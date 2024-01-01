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多元化与包容性咨询公司 - 最热门应用

多元化和包容性顾问在协助公司营造多元化和包容性环境方面发挥着至关重要的作用。他们与企业、高管和人力资源专业人士合作，在组织内培养包容性文化。通过彻底研究客户的组织和行业，顾问可以查明需要改进的领域，并制定可行的变革策略。他们的专业知识还包括帮助公司和人力资源部门在整个招聘和面试过程中减少无意识的偏见，从而加强为当前和未来的职位空缺寻找合格且多样化的候选人。这些顾问提供的服务可能包括候选人招募和安置、领导力发展、多元化招聘策略、无意识偏见意识培训以及多​​元化和包容性举措的战略咨询等。

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Mathison 是 DEI Intelligence 平台，帮助领导者建立更加公平和包容的工作场所。我们为您提供定性和定量的劳动力数据以及智能建议，以加速组织各个层面的机会公平。我们将专家工具、资源和培训相结合，为您的团队提供分担责任和推动有意义的变革所需的技能。通过利用数据驱动的见解，Mathison 可以轻松创建多元化、公平和包容的可持续文化。

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