展示广告设计软件 - 最热门应用 - 新喀里多尼亚

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展示广告设计软件使用户能够专门为数字广告活动创建各种尺寸的视觉效果。营销和广告团队可以使用该软件制作图形广告来宣传其产品或提供号召性用语，所有这些都不需要设计师。使用展示广告设计软件，用户可以创建静态、动画或交互式横幅。他们可以上传自己的图像或使用这些工具通常提供的预制模板库。 创建广告后，用户可以使用软件提供的定位选项、关键字和再营销功能来确保广告到达正确的受众群体。有效使用这些工具不需要任何先验技术知识，因为它们通常包括拖放编辑功能。还可以使用其他编辑功能，例如添加各种背景和图像。该软件通常允许图像以多种文件格式保存。 此外，可以使用这些解决方案跟踪广告效果，用户可以进行实时更改以确保其广告符合其特定目标。
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Canva
canva.com
Canva是一个图形设计平台，允许用户创建社交媒体图形、演示文稿、海报、文档和其他视觉内容。用户可以从许多专业设计的模板中进行选择，并通过拖放界面编辑设计并上传自己的照片。该平台免费使用，并提供付费订阅（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以获取附加功能。用户还可以支付要打印和运输的实体产品的费用。 截至 2019 年，Canva 以 32 亿美元的估值筹集了资金，在 190 个国家拥有超过 2000 万用户。 2020 年 6 月，Canva 以 60 亿美元的估值筹集了 6000 万美元。这几乎是 2019 年最后估值的两倍。
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate（前 Crello）是一个图形设计平台，任何人都可以快速创建适合任何行业或场合的引人入胜的项目 - 设计技能是可选的。首先从 150K 多个经过专业设计的模板中进行选择，这些模板已经预先格式化并可自定义。只需点击几下即可快速编辑、调整图像大小和删除图像背景。编辑视频内容并添加音乐以创建多维视觉效果。上传您的照片或使用包含 7000 万以上免版税创意资源的庞大库，包括优质图像、视频和矢量。您还可以使用品牌套件功能轻松为您的内容打造品牌。借助 VistaCreate，每个人都可以在几分钟内制作出看似花费了数小时的设计。
Animaker
animaker.com
Animaker 正在颠覆公司通过 DIY 专业直播和/或动画视频在几分钟内培训、教学、激励、销售、交流、查看和分发内容的方式。 Visa、强生、葛兰素史克、麦当劳、戴尔科技等公司在 220 个国家/地区拥有 1500 万用户。无需技术专业知识，即可在几分钟内快速创建专业的 4k 质量视频（动画或直播），用于入职、营销、品牌推广、简化复杂概念等，使公司能够轻松适应市场变化，创造竞争优势。
Fotor
fotor.com
Fotor 的 AI 图像生成器是一款在线工具，旨在根据文本提示生成图像。它允许用户根据输入创建人工智能生成的艺术和图像，几乎立即可视化想法。 除了人工智能图像生成功能外，Fotor 还提供一整套图像编辑工具。其中包括调整大小、裁剪、模糊、锐化以及向图像添加文本或边框。 除了传统的编辑之外，用户还可以将照片转换为草图或卡通、创建拼贴画、合并图像以及更改照片背景。该平台还提供了操作面部特征、高档图像，甚至生成 PNG 文件的工具。 Fotor 的功能扩展到创建用于营销的徽标、传单和海报，以及 YouTube 缩略图或 Instagram 帖子设计等社交媒体资产。 该平台涵盖了广泛的应用程...
Genially
genial.ly
Genially 是交互式视觉传达领域的世界领先者。使用 Genially 作为一体化在线工具，创建令人惊叹的演示文稿、交互式图像、信息图表、档案、测验、简历等，并在几秒钟内通过交互性和动画效果丰富它们。您不再需要由设计师和程序员组成的团队即可通过引人注目的视觉传达瞬间产生影响。使用交互式和动画效果轻松地分层分发信息，供观看者探索和发现。抛弃过时的内容创建软件，用 Genially 震撼并吸引您的受众。只需点击几下即可获得令人惊叹的效果。从 1100 多个模板中进行选择，或者从头开始。加入由全球数百万用户组成的社区，其中包括商人、教师、营销人员、设计师以及 Hulu、达能、米其林和喜力等公司。...
Prezi
prezi.com
Prezi 是一家匈牙利演示软件公司，成立于 2009 年，在布达佩斯、旧金山和里加设有办事处。截至 2018 年 4 月，Prezi 拥有超过 1 亿用户，创建了超过 3.25 亿份公共演示文稿，观看次数超过 35 亿次次。prezi这个词是匈牙利语中“presentation”的缩写形式。
Artboard Studio
artboard.studio
Artboard Studio 是一个全面的图形和动态设计平台，使用户能够轻松创建引人注目的营销资产。它具有用户友好的界面和丰富的功能，包括设计、动画和模型功能，简化了创作过程，让用户节省时间和金钱。它拥有广泛的内容库，包括各种模板和模型，与流行工具的集成，使其成为创意团队和营销人员的必备工具。
Simplified
simplified.com
Simplified 是一个面向现代营销团队的设计和协作平台。现在可以跨所有渠道快速制作品牌内容，而无需在上传资源后进行手动编辑；简化为您完成这一切！通过这种方式，您可以最大限度地减少麻烦，同时为营销人员节省了数小时的时间，否则他们将花费在其代理机构的各种工具中发布或编辑媒体。
Piktochart
piktochart.com
Piktochart 是一个直观、易于使用的视觉交流平台，用于设计视觉效果和重新调整视频的用途。它的信息图表、演示文稿、传单、海报和报告制作工具可帮助传播者讲述重要的故事并产生影响。通过有影响力的演示来表达您的观点，通过强大的报告说服您的利益相关者，并通过与观众对话的视觉效果在您的博客或社交媒体平台上获得更多参与度。从创建到发布的整个过程快速而简单 - 选择设计精美的模板，编辑或拖放您想要的元素，最后发布。就这么简单！其在线视频编辑工具使用户能够将长视频、网络研讨会、虚拟事件、缩放或网络摄像头录制内容转换为定制的小片段。可以自动添加字幕，视频是针对社交媒体定制的。Piktochart 是一款一...
Wepik
wepik.com
设计让您的业务变得轻松。 探索并尝试我们的模板集合，这些模板易于使用且完全可定制，非常适合您的小型企业。
Visme
visme.co
Visme 是一个一体化平台，使来自领先公司的非设计专业人士能够在更短的时间内改变他们创建、共享和发布引人入胜的演示文稿、文档、可视化报告、数据可视化和其他可视化格式的方式。来自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用户以及其他 1500 万用户利用 Visme 作为内容创建工具来讲述和展示他们的故事，并将无聊的数据转化为引人入胜的视觉效果。单独工作或作为团队进行协作。在线发布、嵌入到您的网站或下载以供离线使用。用户可以协作，在文件夹中组织项目数据，并向相关团队或个人提供基于角色的权限。此外，Visme 还配备了多种用于发布和显示的自动化功...
Snappa
snappa.com
Snappa 可以轻松创建任何类型的在线图形。为社交媒体、博客、广告等创建和发布图像！
Creatopy
creatopy.com
Creatopy 是一个人工智能驱动的创意自动化平台，可帮助企业和机构轻松创建、个性化、扩展和投放有效的广告。它简化了广告制作和交付流程，帮助设计师和营销人员最大限度地提高效率并在广告活动中取得有影响力的结果。您可以使用 Creatopy 执行以下操作： - 设计打破噪音的广告 创建引人入胜的广告并启动有效的营销活动。为您的设计添加动效，轻松创建视频和动画 HTML5 广告。使用点击操作或小部件来创建与目标受众建立联系的交互式富媒体广告。 - 自动化工作流程以获得最佳性能通过自动化制作大量广告创意。使用数据源生成变体，或通过操作和触发器使用 zap 构建自定义工作流程。让自动化在后台处理重复的...
FotoJet
fotojet.com
FotoJet 是一款免费的在线拼贴制作器和图形设计师，可帮助您将照片变成令人惊叹的拼贴、照片卡、社交媒体图形、海报，然后通过 Facebook、Twitter、Pinterest 或 Tumblr 快速与家人和朋友分享，提供 600 多种创意拼贴模板、80 多个经典拼贴布局和 300 多个专业设计。它可以在任何浏览器中完美运行，无需下载和安装！
Marq
marq.com
Marq（以前称为 Lucidpress）帮助组织内的任何人满足对内容不断增长的需求。推动您的组织向前发展，并将创意团队的愿景与销售和营销团队的工作无缝结合起来。使用 Marq，您可以创建小册子、传单、社交媒体、海报、名片等。由于其拖放模板和协作功能，它已成为当今忙碌的营销人员的首选工具。 Marq 允许您锁定品牌、自动化内容并通过许多社交/数字和印刷渠道导出。
ellty
ellty.com
简单的在线图形设计工具可以轻松创建任何类型的内容。为任何社交媒体、传单、徽标、演示文稿等创建令人惊叹的图像。
Baseline
baseline.is
Baseline 是一款易于使用的品牌管理平台，它将品牌管理、数字资产管理 (DAM) 和内容创建统一在一个无缝的生态系统中。 Baseline 专为各种规模的企业（从初创公司到代理机构和大型企业）而设计，使团队能够在所有接触点创建、管理和部署一致的品牌体验。 主要特点包括： * 品牌指南创建：轻松创建和共享专业品牌指南，确保整个组织的一致性。 * 数字资产管理 (DAM)：通过直观的标签和强大的搜索功能集中、组织和共享品牌资产。 * 设计编辑器：通过直接访问您的品牌资产、颜色和字体来创建品牌设计。 * 模板库：利用可定制的品牌模板来制作各种营销材料。 * 协作工具：通过基于角色的权限、审批...
Picmaker
picmaker.com
Picmaker - 智能人工智能驱动的社交媒体平台！ Picmaker 拥有超过 100 万用户并且还在不断增加，对于希望提升社交影响力的企业和个人来说，Picmaker 是一款终极的一体化解决方案。 发现热门主题、创建令人惊叹的设计、安排帖子、吸引受众并分析指标——所有这些都在一处完成。此外，Picmaker 的人工智能功能可帮助您提供无尽的设计建议、智能的帖子标题、发布的最佳时间、趋势内容并在竞争中保持领先地位。
Fluid Ads
fluidads.com
在 Fluid Ads，我们提供两种服务选项，每种服务都包含以下优势。流体广告提供以下功能： - 使用我们的广告生成器工具创建令人惊叹的数字展示广告。 - 利用我们行业领先的地理定位和地理围栏系统，随时随地精确定位您想要覆盖的受众。 - 选择和管理您希望广告展示的渠道和网站，并密切控制您的预算。 - 通过我们深入的报告套件充分了解您的广告活动的效果，为您提供可行的见解。完全托管服务我们通过为您管理广告活动的各个方面来节省您的时间和金钱，从制作引人注目的广告到定位广告的显示位置，再到提供您了解活动效果所需的数据。我们的专业数字广告活动经理将不断确保您的活动得到优化，以最大限度地提高您的投资回报 ...
PandaSuite
pandasuite.com
最具互动性的无代码生成器。 PandaSuite 由 Parisian 团队开发并于 2015 年推出，是一个简单而富有创意的 SaaS 平台，无需一行代码即可构建应用程序和交互体验。使用 PandaSuite Studio 进行视觉创作：设计屏幕、使用 +40 个组件并创建动画。部署为 Web 应用程序、移动/平板电脑（iOS、Android）和桌面（MacOS、Windows）的本机应用程序。免费开始并从 79/月/应用程序开始部署。
Snapied
snapied.com
Snapied 是一款简单但功能强大的在线图形设计工具，可帮助专业人士和非设计师轻松快速地创建令人惊叹的设计。问：Snapied 有何用途？答：创建设计可能非常困难。特别是对于没有时间或金钱投资专业设计师的企业。您需要专业的设计才能在人群中脱颖而出。 Snapied 通过提供免费的图形设计平台来帮助您实现这一目标，该平台易于使用，甚至可以让非设计师轻松快速地创建令人惊叹的设计。问：什么是 Snapied？它与其他设计平台有何不同？答：Snapied 是一个免费的图形设计平台，可帮助专业人士和非设计师轻松快速地创建令人惊叹的设计。立即尝试：https://www.Snapied.com 以下是一...
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing 是基于云的图形设计软件，可帮助用户通过 10000 多个令人惊叹的设计模板来设计传单、海报、小册子、名片、邀请卡、生物数据或简历、社交媒体广告等。不需要图形设计技能。它免费、快速且易于使用。 PhotoADKing 使广告图形设计变得简单。
Clever Ads
cleverads.com
使用 Clever Ads Banner Creator 构建有效的 Google 展示广告。无论您是想手动构建横幅广告，还是自动生成横幅广告：Clever Ads Banner Creator 都可以免费为您提供帮助。
Viewst
viewst.com
赶上最后期限。规模内容。促进创意制作 一个可让您大规模创建、协作和发布广告的工作区。 Viewst 使设计和营销团队能够倍增创意数量和多样性，更快地进入市场并超越市场竞争。
BannerBoo
bannerboo.com
BannerBoo — 在线 HTML5 横幅制作器，允许您创建动画和静态 HTML5/AMP HTML/GIF 横幅，无需编码技能。构建您自己的自定义横幅广告或使用专业模板 - 节省您的时间和金钱。
Contentdrips
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最简单的个人品牌内容创建工具。它为您的 Instagram、LinkedIn 和 Facebook 广告创建照片、短视频和无缝轮播帖子。
Designstripe
designstripe.com
一键式社交媒体设计。 Instagram、Facebook、LinkedIn 和 X 的品牌和点播社交媒体帖子。 designstripe 为每个人提供智能设计工具。该公司成立于 2020 年初，其愿景是创建一个完全端到端的虚拟设计工作室，了解您的品牌和信息。今天，我们帮助每个人，从社交媒体营销人员到小型企业，再到初创公司，通过世界一流的视觉效果、品牌连贯性和一致性，轻松发展他们的营销。
Rocketium
rocketium.com
Rocketium 是一个敏捷的 CreativeOps 平台，可帮助企业以更低的成本更快地将其通信推向市场。凭借人工智能驱动的创意制作、无缝创意运营和强大创意分析的综合优势，Rocketium 帮助企业利用现有团队、流程和工具做更多事情。 Rocketium 由 021 Capital、1Crowd、Blume Ventures 和 Emergent Ventures 等知名投资者资助。 Rocketium 通过以下方式简化企业创意运营： 1.人工智能驱动的创意生产： 大规模制作定制创意，并自动调整它们以适应不同渠道的各种尺寸。通过简单的电子表格导入即可立即创建个性化和实验变体。使用 A...
Bannerwise
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Bannerwise 是一个创意管理平台，使广告商和代理商能够大规模构建、发布和优化数字广告。通过简化和自动化数字广告制作，我们释放了数字广告的全部潜力。 Bannerwise 与最常见的需求方平台 (DSP) 集成，非常适合任何想要加强数字广告游戏并在更短的时间内从工作中获得更多成果的营销人员、设计师、活动经理或顾问。我们提供创建自定义动态广告素材、横幅内视频广告以及自动拆分和 A/B 测试解决方案的选项。
Zuuvi
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Zuuvi 是一个为数字营销团队和设计师打造的丹麦设计平台，使他们能够制作用于展示和社交媒体的一流广告。通常，制作 5 种格式的标准横幅包需要 5 个小时。我们的经验是，我们的用户在此过程中节省了高达 90% 的时间。 Zuuvi 允许您大规模制作一流的数字广告。
AdsHelper
adshelper.com
AdsHelper 是面向初学者数字营销人员的一站式解决方案，涵盖创建在线广告活动的所有内容。
Bannernow
bannernow.com
BannerNow 是一个功能强大的平台，您可以在一个地方创建、管理、翻译、分发和安排所有创意。借助 BannerNow，您可以在广告中创建实时数据源，确保您的受众始终看到最新信息。该平台为安排您的广告活动提供了无缝解决方案。它允许您轻松规划、组织和自动化营销活动的部署。此外，还可以访问详细的分析数据，包括展示次数、点击次数、点击率、可见度、观看时间、视频播放时间、投资回报率等，以评估和增强您的广告策略。
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Adrapid 平台专门开发为白标嵌入式展示广告制作平台，适用于 DSP 和其他营销自动化全渠道平台
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Flexitive 帮助全球品牌和机构实现全渠道设计生产和分销的自动化。使用先进的响应式设计和动态创意制作技术，营销和设计团队可以共同努力扩展视觉传达，并提供可在所有渠道、尺寸和文件格式中使用的更高质量的设计。查看下面的灵活评论！
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