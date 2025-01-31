展示广告设计软件 - 最热门应用 - 苏丹

Rocketium

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Rocketium 是一个敏捷的 CreativeOps 平台，可帮助企业以更低的成本更快地将其通信推向市场。凭借人工智能驱动的创意制作、无缝创意运营和强大创意分析的综合优势，Rocketium 帮助企业利用现有团队、流程和工具做更多事情。 Rocketium 由 021 Capital、1Crowd、Blume Ventures 和 Emergent Ventures 等知名投资者资助。 Rocketium 通过以下方式简化企业创意运营： 1.人工智能驱动的创意生产： 大规模制作定制创意，并自动调整它们以适应不同渠道的各种尺寸。通过简单的电子表格导入即可立即创建个性化和实验变体。使用 AI 撰稿人生成用于实验的上下文副本。根据平台指南优化格式和大小，并通过无缝集成直接发布。 2. 无缝的非设计操作： 通过无缝的非设计操作加速上线。鸟瞰行动中心的所有项目。生成创意简报，了解团队带宽，并在看板上分配创意项目。集中、组织和优化媒体库上的制作资产。直接对设计提出评论，消除多次来回的麻烦。通过自动化品牌合规性检查，轻松实施品牌合规性。 3.强大的创意分析： 将所有广告平台的效果数据集中在一处。得出创意层面的见解，以确定创意决策对绩效的影响。使用丰富的小部件可视化见解，并与利益相关者共享仪表板或自定义生成的报告，以进行数据启发的刷新。利用竞争对手和行业情报以及对过去营销活动绩效的洞察，将营销活动预算分配给获胜的创意人员。为设计师提供有洞察力支持的设计建议，以产生有效的创意。与 Amazon、Home Depot、Walmart、Henry Schein、Roche 等全球顶级品牌一起，通过敏捷的 CreativeOps 加速您的业务增长。 多家财富 500 强和全球 2000 强公司利用 Rocketium 来简化其 CreativeOps。 2023 年，Rocketium 将生成式人工智能的力量集成到其平台中，帮助企业实现下一阶段的增长。