数字寻路软件 - 最热门应用

Freespace

afreespace.com

Freespace 是一家英国拥有和注册的公司，自 2015 年以来一直处于工作场所设计和技术解决方案的前沿。我们为自己是唯一一家能够通过内部开发提供解决方案的集成工作场所操作系统提供商而感到自豪。我们专有的硬件 IP、内部设计的传感器以及内部开发的软件解决方案（包括员工应用程序和分析门户）使我们在竞争中脱颖而出。我们为全球 40 多家客户提供服务，管理着超过 185,000 个工作空间。主要优点： • 合适的尺寸，合适的设计：减少房地产费用并优化空间配置。 • 智能楼宇自动化：降低碳排放并降低运营成本。 • 卓越的员工体验：增强员工协作、生产力和福祉。我们的集成工作场所操作系统 (IWOS) 是一个完全拥有且独立的 Freespace 解决方案，在符合 ISO 27001 的生态系统中运行。它是一个模块化系统，使我们能够提供完整的智能建筑解决方案或引入占用传感器等单个元件来提供对空间使用情况的洞察。功能：- • 实时工作场所分析和见解 • 传感器监控占用情况、人数和空气质量 • 用于空间预订和同事联系的员工应用程序 • 交互式数字标牌 • 动态空间管理工具和集成 • 能源和风险管理解决方案