展示广告设计软件 - 最热门应用 - 库克群岛

Piktochart

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Piktochart 是一个直观、易于使用的视觉交流平台，用于设计视觉效果和重新调整视频的用途。它的信息图表、演示文稿、传单、海报和报告制作工具可帮助传播者讲述重要的故事并产生影响。通过有影响力的演示来表达您的观点，通过强大的报告说服您的利益相关者，并通过与观众对话的视觉效果在您的博客或社交媒体平台上获得更多参与度。从创建到发布的整个过程快速而简单 - 选择设计精美的模板，编辑或拖放您想要的元素，最后发布。就这么简单！其在线视频编辑工具使用户能够将长视频、网络研讨会、虚拟事件、缩放或网络摄像头录制内容转换为定制的小片段。可以自动添加字幕，视频是针对社交媒体定制的。Piktochart 是一款一...