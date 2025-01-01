展示广告设计软件 - 最热门应用

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展示广告设计软件使用户能够专门为数字广告活动创建各种尺寸的视觉效果。营销和广告团队可以使用该软件制作图形广告来宣传其产品或提供号召性用语，所有这些都不需要设计师。使用展示广告设计软件，用户可以创建静态、动画或交互式横幅。他们可以上传自己的图像或使用这些工具通常提供的预制模板库。 创建广告后，用户可以使用软件提供的定位选项、关键字和再营销功能来确保广告到达正确的受众群体。有效使用这些工具不需要任何先验技术知识，因为它们通常包括拖放编辑功能。还可以使用其他编辑功能，例如添加各种背景和图像。该软件通常允许图像以多种文件格式保存。 此外，可以使用这些解决方案跟踪广告效果，用户可以进行实时更改以确保其广告符合其特定目标。
提交新应用
Canva
canva.com
Canva是一个图形设计平台，用户可以创建社交媒体图形、演示文稿、海报等，支持拖放编辑和使用模板，适合个人和专业项目。
Fotor
fotor.com
Fotor是一款在线图像处理工具，提供AI生成图像、照片编辑、拼贴制作及设计模板等多种功能，适用于各种创意项目。
Animaker
animaker.com
Animaker是一个在线平台，帮助用户快速制作专业级动画和直播视频，适用于培训、营销和教育等，多语言支持和自定义选项。
Genially
genial.ly
Genially是一个在线工具，用于创建互动演示、信息图表和其他视觉内容，支持动画效果和用户友好界面。
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate是一个图形设计平台，用户可以快速创建社交媒体和数字内容，提供200,000多个模板和动画功能，适合小企业使用。
Simplified
simplified.com
简化是一个一体化平台，支持设计、撰写、视频制作和社交媒体管理，适用于团队协作和品牌管理。
Prezi
prezi.com
Prezi是一款在线内容设计工具，帮助用户创建互动和视觉吸引力的演示文稿，支持实时协作与视频功能。
Piktochart
piktochart.com
Piktochart是一个易于使用的视觉通信平台，帮助用户创建信息图表、演示文稿和视频等视觉内容，适合不同设计经验的人使用。
Wepik
wepik.com
Wepik是一个设计平台，提供可自定义模板，支持协作，适用于创建演示、社交媒体帖子等视觉内容。
Artboard Studio
artboard.studio
Artboard Studio是一款全面的图形和动画设计平台，用户可以轻松创建营销材料，具有设计、动画和样机功能。
Visme
visme.co
Visme是一个综合设计平台，帮助用户创建和分享视觉内容，如演示文稿、信息图表和报告。
Snappa
snappa.com
Snappa 是一款易于使用的图形设计工具，帮助用户快速创建社交媒体、博客和广告图像，无需设计经验。
Creatopy
creatopy.com
Creatopy是一个AI驱动的广告设计平台，简化广告创建、个性化和发布流程，帮助企业生产高效的广告。
FotoJet
fotojet.com
FotoJet是一个免费的在线拼贴制作和图形设计应用，用户可以轻松创建拼贴、海报和社交媒体图形。
Marq
marq.com
Marq 是一个基于Web的图形设计工具，帮助用户创建小册子、传单、社交媒体等营销材料，支持实时协作和品牌管理。
Baseline
baseline.is
Baseline 是一款易于使用的品牌管理平台，集品牌管理、数字资产管理和内容创作于一体，适用于各种规模的企业。
Picmaker
picmaker.com
Picmaker是一款智能AI驱动的社交媒体平台，提供设计工具、内容日程安排、受众互动及数据分析功能，适合企业和个人使用。
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing 是一款基于云的图形设计软件，用户可以轻松设计各种内容，如传单、海报、名片等，提供 10000 多个模板，无需专业技能。
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite是一个无代码平台，允许用户创建应用程序和交互式内容，无需编写代码，适用于教育、营销和内容创作。
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads应用提供广告创建与管理服务，支持定向投放与效果分析，用户可选择全管理或自助服务模式。
Snapied
snapied.com
Snapied是一款营销平台，帮助用户自动化和管理社交媒体、邮件营销和博客内容等设计，支持团队协作和多品牌管理。
Clever Ads
cleverads.com
Clever Ads应用程序帮助用户创建有效的Google展示广告，支持手动或自动生成广告，无需费用。
Rocketium
rocketium.com
Rocketium是一个敏捷的创意运营平台，通过AI驱动的创作和无缝的操作，帮助企业加速市场沟通及降低成本。
Designstripe
designstripe.com
Designstripe是一款多功能图形设计平台，提供工具和功能以帮助用户创建、管理和协作各种设计项目，适合不同经验水平的设计师。
Viewst
viewst.com
Viewst 是一个工作空间，帮助团队批量制作、协作和发布广告，加快市场推广速度，提升创意产量和多样性。
BannerBoo
bannerboo.com
BannerBoo是一款在线HTML5横幅生成器，允许用户创建动画和静态横幅，适用于各种营销目的，无需编程技能。
Contentdrips
contentdrips.com
Contentdrips 是一个简单的内容创作工具，适用于个人品牌，能为 Instagram、LinkedIn 和 Facebook 广告生成照片、短视频和无缝轮播帖子。
Zuuvi
zuuvi.com
Zuuvi 是一个丹麦设计平台，帮助数字营销团队和设计师高效制作高质量的展示和社交媒体广告，节省时间。
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise是一个创意管理平台，帮助广告商和机构大规模创建、发布和优化数字广告，简化了视觉营销资产的管理与自动化。
AdsHelper
adshelper.com
AdsHelper是一款帮助用户管理和优化在线广告活动的应用，提供分析、自动化和策略见解，适合初学者和经验丰富的营销人员使用。
Bannernow
bannernow.com
Bannernow是一个强大的平台，允许用户创建、管理、翻译、分发和安排广告，提供实时数据并分析广告表现。
AdRapid
adrapid.com
AdRapid是一个嵌入式显示广告制作平台，帮助用户管理、优化和分析广告系列，提高效率和决策能力。
Flexitive
flexitive.com
Flexitive 是一个数字内容创建平台，支持用户轻松创建和管理互动内容，特别适合数字标牌的设计与部署。
QwikBanners
qwikbanners.com
QwikBanners是一款易于使用的工具，帮助用户快速创建和定制各种横幅，无需编码或设计技能，适合营销和个人项目。