展示广告设计软件 - 最热门应用 - 法属波利尼西亚

Snapied

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Snapied 是一款简单但功能强大的在线图形设计工具，可帮助专业人士和非设计师轻松快速地创建令人惊叹的设计。问：Snapied 有何用途？答：创建设计可能非常困难。特别是对于没有时间或金钱投资专业设计师的企业。您需要专业的设计才能在人群中脱颖而出。 Snapied 通过提供免费的图形设计平台来帮助您实现这一目标，该平台易于使用，甚至可以让非设计师轻松快速地创建令人惊叹的设计。问：什么是 Snapied？它与其他设计平台有何不同？答：Snapied 是一个免费的图形设计平台，可帮助专业人士和非设计师轻松快速地创建令人惊叹的设计。立即尝试：https://www.Snapied.com 以下是一些优点 - 易于使用：Snapied 是一个易于使用的在线图形设计平台，可让您免费创建和管理专业品质的营销材料。几乎所有类别的大量引用。背景删除：一键删除任何图像背景。多个页面和图层。创建多个工作区并邀请您的团队协作工作。调色板：在完成设计之前尝试不同的颜色组合。品牌和预设：保存品牌的字体、颜色、徽标和徽标位置，以实现所有设计的统一外观。 Snapied 不会限制您创建的品牌数量。字体：Snapied 允许您从常用字体列表中选择字体，还允许您上传字体文件。调整设计大小：将图像调整为特定尺寸。将图像分割成更小的网格。最喜欢的项目：您可以标记您喜欢的模板、图像、插图、报价等以供以后使用。数以百万计的图标、插图和元素。可嵌入的设计编辑器：是的，Snapied 的设计编辑器是可嵌入的。您有一个网站，并且希望能够设计图形。您需要一个白色标签的图形设计编辑器，以便它可以嵌入到您的网站或平台中。斯尼皮德适合你！下载选项： Snapied 目前提供以下导入格式： JPG PNG SVG Webp PDF（单页和多页）透明图像，质量范围从 1 倍到 5 倍。默认情况下，Snapied 以 300 dpi 下载图像。