数字寻路软件 - 最热门应用

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
数字寻路软件使企业能够为其客户创建数字地图和旅游。该软件主要服务于两类群体：需要展示其布局的企业（例如旅游业）和使用地图导航的客户。使用该软件创建的地图可以通过移动应用程序、交互式触摸亭或基于网络的应用程序访问。机场、大学校园、购物中心、医院、会议中心、历史古迹和博物馆经常使用数字寻路软件，因为这些地点通常很大，在没有帮助的情况下很难导航。通过整合交互式地图，用户可以轻松找到他们当前的位置和所需的目的地，从而提高满意度并改善场所内的交通流量。 使用数字寻路软件的企业可以通过添加文本、图像、视频和音频来定制地图或游览，以满足其特定需求。该软件还支持多种语言，以适应不同的受众。此外，一些数字寻路解决方案包括分析功能，允许企业在访客穿过综合体时跟踪访客的人口统计数据和行为。
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Robin
robinpowered.com
Robin是一个办公空间管理平台，提供桌位和会议室预订软件，帮助企业提高办公效率和优化空间使用。
Purple
purple.com
Purple通过室内定位服务帮助商业场所改善访客体验，分析访客行为，以优化运营和增加收入，广泛应用于零售、医疗等行业。
KABOB
kabob.io
Kabob是一款综合零售技术平台，提供数字标牌、背景音乐管理、员工管理等应用，旨在简化和自动化零售运营。
Mappedin
mappedin.com
Mappedin是一款室内3D地图应用，提供室内导航和可定制的地图体验，支持实时更新和多数据源集成，有助于空间分析与决策。
Wemap
getwemap.com
Wemap 是一款映射服务应用，提供创建、管理和分享定制地图的工具，适用于活动、城市规划和旅游等多种应用。
Appspace
appspace.com
Appspace是一个工作场所管理平台，提供数字标牌、空间预订和访客管理功能，帮助员工保持联系并提高工作效率。
Calven
calven.com
Calven是一款工作场所科技平台，结合员工体验与办公室运营，帮助企业设计和管理混合办公政策，优化办公环境。
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ是一款智能办公解决方案，提供工作空间管理、桌面预订和混合会议支持，以优化办公环境并提高员工协作与生产力。
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr是一个设施管理平台，通过智能导航、停车管理和访问控制简化用户在工作场所的到达体验。
Freespace
afreespace.com
Freespace 是一家英国拥有和注册的公司，自 2015 年以来一直处于工作场所设计和技术解决方案的前沿。我们为自己是唯一一家能够通过内部开发提供解决方案的集成工作场所操作系统提供商而感到自豪。我们专有的硬件 IP、内部设计的传感器以及内部开发的软件解决方案（包括员工应用程序和分析门户）使我们在竞争中脱颖而出。我们为全球 40 多家客户提供服务，管理着超过 185,000 个工作空间。主要优点： • 合适的尺寸，合适的设计：减少房地产费用并优化空间配置。 • 智能楼宇自动化：降低碳排放并降低运营成本。 • 卓越的员工体验：增强员工协作、生产力和福祉。我们的集成工作场所操作系统 (IWOS) 是一个完全拥有且独立的 Freespace 解决方案，在符合 ISO 27001 的生态系统中运行。它是一个模块化系统，使我们能够提供完整的智能建筑解决方案或引入占用传感器等单个元件来提供对空间使用情况的洞察。功能：- • 实时工作场所分析和见解 • 传感器监控占用情况、人数和空气质量 • 用于空间预订和同事联系的员工应用程序 • 交互式数字标牌 • 动态空间管理工具和集成 • 能源和风险管理解决方案