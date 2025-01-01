直营店配送软件 - 最热门应用

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直店配送（DSD）是指不依赖第三方物流提供商或运输公司，直接创建、存储并向零售商交付产品的方法。 DSD 软件通过提供仓储、路线选择、物流管理和路线会计等功能来支持这一流程，从而简化整个供应链的运营。通过内部管理交付，公司可以提高供应链可视性，更好地控制交付，并促进与客户更好的沟通。通常，物流部门会与其他解决方案一起实施直接商店配送软件，例如运输软件和供应链规划工具。
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Pepperi
pepperi.com
Pepperi是一款综合B2B电子商务平台，帮助消费品品牌和批发商管理多渠道销售，支持在线和离线订单处理。
Mobi Work
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MobiWork 是一款支持销售团队的应用，提供零售订单管理和市场推广团队管理解决方案。
Nash
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Nash是一款优化、自动化和管理最后一公里物流的平台，支持内部车队与物流服务提供商的整合，实时追踪和分析交付操作。
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inSitu Sales是一款基于云的移动订单管理系统，集成了ERP，帮助销售人员创建发票和处理订单，管理库存和客户信息。