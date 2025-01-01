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最热门 最近添加 直营店配送软件 - 最热门应用

直店配送（DSD）是指不依赖第三方物流提供商或运输公司，直接创建、存储并向零售商交付产品的方法。 DSD 软件通过提供仓储、路线选择、物流管理和路线会计等功能来支持这一流程，从而简化整个供应链的运营。通过内部管理交付，公司可以提高供应链可视性，更好地控制交付，并促进与客户更好的沟通。通常，物流部门会与其他解决方案一起实施直接商店配送软件，例如运输软件和供应链规划工具。