅速发展，企业寻求创新方法来吸引和了解 Z 世代人才库。传统的简历往往无法捕捉候选人的真正本质，导致技能和公司文化不匹配，而申请数量和对多元化员工队伍的需求又进一步加剧了这种不匹配。企业想要在求职者中脱颖而出也变得越来越困难，这就是我们的用武之地。Vizzy 简介 Vizzy 是一个最先进的招聘人才技术平台，它彻底改变了早期职业招聘流程。与传统方法不同，Vizzy 提供出色的申请流程并提供动态的专业摘要，提供超越传统简历的候选人潜力的 360 度视角。我们的技术旨在适应向更全面的招聘的转变以及 Z 世代对有吸引力的数字优先招聘流程的期望。工作原理 Vizzy 帮助企业提供品牌一致的申请流程，以脱颖而出并吸引比平常更广泛的人才受众。 Vizzy 邀请候选人创建引人入胜的专业档案，通过直观且令人愉悦的界面展示他们的动机、个性、技能和态度。然后，雇主将获得更深入的见解，更好地为招聘决策提供信息，并为更广泛的业务部门提供信息。 Vizzy 将候选人洞察转变为消费者洞察，为已聘用和未聘用的人员提供价值，为营销、产品等提供信息。主要优势 在战略层面，Vizzy 帮助企业在繁忙且竞争激烈的市场中脱颖而出，吸引顶尖的早期职业人才至关重要。在功能层面上，Vizzy 使企业能够利用更广泛的人才库，减少无意识的偏见，并通过提供现代化、包容性和对候选人友好的申请体验来增强雇主品牌吸引力。我们的客户已经观察到候选人质量的提高（通常聘用的人数超过计划，从而提高保留率和与他们的企业价值观产生共鸣的员工队伍。除此之外，他们作为使用与下一代人才产生共鸣的技术的雇主而声名狼藉，当他们希望处于职业生涯的关键时刻时与他们交谈。
Bryq
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Bryq 是一个人才情报平台，可帮助组织快速聘用合适的人才，并使现有人才充分发挥潜力。 Bryq 利用 I-O 心理学的最新发展，提供人工智能驱动的平台，使人力资源专业人员和领导者能够降低招聘成本、提高员工绩效并有效管理人才。 Bryq 支持内部流动性，促进学习和发展文化，提高员工积极性，确定增长领域，并预测表现最佳的员工 - 所有这些都使用数据，而不仅仅是直觉。借助 Bryq，您还可以确保遵守雇佣法并显着降低招聘偏见的风险。
SeekOut
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SeekOut 凭借其以人为本的人才优化平台，帮助数千家组织招聘、培养和留住优秀人才。在我们的数字时代，组织中数据泛滥，但很少有人深入了解其员工，因为人员数据是孤立且互不相关的。您的员工是真正的改变者，一旦您了解他们的热情、经验以及帮助他们实现目标的机会，您就可以更好地调整他们的技能、能力和职业道路以满足业务需求。 SeekOut 将人才获取、人才管理和人才分析相结合，帮助您培养现有人才并找到您需要的人才。美国 10 家最具价值的公司中有 6 家信赖 SeekOut 作为管理和招聘人才的单一平台。 SeekOut 最近在《福布斯》美国最佳初创企业雇主排行榜 500 强中排名第 26 位，荣获 GeekWire 年度初创企业称号，在 The Information 50 家值得关注初创企业 B2B 类别中排名第二，并被列入 Madrona 智能应用前 40 名列表。 SeekOut 成立于 2017 年，已筹集 1.89 亿美元资金，得到 Tiger Global Management、Madrona Venture Group、Mayfield 和 Founders Circle Capital 的支持，估值为 12 亿美元。欲了解更多信息，请访问 www.seekout.com。
HootRecruit
hootrecruit.com
HootRecruit（以前称为 IQRecruit）是寻找和聘用合适人才的更好方法。无论您是招聘人员、招聘经理还是创始人，我们的平台都可以让您轻松找到合格的候选人并与他们联系来填补您的空缺职位。
Censia
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Censia 将人工智能驱动的人才智能添加到您现有的人才工作流程中，从招聘到人力资本管理、高管搜索和劳动力规划。我们的无缝集成分为三个级别：本机、标准和基本），您还可以将其用作云解决方案或通过 API 构建您自己的解决方案。使用 Censia 的团队在手动任务（审核、研究等）上花费的时间减少了 90%，找到了更多合格且多样化的候选人，发现了他们团队已有的能力，并释放了人才团队的全部潜力。这是因为当您使用 Censia 时，您可以访问一些最好的人才数据。每个个人资料不仅包含有关角色和技能的详细信息，还包含有关公司和行业的详细信息。寻找最适合您团队的最佳人才从未如此简单。 Censia 的公平 AI 算法使用我们经过验证的专有数据集进行训练，这些数据集从 2,000 多个来源收集、清理和关联。即将推出：生成式人工智能人才搜索和研究。
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Rolebot 是用于对外招聘工作的即插即用框架。在人工智能的驱动下，Rolebot 使您和您的 TA 团队能够扩展外向采购和参与工作，无需手动提升或浪费时间，并衡量每日回报。告别繁琐的逐个个人资料搜索。每天 10 次/分钟以内即可实现相同的生产率甚至更高。 Rolebot 的客户包括：Snowflake、Sandvik 和 USC
Inclusively
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包容性是新生产力 在当今瞬息万变的商业环境中，包容性引领了重新定义工作场所成功真正含义的运动。通过协同生产力、合规性和包容性，我们强调多元化团队和无与伦比的成果之间不可否认的联系。我们的使命不仅仅是促进包容性；我们确保组织不仅合规，而且在这个新的工作时代蓬勃发展。通过包容性，每个组织都有权利用多元化和充满活力的员工队伍的无与伦比的能力。我们应对的挑战：人才保留和生产力：每年高达 1500 亿美元的生产力损失可以追溯到与心理健康和慢性疾病相关的问题。当这些挑战得到适当解决时，Inclusively 的定制方法显示出生产力提高了 72%，保留率显着提高了 90%。多元化与合规性：即使 30% 的员工符合联邦残疾定义，但只有一小部分人（约 3-5%）愿意披露自己的残疾情况。我们的使命是让组织转向一种固有的透明度和包容性的精神。包容性如何发挥作用：准备：从真正包容性的基础开始，我们深入研究现有流程，整理重要的员工见解，并利用行业基准来突出增长向量，同时制定清晰的前进道路。招聘：我们庞大的合作伙伴网络为我们提供了多样化的候选人库。借助我们最先进的人工智能系统，我们确保候选人找到与其优势和目标产生共鸣的职位。我们精细的集成确保了简化的招聘流程。保留：通过 Inclusively，处理住宿请求从挑战转变为机遇。我们使组织能够定制他们的环境，反映现代劳动力的需求和愿望，尤其是充满活力的 Z 世代。 支持：除了功能和工具之外，我们敬业的客户成功团队还支持您组织的总体目标。从战略制定到 KPI 调整，再到促进可扩展的包容性工作，我们是您的忠实合作伙伴。我们的包容性社区进一步增强了这一旅程，培育了共享知识和共同成长的领域。结论：包容性不仅仅是一个解决方案，它还是我们对工作场所的设想发生范式转变的基石。对于为客户寻找有影响力的产品的福利经纪人来说，包容性成为黄金标准。我们不仅设想而且积极塑造未来的工作场所：适应性、包容性和蓬勃发展。与我们一起参与这一变革之旅。
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基于技能的招聘。正确的人才。更好的团队。在 Toggl Hire，我们相信技能。我们通过帮助您回答重要问题来帮助您雇用最适合该工作的人选：“此人的技能是否最适合该工作？
ClearCompany
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帮助近3,000个组织招募，坡道，认识和留住员工，ClearCompany的端到端人才管理平台自2004年以来，成千上万的公司可以通过在员工旅程的每个阶段增强人们的能力来最大化人才。 ClearCompany集成了数据驱动的最佳实践，专家知识的内容以及量身定制的软件工具，以招募，坡道，识别和保留员工，团结人员和流程以取得业务成功。当人力资源拥有准确计划，执行人们的计划所需的工具时，才能实现人才的最大化，并故意建立文化 - 这些人才最大化的基本支柱是其人才管理平台的核心。 ClearCompany是一个全光谱的人才管理平台，可通过团结人员，平台和流程来帮助组织实现其任务，以最大程度地提高员工的才华。它独特的方法使公司任务成为每个客户人才流程的中心。作为唯一统一招聘，入职，绩效管理和员工参与度的人力资源软件提供商，ClearCompany平台为整个员工生命周期的组织提供了支持。
Eightfold AI
eightfold.ai
Fivefold AI 市场领先的人才智能平台可帮助组织留住顶尖人才、提高员工技能和再培训员工、高效招聘人才并实现多元化目标。 Fivefold 的专利深度学习人工智能平台可在超过 155 个国家和 24 种语言使用，帮助尖端企业将人才转化为竞争优势。欲了解更多信息，请访问 www.eightfold.ai。
Fetcher
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Fetcher 是一种人工智能招聘工具，旨在寻找被动候选人，使招聘人员能够更多地关注候选人的体验而不是寻找过程。 该软件有助于招募代表性不足的人才，并提供个性化的多样性搜索标准功能，以帮助建立代表性良好的管道。 Fetcher 使用先进的技术自动寻找符合用户招聘要求的高质量候选人资料。该工具还向工程、财务、产品、运营、营销、销售、计算机科学等各个专业领域的知识工作者宣传用户的品牌。 Fetcher 提供与 ATS、CRM、电子邮件、日历和 Slack 的强大技术集成，旨在提高团队生产力。该工具还具有经过验证的个人电子邮件地址，以确保可靠的候选人联系信息。 处于各个发展阶段的公司可能会发现 Fetcher 非常有用，因为它具有先进的采购功能和快速的运营节奏。
Gem
gem.com
Gem 是 TA 团队喜爱的人工智能招聘平台。它可以帮助您最大限度地提高生产力、加快招聘速度并节省资金，同时为招聘人员提供他们认为易于使用的解决方案。使用 Gem 作为您的一体化招聘平台，或通过 CRM、采购、日程安排、分析、招聘网站、活动等集成产品增强您现有的 ATS。超过 1,000 家公司（从初创公司到 Airbnb、Wayfair、Cintas、Carmax、Doordash 和 Zillow 等行业领导者）信赖 Gem 能够快速、轻松地进行招聘。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software（俗称 Greenhouse）是一家总部位于纽约市的美国科技公司，提供招聘软件即服务。它由 Daniel Chait 和 Jon Stross 于 2012 年创立。 该公司在2013年的种子轮融资中筹集了270万美元，在2014年的A轮融资中筹集了750万美元，在2015年的B轮融资中筹集了1360万美元，在2015年的C轮融资中筹集了3500万美元，在D轮融资中筹集了5000万美元2018 年，研究公司 CB Insights 在《纽约时报》委托进行的一项研究中将 Greenhouse 列为预计将成为独角兽的 50 家初创公司之一，这些公司的估值至少为 10 亿美元。
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore 是一款人工智能驱动的工具，为人才招聘和人才管理流程中的人力资源转型提供解决方案。 HiredScore 使用可解释的人工智能、自动化和深度集成，在正确的时间向正确的利益相关者提供主动、行动驱动的建议。 该工具旨在帮助组织以透明度、质量和实时意识实现其人力资源转型目标。借助 HiredScore，用户可以自动发现、评分和优先考虑所有人才类型的人才，包括任何空缺职位的潜在客户、申请人和候选人。 该工具还提供安全的自动化功能，以优化人才流程、消除瓶颈并确保高效、有效和公平的招聘实践。 HiredScore 能够战略性地利用所有劳动力选项来实现招聘和保留目标，使用户能够调整劳动力计划并发现最优秀的人才，无论工人类型如何。 该工具通过提供偏见审计、可解释性、本地合规性配置和以隐私为中心来促进道德和合规的人工智能使用。此外，HiredScore 通过将 DE&I 目标与招聘人员和经理流程无缝连接，帮助组织在多元化和包容性目标方面取得进展。 该工具通过与大多数人力资源系统、第三方、协作平台和体验层集成来促进数据利用。 HiredScore 确保对每位候选人进行一致公正的审查，遵守全球政府的非歧视标准。 该工具可最大限度地降低合规风险并符合行业思想领导标准。总体而言，HiredScore 旨在为全球人力资源团队提供创新、安全且有效的人工智能解决方案，支持数据驱动的招聘流程和人才招聘计划。
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Loxo 是排名第一的人才情报平台，也是招聘软件领域的全球领导者。我们所知道的传统 ATS 将在 5 年内不复存在。 Loxo 旨在通过单一记录系统软件平台管理整个招聘生命周期，取代传统的 ATS，并在此过程中带来无限更多的内容。因为招聘一名员工不应该需要 10 种以上的工具。人才情报平台包括： - 一流的 ATS - 人工智能驱动的招聘 CRM（您的招聘数据库，其中包含您的数据和 Loxo 自动更新数据的组合，以确保您始终获得最准确的候选人信息） - 具有人工智能支持的营销活动构建功能的多渠道外展工具，因此您永远不会错过后续活动 - 包含超过 12 亿人和数百万组织的人员和公司搜索引擎 - 经过验证的联系信息，例如个人电子邮件和手机号码 - 借助 Loxo 的 AI 助手 Copilot 实现即时 AI 采购、排名和匹配 更不用说...Loxo 也是唯一一款配备专为招聘人员设计的销售 CRM 的招聘软件 — 这意味着您可以进行业务开发活动在您完成其余工作流程的同一位置进行。真正的胜利在这里？这些市场领先的产品均设计为无缝协作，使您工作的每一步都更加高效并减少出错的空间。全球超过 13,200 个高管猎头、RPO、专业招聘和人员配置团队已成为 Loxo 的招聘机器。但这到底意味着什么？ - 整个人才生命周期的成本降低了 74%，包括采购和雇用成本。 - 由于采购和工作流程自动化，招聘时间缩短了 85%。 - 98% 的客户满意度。
Pinpoint
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工作流程、漂亮的报告和更简单的招聘流程——不仅适合您的候选人，也适合您自己的团队。使用 Pinpoint 更快地做出更好的招聘决策。
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通过道德、高效的招聘平台打造招聘的未来。抵制使系统性偏见永久化的传统招聘。招聘软件可以预测最佳候选人并创建最佳团队。
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简历并不是真实技术技能的可靠指标。使用 Triplebyte 的数据支持评估来识别技术熟练的申请人，然后再在技术筛选上浪费时间。 Screen 使用 Triplebyte 的标准化、有数据支持的技术评估来衡量申请人的实际技术技能。这有助于减少浪费的采访，并从代表性不足的背景中发现隐藏的宝石。我们使用来自 1,000 多家公司的 200,000 多次访谈的数据构建了评估，并使用先进的 ML 技术对其进行了训练。由于它是标准化的，并且根据真实的招聘结果进行了培训，因此该评估可以高度预测哪些候选人将在您的流程中表现出色。测试压力低、适应性强（如 GRE），只需 30 分钟即可完成。这就是为什么超过 80% 的申请人完成了测试，这比典型的编码挑战好 2-3 倍。考生可以获得详细的技术反馈以帮助他们提高。 Triplebyte Screen 是完全免费的，永远免费（没有任何限制）。参加我们评估的工程师越多，评估就越好，因此我们希望所有公司都使用我们！
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合适的候选人应该会来找您。 入境招聘是最公平、最有效的招聘方式。但如果没有正确的情报，你就无法吸引或推进合格的、多样化的候选人库。数据人会改变您的招聘流程，使入站成为您候选人和雇员的最佳来源，而不是造成混乱的根源。
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RippleMatch 是一个招聘自动化平台，改变了 Z 世代寻找工作的方式。通过用匹配和自动化取代求职板，RippleMatch 消除了雇主和求职者招聘过程中最耗时的部分。领先的雇主利用 RippleMatch 建立多元化、高绩效的团队，全国各地的 Z 世代求职者相信 RippleMatch 能够启动和发展他们的职业生涯。
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pymetrics 是一个重新定义招聘和人才管理的软技能平台 - 使用数据驱动的行为洞察和经过审计的人工智能在整个人才生命周期中创建更高效、更有效和更公平的招聘流程。
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HireVue 是您的端到端招聘体验平台，提供视频面试软件、评估、文本招聘工具和对话式 AI 聊天机器人。使用 HireVue 构建更快、更公平、更友好的招聘流程。我们的企业级软件可实现工作流程自动化，使扩大招聘变得容易。我们可以共同改善您发现、吸引和雇用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/