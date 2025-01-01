Web 应用的应用商店

找到合适的软件和服务。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用程序——这是您管理应用和账户的一体化工具。在多个账户之间轻松切换，按工作流程整理应用，并访问为 Mac 和 Windows 精选的桌面应用目录。

下载 WebCatalog Desktop
了解更多信息
所有
图书
商业
教育
娱乐
金融
食品与饮料
游戏
图形与设计
健康与健身
生活方式
医学
音乐与音频
新闻
摄影与录像
工作效率
参考资料
购物
社交网络
软件开发
体育
旅游
实用程序
天气
直营店配送软件
目录
最热门
最近添加

直营店配送软件 - 最热门应用

直店配送（DSD）是指不依赖第三方物流提供商或运输公司，直接创建、存储并向零售商交付产品的方法。 DSD 软件通过提供仓储、路线选择、物流管理和路线会计等功能来支持这一流程，从而简化整个供应链的运营。通过内部管理交付，公司可以提高供应链可视性，更好地控制交付，并促进与客户更好的沟通。通常，物流部门会与其他解决方案一起实施直接商店配送软件，例如运输软件和供应链规划工具。

提交新应用


Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Pepperi是一款综合B2B电子商务平台，帮助消费品品牌和批发商管理多渠道销售，支持在线和离线订单处理。

Mobi Work

Mobi Work

dms.mobiwork.vn

MobiWork 是一款支持销售团队的应用，提供零售订单管理和市场推广团队管理解决方案。

Nash

Nash

usenash.com

Nash是一款优化、自动化和管理最后一公里物流的平台，支持内部车队与物流服务提供商的整合，实时追踪和分析交付操作。

inSitu Sales

inSitu Sales

insitusales.com

inSitu Sales是一款基于云的移动订单管理系统，集成了ERP，帮助销售人员创建发票和处理订单，管理库存和客户信息。

产品

探索

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.