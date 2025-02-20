数字寻路软件 - 最热门应用 - 法属南部领地

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
数字寻路软件使企业能够为其客户创建数字地图和旅游。该软件主要服务于两类群体：需要展示其布局的企业（例如旅游业）和使用地图导航的客户。使用该软件创建的地图可以通过移动应用程序、交互式触摸亭或基于网络的应用程序访问。机场、大学校园、购物中心、医院、会议中心、历史古迹和博物馆经常使用数字寻路软件，因为这些地点通常很大，在没有帮助的情况下很难导航。通过整合交互式地图，用户可以轻松找到他们当前的位置和所需的目的地，从而提高满意度并改善场所内的交通流量。 使用数字寻路软件的企业可以通过添加文本、图像、视频和音频来定制地图或游览，以满足其特定需求。该软件还支持多种语言，以适应不同的受众。此外，一些数字寻路解决方案包括分析功能，允许企业在访客穿过综合体时跟踪访客的人口统计数据和行为。
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Robin
robinpowered.com
想要减少混乱并提高清晰度吗？自信地管理您的办公空间。 Robin 是一个工作场所管理平台，可简化办公室生产力流程。我们通过领先的办公桌和房间预订软件、自动化和分析帮助全球组织优化其空间。 RiotGames、Politico、TripAdvisor 等数千家公司依靠 Robin 的工作场所管理平台来最大限度地提高生产力并减少办公室摩擦。我们通过领先的办公桌和房间预订软件、自动化和分析帮助优化他们的空间。
Purple
purple.com
紫色改善了游客与复杂空间的联系方式。 Purple 的解决方案为零售、医疗保健、酒店、景点、机场和体育场等行业提供服务，在 120 个国家/地区使用，每天为 70,000 多个场馆的超过 100 万最终用户提供服务。通过 Purple 的室内定位服务，企业能够了解访客是谁以及他们在现场时的行为方式，从而增强访客体验。通过这种洞察力，企业可以做出洞察力驱动的决策来优化运营并增加收入流。
Appspace
appspace.com
使用简单的通信和空间管理工具打造卓越的协作工作场所体验，让您的团队保持联系，无论他们是在工作、在家还是在旅途中。 Appspace 为成千上万的客户提供全球解决方案和支持，这些客户相信我们可以帮助他们与团队沟通并实现混合工作场所体验的现代化。我们很自豪能够帮助客户提供现代化的工作场所体验、统一品牌文化并加强沟通。
Mappedin
mappedin.com
Mappedin 是室内 3D 地图软件的领先提供商。我们的平台提供强大的室内导航体验，Mappedin CMS 作为基础层。 CMS 是您的财产地图的真实来源，它可以跨组织创建协作以实时维护准确的数据。 Mappedin 是一款功能强大的室内智能地图平台，为您提供先进的地图系统和直观的寻路应用程序。我们的地图编辑器是您的房产地图的真实来源，它可以跨组织创建协作，以实时维护准确的地图和位置数据。
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud 是一个综合零售技术平台，旨在支持连锁店和品牌。该平台提供了一套核心和扩展应用程序，帮助企业自动化和简化其运营的各个方面。 Kabob 提供的核心应用程序包括： * 显示器 - 数字标牌管理解决方案，用于跨多个显示器和设备进行集中控制和内容同步。 * BGM（背景音乐）- 店内音频管理，允许远程控制和更新背景音乐和促销信息。 * 员工管理 - 用于培训、安排和管理商店员工的工具。 除了核心应用程序之外，Kabob 还提供一系列扩展应用程序来支持营销、运营和其他业务功能，例如： * 数字营销 - 用于内容管理、全渠道营销和在线调查的工具。 * 自动化操作 - 订单排队、预订和餐桌管理以及菜单板同步的解决方案。 * AIoT（人工智能物联网）——用于远程设备管理、面部检测、社交距离监控和餐桌占用跟踪的智能系统。 * 员工管理 - 用于培训、安排和管理商店员工的工具。 Kabob 将自己定位为连锁品牌的一站式平台，提供一整套基于云的解决方案，以简化和自动化零售运营的各个方面。该平台声称提供跨平台支持、可扩展性以及与第三方系统的轻松集成。 该公司业务遍及全球，在中国大陆、台湾、新加坡和日本设有直接分支机构，并在加拿大和澳大利亚设有经销商合作伙伴。 Kabob 服务于多种行业，包括快餐连锁店、传送带寿司店、斯堪的纳维亚家居品牌，甚至美国的一家 VR 咖啡馆。 Kabob Retail Cloud 似乎是一个强大且多功能的零售技术平台，旨在帮助连锁企业通过使用人工智能、物联网和基于云的解决方案来优化运营、增强客户体验并提高效率。
Wayleadr
wayleadr.com
在Wayleadr，我们相信您的员工到达工作的方式可以改变您的企业心情和价值。作为世界排名第一的到达平台，Wayleadr正在帮助更多的人更轻松，更快，压力较小。 Wayleadr将您的物理空间（例如停车场，办公桌和会议室）变成智能，映射和立即访问的空间，创造了无摩擦的到达体验，使所有类型的企业能够提高效率，从而创造和谐并提高生产率。立即访问Wayleadr.com，以了解为什么如今的21世纪OpenAI，Uber和Sanofi等21世纪的公司选择Wayleadr，以帮助他们的员工更容易到达。
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq 是一个工作场所体验平台，使组织能够管理办公空间，同时完美同步房地产策略和员工体验。我们为工作场所团队提供用户友好的工具，让他们能够根据实时数据自信地优化工作空间、管理灵活的工作政策并打造无缝的工作场所体验。
Calven
calven.com
认识 Calven 欢迎来到工作场所技术平台，该平台通过融合员工体验和工作场所运营来推动未来的工作。 Calven 通过解锁混合工作方式为员工、雇主和团队领导提供支持，无论我们在哪里工作，都能实现令人惊叹的工作场所体验，并在需要时优化办公室。我们使组织能够设计、实施、管理和衡量未来的工作政策和流程，以创造尽可能最佳的员工和办公室体验。
Wemap
getwemap.com
Wemap 提供了一个完整的解决方案，可将您的内容（兴趣点、事件）导入到地图中，可靠地大规模提供服务，并以引人入胜且精心设计的用户体验将其呈现给您的用户。与“构建您自己的”解决方案相比，使用 Wemap 具有许多优势，包括更快的上市时间、更低的维护成本以及为所有设备提供最佳的用户体验。您可以实现这一切，同时仍然保留对内容及其外观的完全控制。 Wemap 使用独特的技术通过地图和增强现实来引导和激励您的受众。从手动地图到具有多种应用程序的工业规模的无限地图，Wemap 平台拥有您所需的一切。
Freespace
afreespace.com
Freespace 是一家英国拥有和注册的公司，自 2015 年以来一直处于工作场所设计和技术解决方案的前沿。我们为自己是唯一一家能够通过内部开发提供解决方案的集成工作场所操作系统提供商而感到自豪。我们专有的硬件 IP、内部设计的传感器以及内部开发的软件解决方案（包括员工应用程序和分析门户）使我们在竞争中脱颖而出。我们为全球 40 多家客户提供服务，管理着超过 185,000 个工作空间。主要优点： • 合适的尺寸，合适的设计：减少房地产费用并优化空间配置。 • 智能楼宇自动化：降低碳排放并降低运营成本。 • 卓越的员工体验：增强员工协作、生产力和福祉。我们的集成工作场所操作系统 (IWOS) 是一个完全拥有且独立的 Freespace 解决方案，在符合 ISO 27001 的生态系统中运行。它是一个模块化系统，使我们能够提供完整的智能建筑解决方案或引入占用传感器等单个元件来提供对空间使用情况的洞察。功能：- • 实时工作场所分析和见解 • 传感器监控占用情况、人数和空气质量 • 用于空间预订和同事联系的员工应用程序 • 交互式数字标牌 • 动态空间管理工具和集成 • 能源和风险管理解决方案