最热门 最近添加 数字寻路软件 - 最热门应用 - 英国

数字寻路软件使企业能够为其客户创建数字地图和旅游。该软件主要服务于两类群体：需要展示其布局的企业（例如旅游业）和使用地图导航的客户。使用该软件创建的地图可以通过移动应用程序、交互式触摸亭或基于网络的应用程序访问。机场、大学校园、购物中心、医院、会议中心、历史古迹和博物馆经常使用数字寻路软件，因为这些地点通常很大，在没有帮助的情况下很难导航。通过整合交互式地图，用户可以轻松找到他们当前的位置和所需的目的地，从而提高满意度并改善场所内的交通流量。 使用数字寻路软件的企业可以通过添加文本、图像、视频和音频来定制地图或游览，以满足其特定需求。该软件还支持多种语言，以适应不同的受众。此外，一些数字寻路解决方案包括分析功能，允许企业在访客穿过综合体时跟踪访客的人口统计数据和行为。