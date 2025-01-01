数字寻路软件 - 最热门应用

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数字寻路软件使企业能够为其客户创建数字地图和旅游。该软件主要服务于两类群体：需要展示其布局的企业（例如旅游业）和使用地图导航的客户。使用该软件创建的地图可以通过移动应用程序、交互式触摸亭或基于网络的应用程序访问。机场、大学校园、购物中心、医院、会议中心、历史古迹和博物馆经常使用数字寻路软件，因为这些地点通常很大，在没有帮助的情况下很难导航。通过整合交互式地图，用户可以轻松找到他们当前的位置和所需的目的地，从而提高满意度并改善场所内的交通流量。 使用数字寻路软件的企业可以通过添加文本、图像、视频和音频来定制地图或游览，以满足其特定需求。该软件还支持多种语言，以适应不同的受众。此外，一些数字寻路解决方案包括分析功能，允许企业在访客穿过综合体时跟踪访客的人口统计数据和行为。
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Robin
robinpowered.com
Robin是一个办公空间管理平台，提供桌位和会议室预订软件，帮助企业提高办公效率和优化空间使用。
Purple
purple.com
Purple通过室内定位服务帮助商业场所改善访客体验，分析访客行为，以优化运营和增加收入，广泛应用于零售、医疗等行业。
KABOB
kabob.io
Kabob是一款综合零售技术平台，提供数字标牌、背景音乐管理、员工管理等应用，旨在简化和自动化零售运营。
Mappedin
mappedin.com
Mappedin是一款室内3D地图应用，提供室内导航和可定制的地图体验，支持实时更新和多数据源集成，有助于空间分析与决策。
Wemap
getwemap.com
Wemap 是一款映射服务应用，提供创建、管理和分享定制地图的工具，适用于活动、城市规划和旅游等多种应用。
Appspace
appspace.com
Appspace是一个工作场所管理平台，提供数字标牌、空间预订和访客管理功能，帮助员工保持联系并提高工作效率。
Calven
calven.com
Calven是一款工作场所科技平台，结合员工体验与办公室运营，帮助企业设计和管理混合办公政策，优化办公环境。
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ是一款智能办公解决方案，提供工作空间管理、桌面预订和混合会议支持，以优化办公环境并提高员工协作与生产力。
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr是一个设施管理平台，通过智能导航、停车管理和访问控制简化用户在工作场所的到达体验。
Freespace
afreespace.com
Freespace是一款集成的工作场所操作系统，提供空间管理、实时分析以及员工连接功能，旨在优化工作环境和提高员工体验。